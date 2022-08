Korbach: Die Polizei-News

Rosenthal – Reithalle von Unbekannten beschmiert

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Unbekannter die Reithalle in Rosenthal. Er beschmierte eine Außenwand und Bewegungsmelder mit schwarzer Farbe und brachte dabei unter anderem auch die Zahlen „777“ und den Buchstaben „Z“ auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Da der Buchstabe „Z“ als Symbol für die Unterstützung der russischen Regierung und Armee im Krieg gegen die Ukraine gilt, ermittelt die Kriminalpolizei nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen des Verdachts eines Vergehens wegen „Belohnung und Billigung einer Straftat“ nach § 140 StGB.

Der §140 Strafgesetzbuch stellt die öffentliche Billigung von Angriffskriegen unter Strafe.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030, oder die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Korbach – Zwei Autos beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Zu zwei Sachbeschädigungen an Autos kam es am Freitag beziehungsweise zwischen Freitag und Samstag in Korbach.

Am Freitag hatte der Fahrer seinen grauen Seat Leon gegen 13.45 Uhr in der Karpatenstraße abgestellt. Als er nach einem Freibadbesuch gegen 16.15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses erheblich zerkratzt worden war. Die tiefen Kratzer befanden sich an der Fahrertür, der Motorhaube und auch auf der Beifahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Am Samstagmorgen erstattete der Besitzer eines schwarzen Honda CR-V Anzeige wegen Sachbeschädigung. Er hatte sein Auto am Freitagmorgen im Ziegelhütter Weg geparkt und stellte den Schaden am Samstagmorgen fest. Unbekannte hatten das Auto an der Fahrerseite und am Heck zerkratzt, so dass auch in diesem Fall ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Bad Wildungen – Unbekannter schlägt Tankstellenmitarbeiter, Polizei bittet um Hinweise

Am Freitagnachmittag kam es in einer Bad Wildunger Tankstelle erst zu einem Streitgespräch, anschließend schlug ein unbekannter Kunde dem Tankstellenmitarbeiter gegen den Kopf. Der Unbekannte flüchtete, der Angestellte wurde leicht verletzt.

Gegen 17.15 Uhr hielt sich der Unbekannte in der Tankstelle in der Odershäuser Straße auf. Nach Angaben des Angestellten drängelte er sich vor. Als er ihn darauf hingewiesen habe, sei es zu einem Streitgespräch gekommen, welches anschließend vor der Tankstelle fortgesetzt wurde. Plötzlich sei er von dem unbekannten Täter zweimal gegen den Kopf geschlagen worden. Als er sich gegen die Schläge gewehrt habe, sei der Unbekannte geflüchtet. Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Von ihm liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Etwa 175 cm groß,

kurze blonde Haare, Drei-Tage-Bart, mitteleuropäisches Aussehen trug einen gelben Pullover.

Der Angestellte erlitt leichte Verletzungen und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung bei der Polizeistation Bad Wildungen, die nun unter Telefonnummer 05621/70900 um Hinweise bittet.