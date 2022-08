Zuerst erpresst, dann belästigt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die sich am späten Montagabend auf dem Willy-Brandt-Platz aufgehalten haben oder zumindest daran vorbeigekommen sind. Kurz nach 23 Uhr kam es hier im Abstand von einigen Minuten zunächst zu einer räuberischen Erpressung und dann zu einer sexuellen Belästigung. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Ein 17-jähriger Jugendlicher meldete der Polizei, dass er sich zusammen mit seiner Freundin auf dem Willy-Brandt-Platz aufhielt, als sie von zwei unbekannten Männern angesprochen wurden. Das Angebot, Marihuana zu kaufen, lehnte das Pärchen ab.

Anschließend habe einer der Männer um etwas Geld gebeten, und der Jugendliche händigte ihm nach eigenen Angaben einen Zehn-Euro-Schein aus. Daraufhin habe der Unbekannte mehr Geld verlangt. Der 17-Jährige lehnte dies zunächst ab, als ihm dann aber ein Reizstoffsprühgerät entgegengehalten wurde, habe er einen weiteren Schein übergeben. Danach gingen die beiden Männer in Richtung Martin-Luther-Straße davon.

Sie kehrten aber wenige Minuten später zurück und sprachen die Freundin des Jugendlichen an. Einer habe auch die Hand auf ihren Oberschenkel gelegt und versucht, sie zu küssen, was ihm aber nicht gelang. Danach verschwanden die Unbekannten.

Das Duo wird folgendermaßen beschrieben:

beide etwa 18-20 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, schlanke bis normale Statur und südländisches Aussehen.

Der Haupttäter hatte einen leichten Bartansatz und war bekleidet mit einer weiß-grauen Jogginghose, schwarzer Sweatjacke und schwarzer Basecap. Der Mann sprach akzentfreies Hochdeutsch und hatte eine eher hohe Stimme.

Sein Komplize trug eine schwarze Jogginghose und ebenfalls eine schwarze Sweatjacke sowie eine schwarze Basecap.

Zeugen, denen die Männer ebenfalls aufgefallen sind, vielleicht auch an anderer Stelle im Stadtgebiet werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei Kontakt aufzunehmen. |cri

Einbrecher nehmen Geld und Pflanze mit

Kaiserslautern (ots) – Eine Gaststätte in der Kindergartenstraße ist zum Ziel von Einbrechern geworden. Am Montagvormittag fiel auf, dass unbekannte Täter ein Fenster des Lokals aufgehebelt und sich in den Räumen an den Spielautoamten zu schaffen gemacht haben. Beide Automaten wurden aufgebrochen und die enthaltenen Geldkassetten gestohlen. Der Schaden liegt bei insgesamt mehreren tausend Euro.

Als die Eindringlinge das Gebäude verließen, nahmen sie auch noch eine Topfpflanze von der Fensterbank mit. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 3.30 Uhr, und Montag, 10 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind – die möglicherweise eine Topfpflanze mit sich herumtrugen – werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Radmuttern an zwei Fahrzeugen gelöst

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte lösten vergangene Woche die Radmuttern an zwei Fahrzeugen. Die beiden Autos parkten zwischen Dienstag und Donnerstag (9. Bis 11. August) auf dem Parkplatz der Zollfahndung in der Europaallee. An einem der beiden Pkw wurden die Radmuttern aller Reifen und an dem anderen lediglich die an einem Reifen gelockert. Beide Fahrer wurden erst darauf aufmerksam, als sie schon losgefahren waren. Es kam aber zum Glück zu keinem Unfall.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an den Autos zu schaffen gemacht hat, und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |clm

Polizei sucht die ehrliche Finderin des Geldbeutels

Kaiserslautern (ots) – Nachdem eine 80-jährige Dame ihren Geldbeutel zunächst verloren und dann wiederbekommen hat, sucht sie zusammen mit der Polizei nun die ehrliche Finderin. Die Seniorin verlor ihre Geldbörse zuvor beim Aussteigen aus einem Taxi in der Eugen-Hertel-Straße. Am späten Freitagabend klingelte es dann an der Haustür.

