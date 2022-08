Neustadt: Ausbau der Stangenbrunnengasse zwischen Haupt- und Hetzelstraße mit Seitenstraßen beginnt am 22. August 2022

Neustadt an der Weinstraße – Am Montag, 22. August 2022, beginnen die Arbeiten zur Sanierung der Stangenbrunnengasse. Dies hat die Tiefbauabteilung mitgeteilt. Die Arbeiten umfassen den Kanalbau für den Eigenbetrieb Stadtentsorgung, den Leitungsbau für die Stadtwerke und den Straßenbau für die Stadt. Es wird von einer Gesamtbauzeit von 14 Monaten ausgegangen.

Im Ausbaubereich sind auf der gesamten Strecke sowohl Leitungsarbeiten am Kanalnetz, als auch an der Gas-/ Wasserversorgung erforderlich. Die Systeme müssen alters- und zustandsbedingt erneuert werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Hausanschlussleitungen ersetzt.

Auf Grund der sehr beengten Verhältnisse ist eine Vollsperrung für den gesamten Fahrzeugverkehr erforderlich.

Um den Anliegerverkehr gewährleisten zu können, wird die Einbahnstraßenregelung in der Landschreibereistraße aufgehoben. Hierdurch entfallen die Parkplätze in der Unterführung der Sparkasse und in der Landschreibereistraße. Es werden entsprechende Halteverbotsschilder aufgestellt.

Anlieger und Zulieferer können über die Schütt, durch die Unterführung in die Landschreibereistraße bis zur Badstubengasse gelangen und zurück über die Landschreibereistraße durch die Unterführung der Sparkasse in die Schütt bis zur Hetzelstraße und dann entweder rechts über den Kohlplatz zur B38 oder links Richtung Talstraße und B39.

Die Arbeiten beginnen mit der Sanierung des Schmutzwasserkanals in geschlossener Bauweise von der Hauptstraße bis zum Einmündungsbereich Stadtmühlgasse. Anschließend werden in offener Bauweise die Gas- und Wasserhauptversorgungsleitungen, sowie die jeweiligen Hausanschlussleitungen in der Stangenbrunnengasse und auch in den Nebenstraßen Stangenbrunnengasse und Webergasse erneuert.

Danach werden ebenfalls in offener Bauweise der Regenwasserkanal und die Schmutzwasser- und Regenwasser für die Hausanschlüsse erneuert.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wird der Straßenkörper neu aufgebaut.

Die Stichstraße der Stangenbrunnengasse und die Webergasse werden gepflastert. Die Hauptachse Stangenbrunnengasse bekommt, analog der Hetzelstraße, einen niveaugleichen, beidseitigen Gehweg mit anschließender Muldenrinne und eine asphaltierte Fahrbahn.

Der fußläufige Zugang der Grundstücke und Geschäfte ist jederzeit gegeben.

Zudem ist die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsdienste gewährleistet.

In den Bauabschnitten, in denen während der Bauarbeiten die Müllabfuhr nicht anfahren kann, werden für Mülleimer, Müllsammelbehälter, Müllsäcke (Papier, Wertstoffmüll usw.) in Absprache mit der Baufirma Sammelflächen vor der Baustelle eingerichtet.