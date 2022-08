Haftbefehl in Mainz vollsteckt

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Mainz – Am Morgen des 14. August 2022 wurde ein 55-Jähriger Mann im

Hauptbahnhof Mainz durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Der Mann

konnte sich nicht ausweisen und wurde zur Klärung der Identität mit zur

Dienststelle genommen. Dort wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein

Haftbefehl zur Strafvollstreckung, aufgrund des Erschleichens von Leistungen,

besteht. Da der Mann den Betrag von insgesamt 1422 EUR nicht aufbringen konnte,

wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen in die

Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht.

Mainz – „WhatsApp“-Trick mit Erfolg

Mainz – Immer wieder berichten wir über die Trickdiebstähl im Zusammenhang

mit den so genannten Call-Center-Betrügereien. Hierzu gehören die altbekannten

„Enkeltricks“, die Tricks mit den „Falschen Polizeibeamten“ und den

„Schockanrufen“. Seit einiger Zeit reiht sich auch der „WhatsApp-Trick“ in diese

miese Masche der Tricks ein, in denen vor allem ältere Menschen um ihr Geld

erleichtert werden. Am Freitag, 12.08.2022 wurde eine solche Straftat zur

Anzeige gebracht, die sich drei Tage zuvor bereits ereignet hatte. Die 81jährige

aus Mainz-Finthen erhält eine WhatsApp-Nachricht ihres angeblichen Sohnes von

einer ihr unbekannten Rufnummer. Hierbei erklärt der Schreiber, dass sein Handy

in die Toilette gefallen und er daher von einer neuen Nummer schreibe. Er können

nun auch kein Online-Banking erledigen, weshalb er darum bitte, dass seine

Mutter ein paar dringende Überweisungen zu tätigen. Die 81-jährige und ihr

Ehemann glauben der Geschichte und führen an drei Tagen Überweisungen von über

3000 Euro durch.

Bei einer Geburtstagsfeier der 81jährigen am vergangenen Donnerstag, bei dem die

Familie und somit auch der Sohn zusammenkamen, fällt der Betrug dann auf.

Die Polizei rät zur Vorsicht bei solchen WhatsApp-Nachrichten. Auf keinen Fall

sollen Geldforderungen erfüllt werden.

Mainz – Betrunkene Radfahrerin verletzt

Mainz – Im Rahmen einer Streifenfahrt stellt die Besatzung eines

Funkstreifenwagens am Samstag, 13.08.2022, gegen 19:10 Uhr in der Rheinallee auf

dem Gehweg vor einem Naturkostladen eine Radfahrerin fest, welche noch mit dem

Rad zwischen ihren Beinen auf dem Boden liegt. Sie blutete leicht am Kinn. Auf

Befragen gibt sie an, zwei Flaschen Wein getrunken zu haben. Da sie einen

freiwillig angebotenen Alkoholtest verweigerte, wurde sie zwecks Entnahme einer

Blutprobe zur Polizeiinspektion 2 verbracht. Auf dem Weg dorthin schrie sie

ununterbrochen. Auf der Dienststelle beruhigte sie sich wieder und sie willigte

in einen Alkoholtest ein, der ein Ergebnis von 2,16 Promille zeigte. Der

51jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Mainz – E-Bike-Fahrerin bei Sturz verletzt

Mainz – Im Rahmen der Streifenfahrt entdecken die Polizeibeamten eine

verletzte Person auf dem Rad-und Gehweg der L 426 in Richtung Mainz-Lerchenberg

Höhe Autobahnauffahrt zur A 60. Bei der verletzten Person handelt es sich um

eine 54jährige E-Bike-Fahrerin aus Hessen, bei der mehrere Radfahrer stehen, die

Erste Hilfe geleistet hatten. Es stellte sich heraus, dass die Radfahrerin mit

ihrem E-Bike den baulich getrennten Radweg in Richtung Mainz-Bretzenheim. Aus

noch ungeklärter Ursache bremste sie stark ab, wobei der vordere Reifen platzt,

sie die Kontrolle über das Rad verliert und sich nach vorne überschlägt. Sie

zieht sich hierbei mehrere Kopfverletzungen mit starken Blutungen zu und wird

vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Frau trug keinen

Fahrradhelm.

Auch wenn es keine Pflicht zum Tragen eines Fahrradhelmes gibt, so rät die

Polizei doch dringend dazu, einen Helm zu tragen. Insbesondere schwere

Kopfverletzungen können so oftmals vermieden werden.

Mainz – Streit um Parklücke eskalierte

Mainz – Der Streit um eine Parklücke eskalierte am frühen Freitagabend,

12.08.2022 im Stadtteil Mainz-Marienborn. Zunächst fuhr ein Fahrzeug, welches

mit zwei Männern im Alter von 41 und 43 Jahren besetzt war an einer Parklücke

vorbei. Dahinter befand sich ein Auto, in welchem zwei Frauen im Alter von 21

und 29 Jahren befanden. Beide beanspruchten sodann die Parklücke. Das Fahrzeug

der Männer wollte rückwärts einparken, das Fahrzeug der Frauen vorwärts.

Offensichtlich war es dann so, dass die Frauen den Männern den Weg in die

Parklücke versperrten, die Männer mit ihrem Auto zurückstießen und gegen das

Auto der Frauen stießen. Beide Parteien stiegen daraufhin aus, es kam zunächst

zu verbalen Streitigkeiten und als eine der Frauen mit ihrem Handy ein Foto vom

Fahrzeug der Männer machen wollte, schlug der Fahrzeugführer ihr das Handy aus

der Hand, woraus das Display beschädigt wurde. Es kam auch zu gegenseitigen

Beleidigungen. Als die Polizei eintraf, waren die beteiligten Personen immer

noch lautstark am Diskutieren und wurden getrennt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 14.08., Hitchinstraße, 17:50 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt schloss die Streife zu einem Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen auf. Der Rollerfahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Der sichtlich nervöse 26-jährige konnte lediglich seinen Führerschein und Personalausweis aushändigen, nicht aber die Fahrzeugpapiere. Die Beamten stellten beim ihm deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen BTM-Konsum fest. Nach erfolgter Belehrung wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeug-Schlüssel präventiv sichergestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Fahrraddiebstahl

Bingen, 13.08., Museumstraße, ca. 18:15 Uhr. Eine Gruppe stellte ihre Fahrräder an dem Bauzaun des NH-Hotels ab und benutzte dazu insgesamt zwei Spiraldrahtschlösser. Im Anschluss besuchten die insgesamt 5 Personen den Charity-Mega-Run. Durch einen Zeugen konnten die Fahrräder zuletzt gegen etwa 23:00 Uhr am Bauzaun festgestellt werden. Als die Geschädigten nachts gegen 00:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrten, konnten sie nur noch das Fehlen der Fahrräder feststellen. Ein durchtrenntes Spiraldrahtschloss hing noch am Bauzaun. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, 14.08., Sickinger Straße, 11:00 Uhr. Ein Mann touchierte mit seinem Auto während eines Wendevorgangs auf einem Parkplatz einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Er stieg aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich einfach von der Unfallörtlichkeit, obwohl mehrere Zeugen ihn an seine Meldepflicht erinnerten. Dank einer Videoaufnahme konnte der Beschuldigte letztlich überführt werden.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Gensingen, 14.08., Mainzer Straße, 11:10 Uhr. Eine Streife kontrollierte zwei Teenager, die auf ihren E-Scootern ohne Versicherungskennzeichen fuhren. Die beiden 13-Jährigen wurden im Anschluss nach Hause gebracht.