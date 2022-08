Wildunfälle

Eine 31-jährige Frau aus Wanfried ist am Sonntagabend mit einem Reh zusammengestoßen, als sie gegen 21.00 Uhr auf der L 3245 von Lautenbach in Richtung Weißenborn unterwegs war. Das Reh flüchtete anschließend in ein Feld. Der Schaden am Pkw der Frau liegt bei 900 Euro.

Ebenfalls auf der L 3245 kollidierte am frühen Montagmorgen ein 50-jähriger Autofahrer aus Weißenborn mit einem Reh, als er gegen 05.45 Uhr von Weißenborn in Richtung Röhrda unterwegs war. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt, der entstandene Schaden am Auto des Mannes beläuft sich auf 2500 Euro. Außerdem ging bei der Kollision noch ein Leitpfosten zu Bruch.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich heute Morgen gegen 06.55 Uhr auf der B 7 zwischen Röhrda und Netra. Ein 60-jähriger Autofahrer aus Eschwege erfasste mit seinem Fahrzeug auf besagter Strecke ein Reh, welches nach der Kollision noch an der Unfallstelle verendete. Der Schaden am Pkw des 60-Jährigen wird hier mit 500 Euro angegeben.

Körperverletzung

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in der Innenstadt von Eschwege um kurz nach 00.00 Uhr ein 52-jährige Frau und ihr 42-jähriger Ex-Lebensgefährte, beide aus Eschwege stammend, in einen verbalen Streit geraten. In deren Verlauf soll der Mann die 52-Jährige letztlich getreten und am Arm gezogen haben. Als die daraufhin verständigten Beamten der Polizei Eschwege hinzukamen, hatte der Aggressor aber bereit das Weite gesucht und konnte in der Folge auch nicht mehr angetroffen werden. Den 42-Jährigen erwarten nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Körperverletzung.

Unter Alkoholeinfluss stehender Fahrradfahrer kommt zu Fall und wird verletzt

Am Sonntagabend ist ein 64-jähriger Mann aus Wanfried mit seinem Fahrrad zu Fall gekommen, als er gegen 23.30 Uhr auf einem Radweg entlang der Ausflugsgaststätte „Felsenkeller“ unterwegs war. Beim Befahren einer Brücke blieb der Mann laut Unfallbericht offenbar mit seinen Satteltaschen am dortigen Brückengeländer hängen, wodurch er letztlich zu Fall kam und sich dabei Verletzungen u.a. im Schulterbereich zuzog. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über ein Promille Alkohol, weshalb der Mann sich nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr ausgesetzt sieht.

Diebstahl von Kennzeichen; Polizei sucht Zeugen

Von einem grauen Opel Vectra haben Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen EA-R 337 geklaut. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Brückenstraße in Eschwege am Straßenrand in Höhe des OF-Festival-Campinggeländes geparkt. Festgestellt wurde der Diebstahl am Samstag um 16.45 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Kradfahrer kommt zu Fall; leicht verletzt

Um kurz vor 16.00 Uhr ist am Sonntagnachmittag ein 22-Jähriger aus Meißner mit seinem Kraftrad zu Fall gekommen, als er auf der B 249 von der Bahnhofstraße in Eschwege kommend, in Richtung Grebendorf unterwegs war. Vmtl. aufgrund eines Fahrfehlers rutschte dem 22-Jährigen das Hinterrad weg, wodurch er ins Schleudern geriet und letztlich zu Fall kam. Der 22-Jährige erlitt wegen nicht ausreichender Schutzkleidung mehrere Schürfwunden an Arm, Bein und im Bereich des Rückens, die eine ambulante Behandlung im Krankenhaus nach sich zogen. Der Schaden an dem Kraftrad beläuft sich laut Unfallbericht auf 400 Euro.

Diebstahl von E-Scooter; Polizei sucht Zeugen

In Eschwege ist vom Parkplatz der Jahnturnhalle in der Straße „Am Stadtgraben“ ein E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 301 DDH im Wert von 500 Euro geklaut worden. Die Tat ereignete sich am frühen Sonntagmorgen zwischen 05.00 Uhr und 07.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Körperverletzung (2)

Ermittlungen u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung hat die Eschweger Polizei gegen einen 19-Jährigen aus Sontra und einen 22-Jährigen aus Eschwege aufgenommen, die zusammen mit einer weiteren Person am frühen Sonntagabend um kurz vor 19.00 Uhr einen 64-Jährigen aus Witzenhausen und einen 54-Jährigen aus Eschwege im Bereich des Kreisverkehrs am Bahnhof in Eschwege angegriffen und rassistisch beleidigt haben sollen. Der 64-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung u.a. offenbar Schürfwunden an Stirn und Handgelenk und einige abgebrochene Zähne. Nach dem Vorfall flüchteten die Tatverdächtigen über den Stedigsrain in Richtung des OF-Festivalgeländes. Der 54-jährige Geschädigte, der bei dem Vorfall augenscheinlich nicht ernsthafter verletzt wurde, nahm dann noch die Verfolgung der tatverdächtigen Personen auf. Während eine Person aus dem Kreis der Tatverdächtigen sich in unbekannte Richtung absetzen konnte, gelang es dem Geschädigten letztlich am Rande des OF-Campinggeländes die dortigen Security-Mitarbeiter des OF auf sich aufmerksam zu machen. Diese hielten die beiden anderen flüchtigen Tatverdächtigen fest, so dass sie im Anschluss der zwischenzeitlich verständigten Polizei zwecks weiterer Maßnahmen überstellt werden konnten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 800 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben einen schwarzen VW Arteon an der rechten hinteren Fahrzeugseite mittels eines spitzen Gegenstands beschädigt und so einen Schaden von 800 Euro angerichtet. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitagabend 19.00 Uhr und Sonntagmittag 12.15 Uhr. Als mögliche Tatörtlichkeiten können sowohl die Wohnadresse des Geschädigten in der Straße „Am Klappersberg“ oder aber die Parkplätze verschiedener Lebensmittelmärkte im Stadtkern von Hessisch Lichtenau in Betracht kommen. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.