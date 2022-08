Betrug durch angebliche Tochter

Schifferstadt (ots) – Am Montag 15.08.2022 erhielt eine 65-Jährige über den Messenger WhatsApp eine Nachricht ihrer angeblichen Tochter. Seitens der vermeintlichen Tochter wurde um dringliche Überweisung eines niedrigen vierstelligen Betrags gebeten. Nachdem der Betrag überwiesen wurde, hielt die 65-Jährige Rücksprache mit ihrer “richtigen” Tochter. Hierbei wurde der Betrug erkannt.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten Sie immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Halten Sie vor Überweisungen mit der berechtigen Person persönlich Rücksprache.

Unfall mit hohem Sachschaden

Römerberg (ots) – Am 15.08.2022 gegen 11:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung L 507 und K 25 zwischen Schwegenheim und Mechtersheim ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer kam aus Richtung Schwegenheim und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Dabei missachtete er jedoch den Vorrang des aus Richtung Mechtersheim entgegenkommenden Pkw, der geradeaus fahren wollte.

Durch die Kollision sind die Fahrzeuge stark beschädigt worden und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 14.000 Euro. Glücklicherweise gab es aber keine Verletzten.

Unfall mit E-Scooter

Waldsee (ots) – Am Montag 15.08.2022 gegen 18:20 Uhr, fuhr eine 70-jährige PKW-Fahrerin die Ludwigstraße. Ihren Angaben zufolge habe sie einen E-Scooter überholt. Nach dem Überholvorgang sei der 30-jährige Fahrer des E-Scooters ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Der 30-Jährige gibt an, dass die PKW-Fahrerin ihn aufgrund des geringen Abstands beim Überholen abgedrängt habe. Durch den Sturz trug der 30-Jährige Schürfwunden davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, auch konnte der Fahrer keine Betriebserlaubnis vorzeigen. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch gegen die PKW-Fahrerin wird bezüglich einer Fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Beschädigung PKW

Neuhofen (ots) – In der Nacht vom 13.08.2022 auf den 14.08.2022 wurde die Frontscheibe eines in der Ludwigshafener Straße abgestellten Skoda durch einen vermutlich mittels einer Armbrust verschossenen Bolzen beschädigt. Dieser blieb im Armaturenbrett stecken.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.