Marburg: Papier angesteckt

Unbekannte steckten am Samstag, 13. August, den Inhalt einer Papiermülltonne auf dem Schulgelände in der Leopold-Lucas-Straße an. Vermutlich entstand nur durch das schnelle Löschen der Feuerwehr gegen 5.45 Uhr kein Schaden. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wem ist Samstagfrüh etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Dautphetal- Dautphe: Einbruch in Sportheim

Am Sportplatz brachen Unbekannte zwischen 22 Uhr am Donnerstag, 11. August, und 11 Uhr am Freitag in das Sportheim ein und verursachten Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zudem entwendeten sie Bargeld. Die Kripo in Marburg sucht Zeugen: Wer hat im Tatzeitraum ungewöhnliche Geräusche vom Sportplatz kommend gehört oder Personen am Sportheim gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain: Unfall auf der B62

Zwischen Marburg und Stadtallendorf stießen am Sonntag, 14. August, zwei sich entgegenkommende PKW zusammen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 26-jährige Ford-Fahrerin aus Kirchhain gegen 19.20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf dem Weg nach Marburg nach links über die Spurbegrenzung hinaus und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Der 49-jährige Fahrer aus Kirchhain blieb unverletzt, seine 18-jährige Beifahrerin aus Kirchhain kam mit vermutlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ebenfalls ins Krankenhaus kam die Ford-Fahrerin, die sich bei dem Unfall schwer verletzte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, wobei sich erste Hinweise auf einen möglichen Alkohol- und/ oder Drogenkonsum ergaben. Näheres dazu werden die Ergebnisse der Blutentnahme zeigen. Durch den Unfall entstanden etwa 1.000 Euro hohe Schäden an der Leitplanke, zudem etwa 15.000 Euro am BMW und 7.000 Euro am Ford. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Wetter: 18-Jährigen geschlagen

Am Bahnübergang in der Schuppertsgasse schlugen vermutlich zwei Unbekannte am Montag, 15. August, gegen 1 Uhr auf einen 18-Jährigen ein. Dieser kam dabei zu Fall und erhielt eigenen Schilderungen zufolge im Anschluss weitere Tritte, wodurch er leichte Verletzungen davontrug. Die Marburger Polizei bittet um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Portmonee aus Fahrzeug entwendet

Aus einem vermutlich nicht abgeschlossenen grauen Ford Transit in der Ammenhäuser Straße entwendeten Unbekannte zwischen Samstag, 13. August, 13.15 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, ein Portmonee, das neben Bargeld auch Bank- und Kreditkarten enthielt. Das Diebesgut hat insgesamt einen Wert von etwa 150 Euro. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Biedenkopf: Lüftungsgitter eingedrückt

An zwei parkenden Autos drückten Unbekannte am Samstag in der Straße Am Freibad die Lüftungsgitter ein und gelangten bei einem davon in das Fahrzeuginnere. Diese Lüftungsgitter werden teilweise bei warmen Temperaturen verbaut und anstelle der Fensterscheiben genutzt. Durch das Eindrücken zwischen 11.45 Uhr und 14.30 Uhr entstand in beiden Fällen ein Schaden von etwa 45 Euro, bei einem weißen Opel Vivaro fehlte am Ende aber noch das Portmonee, das versteckt im Auto lag. Darin enthalten waren neben 40 Euro auch unter anderem mehrere Bankkarten. Die Kripo in Marburg bittet um Hinweise: Wem sind am Samstag am Tatort verdächtige Personen an einem weißen und einem schwarzen Vivaro aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Rauschenberg: Einbruch in Schwimmbad-Kiosk

Schäden in bislang unbekannter Höhe verursachte ein Dieb, der zwischen 18.30 Uhr am Freitag, 12. August, und 9 Uhr am Samstag in den Kiosk auf dem Schwimmbadgelände eindrang. Bislang steht noch nicht fest, was der Dieb an sich nahm. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Peugeot touchiert

500 Euro beträgt der Schaden, den ein unbekannter Autofahrer zwischen Montag, 8 August, 12 Uhr und Samstag, 10 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren verursachte. In diesem Zeitraum parkte der schwarze 3er Peugeot in der Straße Alter Kirchhainer Weg. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Auf Kollision folgt Schlag

Anstatt sich nach einer leichten Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug um den Schaden in Höhe von etwa 100 Euro zu kümmern, hielt ein Unbekannter an und schlug durch das geöffnete Fenster auf den beschädigten Außenspiegel einer weißen Mercedes A-Klasse. Anschließend fuhr der Unbekannte Richtung Diakoniekrankenhaus weiter. Das Ganze passierte am Donnerstag, 11 Uhr, an einer Engstelle in der Straße Hebronberg. Der Unbekannte fuhr einen grün-gelben älteren PKW und ist etwa 50 Jahre alt, hat kurze, braune Haare und einen Vollbart. Er trug ein schwarzes T-Shirt und hatte einen jüngeren Beifahrer dabei, der ebenfalls kurze, braune Haare und einen Vollbart hat. Beide haben ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kennt das beschriebene Auto samt Fahrer? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.