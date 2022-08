Teppiche vermitteln Gemütlichkeit und signalisieren ein wohnliches Ambiente. Sie bestehen aus den verschiedensten Textilien.

Ein Detail, dass man gezielt einsetzen kann. Denn wählt man den richtigen Teppich aus, verleiht man jedem Raum das gewisse Etwas. Welche Kriterien dies sind, welche Unterschiede es gibt und was man beim Kauf beachten sollte, erfahren Sie jetzt.

Der richtige Teppich für jeden Raum – darauf kommt es an

Auswahl an Teppichen gibt es genug. Online-Anbieter wie unter anderem die FloorPassion GmbH präsentieren online wunderschöne Exemplare, bei denen man sprichwörtlich gesehen die Qual der Wahl hat. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Formen sowie aus den unterschiedlichsten Materialien und in diversen Farben. Eine Reizüberflutung, die es vorweg erst einmal einzugrenzen gilt. Folgende Tipps helfen Ihnen dabei den richtigen Teppich für Ihre Bedürfnisse zu finden.

1. Kaufen Sie vorausschauend ein:

Fragen Sie sich als Erstes, für welchen Raum Sie einen Bodenbelag benötigen. Suchen Sie beispielsweise einen Teppich für den Eingangsbereich, ist es ratsam, aufgrund der schmutzigen Straßenschuhe, die beim Betreten der Wohnung Verunreinigungen verursachen können, eine dunkle Farbe zu wählen. Benötigen Sie hingegen einen Teppich für das Wohnzimmer oder den Schlafbereich, sind helle Farbe weniger ein Problem. Möchten Sie für ein gemütliches Ambiente einen Teppich in der Küche oder dem Esszimmer integrieren, sollte er aus einem Material bestehen, das gut zu reinigen ist.

2. Welche Teppichgröße ist die Richtige?

Schöne Teppiche gibt es in Hülle und Fülle. Bevor Sie sich auf die Suche nach einem neuen Teppich begeben, sollten Sie herausfinden, wie groß das Objekt der Begierde sein sollte. Hierfür müssen Sie die Maße des Raumes ermitteln, für den Sie den Teppich benötigen. Eine Faustregel besagt, dass der Teppich ungefähr sechzig Zentimeter kürzer sein sollte als die kürzeste Wand. Bedenken Sie ebenfalls, dass die Türen eines Zimmers beim Öffnen nicht vom Teppich gestoppt werden dürfen. Eine weitere Designregel, die es zu beachten gilt: Wuchtige Teppiche lassen ein Zimmer kleiner wirken und zu kleine werden von einem großen Raum regelrecht verschluckt.

3. Welche Farbe soll es sein?

Auch die Farbe des guten Stücks muss gut überlegt sein. Bei der Auswahl sollten Sie einen besonderen Wert auf den magischen Effekt der Kontraste legen. Stellen Sie sich bildlich vor, wie wunderschön helle Textilien auf einem dunklen Holzboden aussehen und hellere Böden mit einem Teppich in dunkleren Tönen harmonisieren. Sind Sie komplett in Weiß eingerichtet? Haben Sie keine Angst vor knalligen Farben! Teppiche in warmen Rot- oder Grüntönen sowie in einem edlen Blau machen Ihren Teppich zum Hingucker und versprühen das gewisse Etwas.

4. Welcher Teppich passt ins Wohnzimmer?

Für viele Menschen ist das Wohnzimmer der Lebensmittelpunkt: Hier versammelt man sich mit der gesamten Familie, um auf der Couch einen Film anzusehen oder verbringt lustige Spieleabende mit Freunden. Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass das Wohnzimmer eine gemütliche Atmosphäre verbreiten muss, in der sich jeder wohlfühlt und entspannen kann. Ein entscheidender Faktor, der beim Teppichkauf eine wichtige Rolle spielt, ist die Farbe. Sie sollte mit dem Rest der Einrichtung harmonisieren. Auch die Größe ist wichtig. Für die optimale Länge ermitteln Sie am besten die Maße Ihres Sofas und addieren circa zwanzig bis dreißig Zentimeter dazu.

Um kleine Räume imposanter erscheinen zu lassen, raten wir Ihnen, einen Teppich zu wählen, der vor dem Sofa platziert wird und so groß ist, dass Sessel und Couchtisch auf ihm Platz finden, ohne zu nah beieinanderzustehen. Für welche Form und Größe Sie sich dann am Ende entscheiden, ist abhängig von Ihrem Geschmack und der Quadratmeterzahl, die Ihnen zur Verfügung steht. Wussten Sie, dass längs gestreifte Teppiche einen kurzen Raum optisch verlängern? Probieren Sie es aus!

5. Welcher Teppich sollte im Esszimmer liegen?

Neben einer Portion Gemütlichkeit sorgt der richtige Teppich im Esszimmer ebenso für einen minimierten Geräuschpegel. Unnötiger Lärm, der beim Hin- und Herschieben von Stühlen entsteht, wird vom Teppich optimal aufgefangen. Damit Sie sich beim Kauf nicht fragen, welche Größe die Richtige ist, können Sie auch hier eine Faustregel zur Hilfe nehmen. Damit auch die Stühle ausreichend Platz haben, addieren Sie zu jeder Kante des Esszimmertisches 75 Zentimeter dazu.

Beim Material sollten Sie pflegeleichte Teppiche aus Naturfasern oder Baumwolle favorisieren. Sie sind einfach zu reinigen und müssen bei einem kleinen Missgeschick nicht gleich in die Reinigung gebracht werden.

6: Welcher Teppich passt ins Schlafzimmer?

Welches Exemplar soll es sein: Sind Sie auf der Suche nach einem Teppich, den man unter dem Bett platzieren kann oder Läufern, die Ihre Schlafstätte harmonisch einrahmen? Ganz gleich, für welche der genannten Exemplare Sie sich entscheiden: Flauschige Hochflor- oder Wollteppiche sind für den Schlafbereich das Nonplusultra. Sie transportieren Wohlfühlambiente und machen einen Raum erst richtig gemütlich. Achten Sie beim Kauf auf die richtige Größe. Unser Tipp: Bettläufer sollten mindestens 60 Zentimeter breit sein. Auch beim großen Modell, das unter dem Bett platziert wird, sollten Sie darauf achten, dass er nicht zu klein ist. Es wäre doch schade, wenn Ihre Füße beim Aufstehen kalten Boden berühren und nicht in Ihrem neuen flauschigen Teppich landen!

Fazit:

Teppiche werten einen Raum optisch auf. Jedoch sollten Sie beim Kauf darauf achten, dass Form, Farbe und Größe mit dem Gesamtbild harmonisieren und das Material den jeweiligen Ansprüchen standhalten kann.