An der Tür stand eine Frau, die dem Mann der Verliererin den Geldbeutel samt Inhalt zurückbrachte. Dafür möchte sich die 80-Jährige nun bei der unbekannten Frau bedanken. Sollte sich die ehrliche Finderin hier wiedererkennen, wird sie gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-1080 in Verbindung zu setzen oder sich direkt bei der Eigentümerin des Geldbeutels zu melden. |clm

Verkehrsunfallflucht mit Kinderfahrrad

Kaiserslautern (ots) – Am Montag 15.08.2022 hat ein Unbekannter einen BMW beschädigt, der in der Bismarckstraße geparkt war. Der Besitzer stellte sein Auto um 12:30 Uhr ab. Als er um 13:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er parallel-verlaufende Kratzer an der Fahrertür und dem Seitenschweller auf der linken Seite des Fahrzeuges fest.

Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens steht nicht fest. Aufgrund des Schadensbildes am Pkw könnte es sich bei dem anderen Fahrzeug möglicherweise um ein Kinderfahrrad handeln. Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2150 in Verbindung zu setzen. |clm

Einbrecher nutzen offene Balkontür

Kaiserslautern (ots) – Die Anwohnerin eines Einfamilienhauses in der Kästenbergstraße in Siegelbach hat am Montag 15.08.2022 der Polizei einen Einbruch gemeldet. Die Frau war zwischen 15:30-17 Uhr spazieren und hatte eine Balkontür offen gelassen. Durch diese müssen die unbekannten Täter in das Haus gelangt sein. Als die Frau nach Hause kam, bemerkte sie den durchwühlten Schreibtisch.

Die Täter entwendeten einen -stelligen Bargeldbetrag sowie ein Smartphone. Die Polizei sicherte Spuren. Zeugen, die etwas Verdächtigens beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

Parkverstoß mit falschen Kennzeichen

Kaiserslautern (ots) – Ein Parkverstoß ist einem jungen Mann aus dem Stadtgebiet zum Verhängnis geworden. Gegen den 22-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs und der Urkundenfälschung ermittelt.

Der Pkw des Mannes war dem Politessendienst in der vergangenen Woche in der Bleichstraße aufgefallen, weil er ohne gültigen Parkausweis abgestellt war. Für den Wagen wurde deshalb ein “Knöllchen” ausgestellt und am Fahrzeug hinterlassen. Bei der späteren Bearbeitung des Vorgangs im Büro stellten die Mitarbeiterinnen dann allerdings fest, dass das Kennzeichen des Smart eigentlich für einen VW Golf ausgegeben wurde.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen führten vom Halter des VW Golf zum Nutzer des Smart. Der 22-Jährige hat sich noch nicht dazu geäußert. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. |cri

Eingeschlagene Fensterscheibe

Kaiserslautern (ots) – Als am Montagmorgen ein 41-Jähriger an seiner Arbeitsstelle in der Straße “Rittersberg” eintraf, bemerkte er eine eingeschlagene Fensterscheibe. Anhand der Videoüberwachung stellte er fest, dass die Tat bereits um kurz vor 01 Uhr in der Nacht von Freitag 12.08.2022 auf Samstag 13.08.2022 geschah.

Zuvor hielten sich zwei Personen direkt vor der Scheibe auf. Kurze Zeit später schlug einer der beiden die Schaufensterscheibe ein.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Er war ca. 1,75 Meter groß und hatte dunkles, dichtes Haar. Er trug einen Bart und war von kräftiger Statur. Er war mit einer kurzen dunklen Hose sowie einem hellen T-Shirt bekleidet und führte vermutlich einen FCK-Schal mit sich.

