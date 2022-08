Sachbeschädigung an Pkw

Germersheim (ots) – ca. 4.000 EUR Sachschaden sind das Ergebnis einer Sachbeschädigung, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23-02 Uhr ereignete. Ein Unbekannter Täter zerkratzte dabei fast die gesamte Außenverkleidung eines im Albert-Einstein-Ring in Germersheim abgestellten Pkw.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Erneuter Einbruch in Hütte des Vogelschutzvereins

Lingenfeld (ots) – Nach dem Einbruch in die Hütte des Vogelschutzvereins am 09.08.2022, kam es nun zu einem weiteren Einbruch. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 12.08.2022 um 19 Uhr bis zum 15.08.2022 gegen 18 Uhr. Neben Sachschaden in unbekannter Höhe entwendeten unbekannte Täter zudem diverse Gegenstände im Wert von ca. 100 EUR.

Diebstahl aus Pkw

Germersheim (ots) – Bereits am 06.08.22 entwendete ein unbekannter Täter mehrere Wertgegenstände aus einem geparkten Pkw. Zum Tatzeitpunkt war das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Posthiusstraße in Germersheim abgestellt. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 10-15 Uhr.

