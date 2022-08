Heidelberg-Altstadt: Unfallflucht durch Fahrrad/E-Scooter begangen – Zeugen gesucht!

Heidelberg – Am Sonntag kam es in der Bienenstraße in der Heidelberger

Altstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wies ein BMW X 1 frische

Unfallschäden auf. Diese passen jedoch nicht zu einem Zusammenstoß mit einem

anderen PKW, sondern deuten auf ein Unfallgeschehen mit einem Fahrrad oder einem

E-Scooter hin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.:

06221/99-1700 entgegengenommen.

Heidelberg-Bergheim: Diebstahl aus PKW – Zeugen gesucht!

Heidelberg – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der

Luisenstraße in Heidelberg- Bergheim zu einem Diebstahl aus einem dort geparkten

Fahrzeug. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde eine Seitenscheibe bei dem

dort geparkten Smart eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Der

Diebstahlschaden ist bislang noch unbekannt.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.:

06221/99-1700 entgegengenommen.

Heidelberg: Senior verursacht Unfall und flüchtet; vorläufige Festnahme dank eines aufmerksamen Zeugen

Heidelberg – Am Sonntag, den 14.08.2022 gegen 11:00 Uhr befuhr ein

48-jähriger Radfahrer den Radweg auf der Rohrbacher Straße in Fahrtrichtung

Rohrbach, als er auf Höhe der Bahnhaltestelle West-/Südstadt bei Grün die

Fahrbahn überquerte. Ein Senior, der mit seinem PKW stadteinwärts fuhr, übersah

dabei die für ihn geltende rote Ampel und kollidierte mit dem 48 Jahre alten

Zweiradfahrer. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht.

Anstatt dem Mann zu helfen, flüchtete der Mann mit seinem Fahrzeug. Ein

25-Jähriger, der den Zusammenstoß zufällig beobachtete, nahm sofort die

Verfolgung des Flüchtigen auf und lotste die mittlerweile verständigten

Polizeikräfte in Richtung des Unfallverursachers. Dieser konnte daraufhin

gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er wurde zur weiteren

Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Dort ergaben sich schließlich

Anhaltspunkte für eine mögliche körperliche Beeinträchtigung des Mannes. In der

Folge wurden die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des Seniors

sichergestellt.

Während das Polizeirevier Heidelberg-Mitte die weiteren Unfallermittlungen

aufgenommen hat, prüft die Führerscheinstelle nun, ob der Mann womöglich

dauerhaft seine Fahrerlaubnis entzogen bekommt.