Wer Angaben zu der gesuchten Person machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |clm

Versuchter Einbruch mit einem gelben Schraubenzieher

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem versuchten Einbruch in der Mainzer Straße. Die Tat wurde von der Videoüberwachung des Hauses aufgezeichnet. Um 2:40 Uhr hebelten zwei maskierte Täter die Hauseingangstür mit einem gelben Schraubenzieher auf und gelangten so in das Haus.

Die Eindringlinge konnten jedoch keine Beute finden und verließen das Haus kurze Zeit später wieder durch die Haustür. Danach flüchteten sie zu Fuß in den Benzinoring in Laufrichtung des Gersweilerweg.

Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Beide waren männlich, 1,65-1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Beide hatten eine helle Hautfarbe und einer der beiden trug eine Glatze.

Zeugen, die Angaben zu den beiden gesuchten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2150 zu melden. |clm

Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei kontrollierte am frühen Dienstagmorgen einen 45-jährigen Autofahrer in der Morlauterer Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss nun mit einem einmonatigen Fahrverbot, einem Punkt sowie einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen. |clm

Die Folgen eines unverschlossenen Autos

Kaiserslautern (ots) – Die Folgen von “nur kurz das Auto offen gelassen” muss ein Mann aus dem Stadtgebiet gerade ausbaden. Vergangene Woche war dem 66-Jährigen in der Forellenstraße eine Umhängetasche aus dem Auto gestohlen worden. Der Wagen hatte nur wenige Minuten unverschlossen am Straßenrand gestanden, während der Halter in einem Anwesen etwas holte.

Als er zu seinem Pkw zurückkam, war die Tasche weg und mit ihr auch Bargeld, Bankkarte, Personalausweis, Versichertenkarte, Führerschein sowie ein Versicherungsschein und die Betriebserlaubnis für einen Roller. Der 66-Jährige erstattete noch am gleichen Abend Anzeige bei der Polizei und ließ einige Stunden danach auch die Bankkarte sperren.

Als er am Montag Geldgeschäfte bei seiner Bank erledigte, erfuhr der Mann, dass es in der Nacht nach dem Diebstahl Kontobewegungen gab. Die Täter hatten die gestohlene Karte an einem Zigarettenautomaten im benachbarten Saarland (Sulzbach) eingesetzt und für 62 Euro Zigaretten gezogen.

Neben dem Diebstahl ermittelt die Polizei jetzt auch wegen Betrugs und fragt: Wer hat vergangene Woche am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr verdächtige Personen in der Forellenstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-2620 entgegen. |cri

Betrunken Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Montagnachmittag in der Carl-Euler-Straße einen Unfall gebaut. Zunächst war die Polizei zu einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gerufen worden. Ein 66-jähriger Mann hatte beim Einparken mit seinem Wagen einen geparkten Seat Ibizia gestreift.

Bei der Aufnahme des Unfalls fiel den Polizisten eine verwaschene Aussprache und unsichere Gangart des 66-Jährigen auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Test zeigte 2,88 Promille an.

Der Mann musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt. Sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. |elz

Fensterscheiben eingeworfen

Kaiserslautern (ots) – Ein 37-Jähriger wird verdächtigt am Montag 15.08.2022 in der Maxstraße einige Fensterscheiben eingeworfen zu haben. Zeugen riefen kurz vor 14 Uhr die Polizei. Eine Streife konnte den beschriebenen Mann auf einem Parkplatz in der Meuthstraße antreffen.

Da er auf Ansprache bedrohlich eine Flasche in Richtung der Polizisten hielt, wurde er gefesselt und zur Feststellung der Personalien mit auf die Dienststelle genommen. Er muss mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Schadensersatzforderungen rechnen. |elz

Reifen platt gestochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Wochenende in der Burgherrenstraße die Reifen eines Mercedes Sprinter und eines VWs platt gestochen. Die Wagen parkten in Höhe der Hausnummer 142 am Straßenrand. Zwischen Samstag 13.08.2022 um 21 Uhr und Sonntag 14.08.2022 gegen 07 Uhr machten sich Vandalen an den Autos zu schaffen und stachen jeweils den rechten hinteren Reifen platt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz