Mit Haftbefehl gesuchter Autofahrer flüchtet vor Polizeistreife: Alkoholisierter 16-Jähriger nach Verfolgung geschnappt

Kassel- Süsterfeld/Helleböhn: Eine rasante Flucht vor der Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 16-Jähriger am Steuer eines VW Up in Kassel hingelegt. Mit bis zu 100 km/h war der jugendliche Autofahrer unterwegs, bis er den Kleinwagen auf den Schienen stehen ließ und seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Nach kurzer Verfolgung konnte die nacheilenden Polizisten den Flüchtenden festnehmen. Ein Atemalkoholtest bei dem führerscheinlosen 16-Jährigen ergab 0,9 Promille, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus lag gegen den hinreichend polizeibekannten Jugendlichen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Raubes vor, weshalb die Beamten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Wiesbaden brachten.

Einer Streife des Polizeireviers Süd-West war der VW Up gegen 23:45 Uhr in der Eugen-Richter-Straße wegen seiner rasanten Fahrweise aufgefallen. Als die Polizisten das Auto anhalten wollten, gab der Fahrer zusätzlich Gas und flüchtete mit hohem Tempo trotz des ihm mit Blaulicht folgenden Streifenwagens. Auf der Druseltalstraße fuhr er in den Gegenverkehr, wendete und ließ den VW schließlich an der Haltestelle „Süsterfeld“ stehen. Glücklicherweise kam hierbei niemand zu Schaden. Nur wenige Augenblicke später klickten für den 16-Jährigen im Marbachsweg die Handschellen. Auf dem Beifahrersitz des Kleinwagens saß die 28-jährige Halterin des Pkw, die sich nun wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Gegen den nun in Haft sitzenden Tatverdächtigen leiteten die Beamten Verfahren wegen „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

BMW in Salztorstraße angefahren und abgehauen: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Unterneustadt: Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag zwischen 7:50 Uhr und 16:05 Uhr in der Salztorstraße in Kassel ereignet hat. Ein Mann aus Baunatal hatte in diesem Zeitraum seinen grauen 3er BMW am linken Fahrbahnrand der Einbahnstraße in Höhe der Hausnummer 12 abgestellt. Am Nachmittag entdeckte er die Unfallschäden am Fahrzeugdach und auf der Beifahrerseite, die der Straße zugewandt war. Vom unbekannten Verursacher der Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro, der offenbar beim Vorbeifahren mit dem BMW kollidiert war, fehlte jedoch jede Spur.

Wer den Unfall beobachtet hat oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Folgemeldung zum Brand in Fuldabrück: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Fuldabrück (Landkreis Kassel): Nachdem es am Freitagnachmittag in einem Reihenhaus in der Straße „Kurze Hecke“ in Fuldabrück-Bergshausen zu einem Brand kam, bei dem ein 87-jähriger Mann tödlich verletzt wurde, hat die Kasseler Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Ursache des Feuers fortgeführt. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 berichten, ist die genaue Brandursache derzeit noch nicht abschließend geklärt. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung liegen gegenwärtig nicht vor. Nach bisherigem Ermittlungsstand könnten ein technischer Defekt oder ein Unglücksfall ursächlich für das Feuer im Wintergarten des Hauses gewesen sein. In die weiteren Ermittlungen ist nun auch das Hessische Landeskriminalamt miteingebunden.

Der verstorbene 87-Jährige hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs allein in dem Haus aufgehalten. Die 80-jährige Ehefrau war bei ihrer Heimkehr gegen 15:15 Uhr auf den Brand aufmerksam geworden. Sie hatte eine Rauchgasintoxikation und einen Schock erlitten, weshalb Rettungskräfte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht hatten.

