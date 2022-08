Sachbeschädigung durch Graffiti an Parteibüro

In der Zeit zwischen dem 04.08.2022, 15:00 Uhr und dem 10.08.2022, 09:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Graffiti auf das Fenster des Büros der Partei Bündnis 90/Die Grünen in der Armbruststraße gesprüht. Ob ein Zusammenhang zu den Sachbeschädigungen vom 04.07. und vom 01.08.2022 besteht, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Rollerfahrer

In der Nacht zu Montag gegen 01:10 Uhr ist einer Streife der Polizeiinspektion Speyer ein Rollerfahrer in der Bahnhofstraße aufgefallen, der mehrfach die Mittellinie überfuhr und teilweise mehrere Sekunden auf der Gegenfahrbahn verblieb. Der 57-jährige Mann gab an, zwei Weinschorle getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Er musste die Polizisten daher zur Dienststelle begleiten, wo ihn durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.