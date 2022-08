Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Diebstähle aus Wohnungen in der Sommerzeit

In den letzten Wochen ereigneten sich in Landau und Umgebung häufiger Diebstähle aus Wohnungen, weil die Bewohner entweder Fenster und/oder Terrassentüren geöffnet hatten oder den Schlüssel außen in der Tür stecken ließen. Die Täter drangen zu unterschiedlichen Zeiten in die Wohnobjekte ein und entwendeten hauptsächlich Bargeld und Schmuck. Bei der anhaltend warmen Wetterlage ist das Bedürfnis zu lüften absolut verständlich – trotzdem bittet die Polizei um Beachtung der einfachsten Sicherheitsvorkehrungen.

Sollten Sie Hinweise zu entsprechenden Vorfällen haben, teilen Sie diese bitte der Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de mit.