Schwarzer Mercedes S 500 bringt Radfahrer zu Fall und flüchtet: Zeugen gesucht

Schauenburg (Landkreis Kassel): Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes S 500 hat am gestrigen Sonntagabend auf der L 3220 zwischen Habichtswald-Ehlen und Schauenburg-Breitenbach einen Radfahrer zu Fall gebracht. Anschließend fuhr der Pkw weiter, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Der 27-Jährige aus Niedenstein hatte sich Schürfwunden und Prellungen zugezogen. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Zeugenhinweise auf den Verursacher.

Der Unfall auf der Landesstraße hatte sich gestern gegen 20:45 Uhr ereignet. Wie der 27-Jährige gegenüber der Polizei angab, war er mit seinem Rad in Richtung Breitenbach unterwegs, als ihn der schwarze Mercedes überholte und im Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel streifte. Dadurch war der Radfahrer gestürzt und leicht verletzt worden. Anschließend setzte der Pkw, der bei der Kollision seinen Außenspiegel verloren hatte, seine Fahrt in Richtung Breitenbach fort.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den schwarzen Mercedes S 500 und dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

32-Jähriger ruft mehrfach Polizei auf den Plan: Festnahme bei Einbruch auf frischer Tat

Kassel/ Kaufungen: Ein 32-Jähriger aus Nieste hat in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich mehrfach die Kasseler Polizei auf den Plan gerufen. Zunächst hatten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Leipziger Straße in Kassel den Mann gegen 22 Uhr beim Diebstahl einer Flasche Wodka und weiterer Getränke ertappt. Da der Ladendieb keinen Ausweis dabeihatte, stellte die hinzugerufene Polizeistreife die Personalien des Mannes fest. Nach der schriftlichen Vernehmung vor Ort wurde der Tatverdächtige entlassen. Eine knappe Stunde später klaute er eine Flasche eines Biermixgetränks an einer Tankstelle im Stadtteil Bettenhausen, woraufhin erneut die Polizei gerufen wurde. Bei Eintreffen der Streife saß der 32-Jährige mit dem Diebesgut in der Hand an der gegenüberliegenden Straßenbahnhaltestelle und hatte die Flasche bereits zur Hälfte geleert. Die Polizisten nahmen die Anzeige wegen Ladendiebstahls auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Diesem kam er auch nach, rief aber gegen Mitternacht wieder die Polizei auf den Plan, als Zeugen einen aktuellen Einbruch in einen Imbiss in Kaufungen meldeten. Die hinzugeeilten Streifen konnten den 32-Jährigen, der zuvor eine Scheibe des Lokals eingeschlagen hatte, noch im Imbiss festnehmen. Auch in diesem Fall hatte es der Mann, der mittlerweile erheblich alkoholisiert war, auf Getränke abgesehen, die er bereits zum Abtransport bereitgestellt hatte. Der 32-Jährige musste die Beamten zur Ausnüchterung seines Alkoholrauschs und zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam begleiten. Gegen ihn wird nun wegen zweifachen Ladendiebstahls und wegen des Einbruchs ermittelt.

Radfahrer bei Unfall in Wesertal lebensgefährlich verletzt

Wesertal (Landkreis Kassel): Am Samstagnachmittag kam es in Wesertal-Gieselwerder zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, bei dem der 63-jährige Zweiradfahrer aus Wesertal lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeistation Hofgeismar berichtet, hatte ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel am Steuer eines VW gegen 16:30 Uhr in der Meierhofstraße rangiert. Als er den aus Richtung Mühlenbachstraße kommenden Radfahrer sah, hielt er am linken Fahrbahnrand an, um den Zweiradfahrer durchfahren zu lassen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 63-Jährige auf der Gefällstrecke mit dem Fahrrad ins Schlingern und touchierte die rechte Seite des stehenden VW, woraufhin er mit dem Kopf gegen das Fahrzeug stieß, die Kontrolle über das Rad verlor und auf die Straße stürzte. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Kasseler Krankenhaus. Der 27-Jährige erlitt einen Schock. Zum Klärung des genauen Unfallhergangs ist ein Gutachter in die Ermittlungen eingeschaltet worden.