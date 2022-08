Versuchter Einbruch in Fahrradladen

Zeit: Samstag, 13.08.2022, 01:21 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag (12./13.08.2022) wurde durch einen unbekannten Täter ein Schaufenster eines Fahrradladens in der Straße Vorstadt in Melsungen angegangen.

Der unbekannte Täter zerschlug hierbei teilweise die Schaufensterscheibe des Fahrradladens. Durch den Lärm wurde ein Zeuge auf den versuchten Einbruch aufmerksam. Der Zeuge, ein 46-jähriger Melsunger, machte sich vorsichtig bemerkbar und verständigte umgehend die Polizei. Daraufhin ließ der unbekannte Täter sofort von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

Es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Hinweise auf den unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.