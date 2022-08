Neustadt: Tolle Angebote nach der Sommerpause im MGH

Neustadt an der Weinstraße – Das Mehrgenerationenhaus (MGH) in der Von-Hartmann-Straße 11 startet nach der Sommerpause mit tollen Angeboten.

Los geht es am 7. September 2022. Ab dann gibt es im MGH jeden Mittwoch einen Mittagstisch mit Nachmittagsprogramm für Erwachsene (4,50 Euro) und Kinder (0,50 Euro). Serviert wird ab 12 Uhr, das Programm läuft von 14 bis 16 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 06321/31720 oder mgh@neustadt.eu.

Am Samstag, 10. September, steht ein Entdeckertag in der Natur für die ganze Familie auf der Agenda. Es geht um Tiere und Pflanzen vor der Haustür, Kräuter mit Borsten, Landkrebse und Vogelstimmen. Kleine Spiele runden das Angebot ab. Lupe, Sammelglas, feste Kleidung, ausreichend Essen und Trinken, ein kleiner Fotoapparat, ein Kescher und viel Neugier sind erwünscht. Die Teilnahme ist kostenlos. Getroffen wird sich um 9 Uhr auf dem Parkplatz an der Reitsportanlage am Ordenswald. Das Angebot endet um 13 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter manuel.muehl@neustadt.eu oder 06321/855-1524 (Mo bis Mi).

Ansonsten: Unter dem Motto „Mehr als nur Monopoly“ treffen sich Interessierte jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19 Uhr zu einem Spieleabend. Auch dieses Angebot ist kostenlos. Herzlich eingeladen sind alle Spielbegeisterten von 14 bis 99 Jahren.