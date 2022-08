Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Worms – Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es

am gestrigen Sonntagabend. Gegen 17:30 Uhr war eine 85-jährige Seniorin aus

Osthofen in der Wonnegaustraße unterwegs, als sie beim Linksabbiegen in die

Klausenbergstraße einen entgegenkommenden 36-jährigen Motorradfahrer übersah.

Der 36-jährige Wormser konnte die Kollision trotz eingeleitetem Ausweichmanöver

nicht mehr verhindern und musste in der Folge zur medizinischen Versorgung

mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.