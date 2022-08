39-Jähriger kassiert mehrere Anzeigen

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Strafanzeigen hat sich ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Wochenende eingehandelt. Gegen den 39-Jährigen wird jetzt wegen

gefährlicher Körperverletzung, Widerstands, eines tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung ermittelt.

Eine Polizeistreife hatte den Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag nach

einer gefährlichen Körperverletzung am Schillerplatz mit zur Dienststelle

genommen. Der 39-Jährige war dort bei einer Auseinandersetzung mit mehreren

Beteiligten aufgefallen, weil er sein Gegenüber mit einer Glasflasche im Gesicht

sowie am Bein verletzte.

Als ihm auf der Polizeiwache von einem Arzt eine Blutprobe entnommen werden

sollte, leistete er massiven Widerstand, beleidigte die Polizisten und griff sie

auch körperlich an – zwei Beamten trat er gegen das Knie; beide wurden leicht

verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Die Blutprobe konnte letztlich trotzdem entnommen werden. Der 39-Jährige kam

anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Er durfte die

Zelle erst am nächsten Morgen wieder verlassen. Weil er unterdessen auch noch

die Zellenwände beschmierte, kommt auf den Mann zusätzlich zu den Strafanzeigen

eine Rechnung für die „Übernachtung“ und die Reinigung der Zelle zu. |cri

Die Sache mit dem Wetterhahn…

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Das Rätsel um den verschwundenen und

wieder aufgetauchten Wetterhahn einer Otterberger Kirche hat in der vergangenen

Woche viele Menschen beschäftigt. Jetzt hat die „Geschichte“ eine neue Wendung

genommen.

Anfang vergangener Woche war aufmerksamen Zeugen aufgefallen, dass der Hahn

nicht auf seinem gewohnten Platz auf dem Kirchendach „thront“. Wann genau und

auf welche Weise er verschwand, war zunächst unklar.

Durch Medienberichte erfuhr die Kaiserslauterer Polizei davon und hörte bei der

betroffenen Kirchengemeinde nach, um festzustellen, ob es sich um eine Straftat

handelt. Im Raum stand der Vorwurf: Diebstahl oder Unterschlagung. Die

Verantwortlichen der Kirchengemeinde gingen zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass

die Metallfigur sozusagen „altersbedingt“ vom Dach stürzte und der Finder sie

einfach mitnahm – ohne sich bewusst zu sein, dass er sich dadurch strafbar

macht.

Einen Tag später tauchte die Figur – auf genauso unerklärliche Art – wieder auf:

Jemand legte sie einfach am Kirchenportal ab, wo sie am frühen Morgen gefunden

wurde. Sie war leicht beschädigt – was bei einem Sturz vom Dach aber auch

nachvollziehbar gewesen wäre.

Dann allerdings brachte ein junger Mann Licht ins Dunkel. Zerknirscht meldete er

sich zunächst bei den Kirchen-Verantwortlichen und auf deren Empfehlung hin

anschließend auch bei der Polizei.

Der 18-Jährige, der im Raum Kaiserslautern lebt, gab zu, den Wetterhahn

gestohlen zu haben. Er sei in der Nacht vom 8. auf den 9. August mit einem

Kumpel in Otterberg unterwegs gewesen. Angesichts der Höhe des Kirchendachs

wetteten die beiden, ob es möglich sei, den Metall-Hahn vom Dach zu holen. Um

seinem Freund zu beweisen, dass es geht, kletterte der 18-Jährige nach eigenen

Angaben an einem Fallrohr am Kirchengebäude nach oben bis zum Dach und hob den

Hahn von seinem „Sitzplatz“.

Beim Versuch, mit der Figur wieder nach unten zu klettern, sei ihm der Hahn aus

den Händen gerutscht – die Folge: Die Metallfigur stürzte zu Boden und wurde

leicht beschädigt. Der 18-Jährige nahm sie dennoch mit.

Offenbar packte den jungen Mann dann allerdings das schlechte Gewissen: Nachdem

er den Hahn zwei Tage später wieder zurückgebracht hatte – zunächst ohne sich zu

erkennen zu geben – meldete er sich schließlich auch bei der Kirchengemeinde und

entschuldigte sich. Am Folgetag legte er auch bei der Polizei ein „Geständnis“

ab. Seine Aussage wurde aufgenommen. Ob und mit welchen Konsequenzen der

18-Jährige rechnen muss, ist noch offen. |cri

Kontrolle von E-Scooter-Fahrern

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei kontrollierte am Sonntagabend in der

Barbarossastraße eine Gruppe von sechs E-Scooter-Fahrern im Alter zwischen 17

und 27 Jahren. Die jungen Verkehrsteilnehmer waren gerade dabei Alkohol zu

konsumieren. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben jeweils Werte zwischen

0,18 und 3,54 Promille. Daher wurde der Gruppe die Weiterfahrt mit den

Elektrorollern untersagt und sie mussten zu Fuß weiterziehen.

Im Straßenverkehr gelten auch für E-Scooter die gleichen Alkoholgrenzwerte wie

für Autofahrer. |clm

Körperverletzungsdelikt auf der Kerwe in Hochspeyer

Hochspeyer (ots) – Am Sonntagabend kam es auf der Kerwe in Hochspeyer zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei 22-jährigen Personen. Hierbei schlug einer der

beiden seinem Kontrahenten mit einem Bierkrug aus Glas auf den Kopf.

Herbeigerufene Rettungskräfte untersuchten den jungen Mann. Eine weitere

Behandlung war nicht erforderlich. Der Täter war zunächst vom Tatort geflüchtet.

Da er Zeugen bekannt war, suchten ihn die Beamten zuhause auf. Sie nahmen ihn

mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei

ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. |clm

Verkehrsunfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich

am Sonntagnachmittag einen grauen VW Polo. Der Pkw war in der Schubertstraße am

rechten Fahrbahnrand geparkt. Hiernach flüchtete der Unfallverursacher vom

Unfallort. Aufgrund vorliegender Spuren könnte es sich beim Unfallverursacher um

ein gelbes größeres Fahrzeug, möglicherweise um einen Lkw, handeln. Die Höhe des

Sachschadens steht nicht fest.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat wird

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |clm

Hund aus Fahrzeug gerettet

Katzweiler (ots) – Am Sonntagmorgen verständigten Zeugen die Polizei. Sie

teilten mit, dass in der Hauptstraße ein Hund in einem verschlossenen Fahrzeug

sitzt und jault. Die eingesetzten Polizisten öffneten das Auto und befreiten den

Hund aus seiner misslichen Lage. Sie versorgten den Hund mit Wasser und

verständigten die Besitzerin des Hundes.

Die Polizei weist daraufhin, keine Tiere oder kleine Kinder in verschlossenen

Fahrzeugen zurückzulassen. Bei den aktuell herrschenden Temperaturen entwickeln

sich in den Fahrzeugen auch innerhalb kürzester Zeit gesundheitsgefährdende

Situationen für Mensch und Tier. |clm

qualmende Gullydeckel

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag teilten Passanten innerhalb weniger Stunden

mit, dass aus zwei unterschiedlichen Gullydeckeln jeweils Rauch herauskäme. Dies

stellte sich nach Überprüfung als wahr heraus und die entstandenen kleinen Feuer

konnten durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. In einem Fall

stellte sich heraus, dass das Feuer von einer weggeworfenen Zigarette ausgelöst

worden sein könnte.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, bei den aktuellen

Temperaturen und der vorherrschenden Trockenheit keine Zigaretten oder andere

Zündquellen in der Natur oder in ähnlich entzündlichen Bereichen zu entsorgen.

|clm

Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmorgen wurde eine 22-jährige Fahrerin in der

Fischerstraße mit ihrem PKW kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass sie

das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 0,66 Promille, weshalb sie nun mit einem einmonatigen Fahrverbot,

einem Punkt sowie einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen muss. |clm

Umweltsünder entsorgt Müll im Wald

Dansenberg (ots) – Die Polizei sucht einen Umweltsünder, der im Waldgebiet an

der L502 seinen Müll in der Natur entsorgt hat. Ein Zeuge meldete seinen „Fund“

zwischen Kaiserslautern und Dansenberg am Sonntagabend der Polizei. Die

ausgerückte Streife fand an der beschriebenen Stelle den Schrank einer

Küchenzeile sowie einen Backofen. Zeugen, die Hinweise geben können, wer den

Müll abgelegt hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250

bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |elz

Seniorenpaar überfallen

Höheischweiler (Kreis Südwestpfalz) (ots) – Zwei Unbekannte sind in der Nacht

zum Montag in das Wohnhaus eines älteren Ehepaares eingedrungen. Die Täter

überraschten die Bewohner im Schlaf. Als die Senioren aufwachten, attackierten

die Eindringlinge das Paar. Sie schlugen auf die Frau ein und fesselten ihre

Opfer. Einer der Männer bedrohte den Ehemann mit einem Teppichmesser. Die

Unbekannten forderten die Herausgabe von Geld. Sie durchsuchten auch andere

Räume des Einfamilienhauses.

Die Täter erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Ob auch andere Gegenstände

entwendet wurden, steht aktuell nicht fest.

Nach der Tat flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung des angrenzenden

Waldgebietes. Die alarmierte Polizei fahndete nach den Tätern. Dabei war in der

Nacht auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die 75-jährige Frau wurde bei dem Überfall schwer, aber nicht lebensgefährlich,

verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ihr 82-jähriger

Ehemann erlitt leichte Verletzungen.

Am Montagmorgen setzte die Polizei die Spurensuche fort. Die Ermittlungen dauern

an. Die Kriminaldirektion Kaiserslautern hat eine Sonderkommission eingerichtet.

Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die in

der Nacht zum Montag in Höheischweiler oder der Umgebung verdächtige

Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer

0631 369-2528 entgegen.

Exhibitionist belästigt E-Scooter-Fahrerin

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagmittag zwischen

13 und 14 Uhr im Bereich Carl-Euler-Straße/Brandenburger Straße unterwegs waren.

Ein Exhibitionist hat hier gegen 13.25 Uhr eine junge Frau belästigt.

Möglicherweise ist der unbekannte Mann davor oder danach noch anderen Passanten

aufgefallen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631

369-2620 jederzeit entgegen.

Die 28-Jährige meldete der Polizei am frühen Nachmittag, dass sie kurz vor halb

2 mit ihrem E-Scooter unterwegs war und über einen Fußweg von der Brandenburger

Straße zur Carl-Euler-Straße fuhr. Dort habe ein Mann auf einer Bank gesessen,

der plötzlich aufgesprungen sei und sich ihr in den Weg gestellt habe, so dass

sie bremsen musste. Als die Frau auf gleicher Höhe war, habe der Unbekannte

einen Fuß auf das Trittbrett ihres Elektrorollers gestellt und anschließend

seinen Penis aus der Hose geholt.

Die 28-Jährige gab daraufhin an ihrem E-Scooter wieder Gas und fuhr weiter. Der

Mann habe noch versucht, sie am Rucksack festzuhalten, was ihm aber nicht

gelang.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und

korpulent („leicht dick“); er hat kurze dunkle Haare und trug einen Bart.

Bekleidet war der Mann mit langen beigefarbenen Hosen und einem T-Shirt in

unbekannter Farbe. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann oder hat ihn am

Sonntag gesehen und kann Hinweise auf seinen Wohn- oder Aufenthaltsort geben?

Die Kripo ist für Zeugenhinweise unter der oben angegebenen Nummer dankbar. |cri

Aggressive 18-Jährige

Kaiserslautern (ots) – Eine 18-Jährige ist am Samstagmorgen im Gewahrsam

gelandet, nachdem sie mehrere Polizisten angegriffen und beleidigt hat. Die

Polizei war kurz vor 5 Uhr wegen einer Auseinandersetzung an den

Elf-Freunde-Kreisel gerufen worden. Eine 18-Jährige hatte ein Auto angehalten

und sich mit dem Fahrer angelegt. Als die Beamten in diesem Zusammenhang den

Fahrer des Autos nach dem Ablauf befragten, fing die 18-Jährige an, die

Polizisten zu beleidigen, und versuchte, sich zu entfernen. Beim Versuch, die

Frau festzuhalten, trat und schlug sie nach den Beamten. Die junge Frau wurde

überwältigt, gefesselt und mit zur Dienststelle genommen. Ihr wurde eine

Blutprobe entnommen, anschließend kam sie in Gewahrsam. |elz

Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers ist die Polizei am frühen

Samstagmorgen in die Herzog-von-Weimar-Straße gerufen worden. Der Mann hatte

sich zu einer Wohnung eines Verwandten gewaltsam Zutritt verschafft und das

Mobiliar beschädigt. Die verständigte Polizeistreife erteilte ihm einen

Platzverweis, dem der 23-Jährige zunächst auch nachkam. Wenige Minuten später

kehrte der Mann aber erneut zu der Wohnung zurück. Die Polizisten vor Ort

wollten den Mann in Gewahrsam nehmen. Er leistete jedoch Widerstand, so dass

nach mehrmaliger Androhung schließlich das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG)

eingesetzt wurde. Der Mann konnte anschließend gefesselt und in Gewahrsam

genommen werden. Er hatte laut Schnelltest einen Alkoholpegel von 1,62 Promille.

Auf den 23-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu. |elz

Dreister Ladendieb in Mainz gefasst

Mainz (ots) – Am 14. August 2022 fiel ein 23-Jähriger erstmals um ca. 15:00 Uhr

bei einem Ladendiebstahl in der Rossmann Filiale im Hauptbahnhof Mainz auf. Der

Ladendetektiv verfolgte diesen, verlor die Spur aber in Richtung Stadtgebiet.

Nur etwa 20 Minuten später tauchte der dreiste Dieb erneut in dem vorbenannten

Geschäft auf und beging dort erneut eine Diebstahlshandlung. Diesmal reagierte

der Detektiv schnell, informierte die Bundespolizei und eine Streife nahm den

jungen Mann zur Identitätsfeststellung mit in das Revier am Hauptbahnhof in

Mainz. Dort wurde festgestellt, dass es sich um einen Tunesier handelte, der

sich unerlaubt in Deutschland aufhält und zudem gleich fünfmal durch

verschiedene Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung aufgrund diverser

Delikte, überwiegend Diebstahl, ausgeschrieben war. Das Verhalten des Mannes

gegenüber den Polizisten war zudem aggressiv und unkooperativ. Den Mann

erwarteten nun erneute Strafanzeigen wegen Diebstahls und unerlaubten

Aufenthaltes. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige

mit einer Anlaufbescheinigung zum Ausländeramt entlassen.

Unbelehrbare Eltern

Deidesheim (ots) – Am 14. August 2022 überwachten die Beamten und Beamtinnen der

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern anlässlich der „Deidesheimer Kerwe“ den

Bahnhof Deidesheim. Dabei wurden sie gegen 01:00 Uhr auf eine dreiköpfige

Personengruppe aufmerksam, die den Bahnübergang trotz geschlossener Schranke und

auf rot geschalteter Lichtzeichenanlage überquerte. Bei der Personengruppe

handelte es sich um ein Paar, welches mit ihrem Kind das Fest besuchte. Die

Eltern mussten ihren Sohn regelrecht über den Bahnübergang zerren, da dieser

sich weigerte die Bahngleise zu überqueren und mehrfach rief „es ist doch rot“.

Die Beamten sprachen daraufhin den 52-jährigen Familienvater an, erläuterten ihm

die Gefahren im Bahnbereich und eröffneten dem Paar die von ihnen begangenen

Ordnungswidrigkeiten. Das Paar wollte sich jedoch der polizeilichen Kontrolle

entziehen, weshalb der 52-jährige den Beamten, mit dem Hinweis zum Taxi zu

müssen, wegstieß. Daraufhin wurde dieser mittels einfacher körperlicher Gewalt

zu Boden gebracht und die Beamten versuchten ihm die Handfesseln anzulegen, doch

der Angreifer schlug weiterhin mit den Armen um sich und trat nach den Beamten.

Schließlich musste ein dritter Beamter hinzukommen, um den renitenten Angreifer

zu fixieren und ihm die Fesseln anzulegen. Erst nach einigen Minuten beruhigte

der 52-jährige sich schließlich wieder und ihm konnten die Handfesseln wieder

abgenommen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen kümmerte sich die Ehefrau

um das gemeinsame Kind, reagierte jedoch ebenfalls sehr aufbrausend. Beide

Erwachsenen zeigten keine Einsicht bezüglich der angesprochenen Gefahren.

Nachdem eine normale Konversation wieder möglich war, wurden die beiden Personen

sowohl über die begangene Straftat, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, als

auch die Ordnungswidrigkeit belehrt. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab bei dem Familienvater einen Wert von 1,73 Promille. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Personen ihren Reiseweg

ungehindert fortsetzen. Die beiden Beamten mussten im Verlauf der weiteren

Nachtschicht den Dienst aufgrund der erlittenen Prellungen abbrechen.