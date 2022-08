Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu der Kontrollwoche Geschwindigkeit 8.- 14. August 2022

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich auch in diesem Jahr an der europaweiten Kontrollwoche zur Bekämpfung und Verhinderung von überhöhter Geschwindigkeit. In der Woche 8. bis 14. August 2022 fanden deshalb in der Vorder – und Südpfalz vermehrt Geschwindigkeitskontrollen statt. In dieser Woche wurden insgesamt rund 6.863 Fahrzeuge überprüft. 678 davon waren zu schnell unterwegs. Neben der Ahnung von Geschwindigkeitsverstößen wollen wir durch die Verkehrskontrollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und diese nochmals verdeutlichen. In Kontrollstellen wurden die Betroffenen daher von Polizeikräften auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen. Im Jahr 2021 kam es infolge überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit im Polizeipräsidium Rheinpfalz zu 1.792 Verkehrsunfällen, davon wurden bei 451 Verkehrsunfällen Personen verletzt. Auch wenn die Zahlen aller tödlichen Verkehrsunfälle (19 Getötete im Jahr 2021) seit einigen Jahren rückläufig sind, ist überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Die Verkehrsunfallstatistik 2021 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/hRg. Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt. Die Kontrollwoche wurde von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken („Vision Zero“).

Gefährliche Fahrmanöver mit dem Roller

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein 15-jähriger Rollerfahrer durch gefährliche Fahrmanöver auf der Oppauer Straße seine Bekannten zu beeindrucken. Neben dem lauten Aufheulen des Motors, wiederholtem starken Beschleunigen und Bremsen ohne ersichtlichen Grund, präsentierte der Jugendliche zudem Wheelies und Donuts im öffentlichen Straßenverkehr. Die durch Zeugen alarmierte Polizei konnte den 15-Jährigen kontrollieren, ihm droht nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem wurde die Führerscheinstelle über das verkehrswidrige Fahrverhalten informiert.

Solche Fahrmanöver stören zur späten Stunde nicht nur Anwohner, sondern sind sowohl für den Fahrer selbst wie auch für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer hoch gefährlich.

Mann entsorgt Kraftstoffgemisch in Kanalisation

Am Sonntagabend beobachteten Anwohner einen Mann beim Entsorgen einer Flüssigkeit in die Kanalisation der Bunsenstraße. Die hinzugerufene Feuerwehr identifizierte die Flüssigkeit als umweltschädliches Kraftstoffgemisch. Der 54-jährige Umweltsünder erschien im Laufe der Sachverhaltsaufnahme am Ereignisort, im droht nun eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung.

Geringste Mengen Benzin und Öl können Boden und Wasser schädigen und für Mensch und Tier gefährlich werden. So kann bereits ein Tropfen Öl bis zu 1000 Liter Wasser verunreinigen. Die fachgerechte Entsorgung von Benzin/- und Ölresten ist unablässig für den Fortbestand unserer Wasserversorgung.

Unbefugt mit Lkw gefahren – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Sonntag (13. – 14.08.2022), gegen Mitternacht, stahlen unbekannte mit einem zuvor ebenfalls gestohlenen Schlüssel einen Transporter von dem Gelände einer Speditionsfirma in der Deutschen Straße. Der gestohlene Fiat Ducato ist mit einem Ortungsgerät ausgestattet. Demnach fuhr der Transporter in der Nacht in die Bruchwiesenstraße, August-Heller-Straße und in die Wattstraße, wo er dann auch zurückgelassen wurde.

Wer hat den Transporter gesehen oder kann Hinweise auf den/die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .