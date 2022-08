Braunfels: Schuleingangstür demoliert

Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte die Eingangstür der Grundschule in der Tiefenbacher Buchwaldstraße. Der entstandene Sachschaden, der am Samstagabend gegen 20.15 Uhr von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter festgestellt worden war, wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Solms: Schlägerei im Gewerbepark

Durch Schläge und Tritte verletzt wurde am Samstagabend ein 36-jähriger Mann vor einer Bar im Solmser Gewerbepark. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte der Geschädigte die Lokalität gegen 21.30 Uhr verlassen, um zu telefonieren. Daraufhin sollen dem Geschädigten zwei 29- und 30-jährige Männer gefolgt sein, die auf ihn einschlugen und -traten. Unbeteiligte hatten schließlich eingegriffen und die beiden Parteien voneinander getrennt. Warum es zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen war, in deren Rahmen die Beteiligten oberflächliche Verletzungen davontrugen, ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06441/9180 bei der Polizei in Wetzlar zu melden.

Wetzlar: Zu Boden gegangen

Durch einen Schlag ins Gesicht ging in der Nacht zu Sonntag ein 28 Jahre alter Mann aus Wetzlar in der Silhöfer Straße zu Boden. Gegen 2.30 Uhr war der Geschädigte zu Fuß in Richtung Schillerplatz unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 5 auf einen ihm Unbekannten traf, der ihm einen Faustschlag versetzte. Anschließend soll der Beschuldigte, bei dem es sich den Angaben zufolge um einen Südländer mit schwarzem T-Shirt gehandelt habe, in Richtung Dom geflüchtet sein. Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Herborn: Autos im Vorbeifahren demoliert

Zeugen beobachteten in der Nacht zu Sonntag, wie aus einem dunklen PKW heraus, mehrere in der Schönbacher Hauptstraße geparkte Autos beschädigt wurden. Gegen 2.40 Uhr hatten die Insassen in Höhe der Hausnummer 37 eine Leitbake aus dem Fahrzeugfenster gehalten und im Vorbeifahren zumindest zwei abgestellte PKW im Heckbereich demoliert. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Herborn bittet um Hinweise in Bezug auf das dunkle Fahrzeug sowie dessen Insassen unter Tel. 02772/47050.

Aßlar: Einbrecher gehen offenbar leer aus

Straftäter versuchten in der Nacht zu Sonntag offenbar vergeblich, in einen Supermarkt in der Hauptstraße einzubrechen. Spaziergänger hatten gegen 4.45 Uhr die eingeschlagene Eingangstür bemerkt und sodann die Polizei verständigt. Nun ermittelt die Wetzlarer Kripo und fragt nach möglichen weiteren Zeugen. Wem waren in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Wem sind der oder die bislang unbekannten Täter bei ihrer anschließenden Flucht begegnet? Hinweise bitte unter Tel. 06441/9180.

Sinn: Kripo ermittelt nach Brand im Fichtenwald

Nachdem in einem Waldstück zwischen Sinn-Fleisbach und Herborn-Merkenbach nahe des Hundeplatzes etwa ein halbes Dutzend bereits gefällter Fichten Feuer fing, ermittelt die Kripo in Wetzlar wegen des Verdachts der Brandstiftung. Aufmerksame Bürger hatten die Flammen gegen 20.50 Uhr bemerkt und die Feuerwehr verständigt, die ein weiteres Ausbreiten verhindern konnte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatten Zeugen kurz zuvor einen weißen Kastenwagen in der Nähe des Brandortes beobachtet. Eine männliche Person mit weißem T-Shirt soll von diesem aus in den Wald gelaufen sein. Ein weiterer Mann, der ein schwarzes T-Shirt getragen haben soll, wartete den Angaben zufolge währenddessen Am Fahrzeug. Wer kann weitere Angaben bezüglich der beiden Männer und des weißen Autos machen? Die Ermittler bitten um Hinweise unter Tel. 06441/9180.