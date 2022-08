Gefährliche Körperverletzung

Fulda. In der Nacht zu Samstag (13.08.) kam es gegen 0.15 Uhr in der Petersgasse zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen fünf unbekannte Täter einem 19-jährigen Mann aus Fulda zu Fuß entgegen, sprachen ihn an und schlugen kurz darauf auf ihn ein. Dem Fuldaer gelang es, sich in einen Imbiss zu flüchten, wohin ihm drei der Männer folgten. Dort setzte sich die Auseinandersetzung fort. Kurze Zeit später flüchteten die Täter in Richtung Petersberger Straße. Der 19-jährige wurde leicht verletzt. Der Geschädigte beschreibt die Täter folgendermaßen: Eine Person hatte lange, schwarze, gelockte Haare, eine weitere Person war bekleidet mit einer Jeans und einem weißen Shirt mit großem Aufdruck. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Ein Bürogebäude in der Straße „An Vierzehnheiligen“ wurde zwischen Mittwochmittag (10.08.) und Freitagmorgen (12.08.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Das Kellerfenster hielt den Einbruchsversuchen jedoch Stand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Neuhof. Unbekannte versuchten am Freitag (12.08.), gegen 2 Uhr, erfolglos die Schiebetür einer Lagerhalle in der Weimesstraße im Ortsteil Hattenhof aufzuhebeln. Dabei entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Großenlüder. In der Meldestraße versuchten Unbekannte in der Nacht auf Samstag (13.08.) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dies misslang, es entstand jedoch circa 4.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Samstag (13.08.) in ein Einfamilienhaus in der St.-Vinzenz-Straße einzubrechen. Der angegangene Türzylinder des Abstellraums hielt Stand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Hotelkeller

Fulda. Unbekannte brachen zwischen dem 7. August und dem 14. August in einen Hotelkeller in der Kurfürstenstraße ein. Die Täter hebelten eine Sicherheitstür auf und durchsuchten den sich dahinter befindlichen Raum. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Es entstand circa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach exhibitionistischer Handlung – Zeugen gesucht

Schotten. Während eine 33-jährige Frau aus Würzburg am Niddastausee unter einem Baum lag, kam ein Unbekannter aus einem Gebüsch und hielt sich anschließend nur wenige Meter entfernt von der Dame auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen drehte der Mann der Würzburgerin den Rücken zu, während er in ihre Richtung blickte, seine Hose heruntergelassen hatte und vermutlich in seinem Intimbereich manipulierte. Als die 33-Jährige ihr Telefon an sich nahm und ein Gespräch begann, flüchtete der Unbekannte mit einem Zweirad. Er kann als circa 30 bis 40 Jahre alt, rund 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, mit südländischem Erscheinungsbild, leichtem Bauchansatz sowie schwarzen, kurzen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, eine lange, graue Hose und graue Sneaker. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stromverteilerkasten beschädigt

Alsfeld. Unbekannte brachen die Tür eines Stromverteilerkastens in der Straße „An der Bleiche“ auf und verursachten hierdurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Beschädigung wurde am Sonntag (14.08.), gegen 6.20 Uhr, festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reisebus schwer beschädigt – Zeugen gesucht

Hünfeld. Am gestrigen Sonntag (14.08.) ereignete sich auf der L 3176 bei Sargenzell ein Unfall mit erheblichem Sachschaden. Ein Busfahrer wartete nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit seinem Reisebus an der Haltestelle „Praforst“ auf eine Reisegruppe, als gegen 14:30 Uhr ein blauer VW Golf mit litauischen Kennzeichen in das linke Heck des Busses einfuhr. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrzeugführer des Golf setzte seine Fahrt nach dem Crash unbeeindruckt in Fahrtrichtung Hünfeld fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Gesamthöhe von rund 16.000 Euro zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der flüchtige VW schließlich durch die Beamten festgestellt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrzeugführenden dauern derzeit noch an. Bislang haben sich bereits einige Unfallzeugen bei der Polizei gemeldet. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang sowie dem Fahrer oder der Fahrerin des VW Golf und der Insassenanzahl des verunfallten Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hünfeld unter der Telefonnummer 06652 / 965810 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

Bad Hersfeld. Am Freitag (12.08.), gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld mit seinem Fahrzeug die „Kleine Industriestraße“ in Richtung Frankfurter Straße und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen nach rechts auf diese auffahren. Ein 34-Jähriger aus Alheim befuhr mit seinem Pedelec zeitgleich auf dem Radweg die Frankfurter Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Kleine Industriestraße / Frankfurter Straße tastete sich der Pkw-Fahrer in die Kreuzung hinein, kolldierte dabei jedoch aus noch unklarere Ursache mit dem Pedelec-Fahrer, welcher von rechts die Fahrbahn kreuzte. Dabei wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. Das Pedelec blieb unbeschädigt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Einbruch auf Vereinsgelände

Heringen. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (12.08.) in ein Vereinsheim in der Straße „Kirchengarten“ ein. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, aus welchem sie eine geringe Menge Bargeld stahlen. Darüber hinaus öffneten die Täter einen auf dem Gelände befindlichen Wohnanhänger sowie eine Garage und entwendeten einen darin abgestellten Traktor. Das gesamte Diebesgut hat einen Wert von circa 10.000 Euro. Außerdem entstanden rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kraftstoffdiebstahl

Niederaula. Am Sonntagnachmittag (14.08.), gegen 16.30 Uhr, öffneten Unbekannte das Vorhängeschloss einer Tanksäule einer Firma in der Schlitzer Straße. Anschließend stahlen die Langfinger rund 160 Liter Diesel im Wert von etwa 300 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich der Polizeistation Fulda – Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt – Motorradfahrer und Sozia schwer verletzt

Am Sonntag (14.08.) erreignete sich gegen 12.31 Uhr im Bereich der B27, in Fahrtrichtung Hünfeld, Autobahnabfahrt Fulda/Nord von der A7 aus Fahrtrichtung Süden kommend ein Verkehrsunfall mit Verletzten.

Ein 88-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda befuhr mit seinem Pkw Mercedes-Benz B180 die Autobahnabfahrt der BAB 7 aus Süden kommend und wollte in den Einmündungsbereich zur B27 in Fahrtrichtung Lehnerz einfahren.

Zum Unfallzeitpunkt war die Lichtzeichenanlage im Einmündungsbereich aufgrund eines technischen Defektes ausgefallen.

Beim Einfahren auf die B27 übersah der Pkw-Fahrer zwei vorfahrtsberechtigte Harley-Davidson-Motorräder, die mit Sozius aus der Gemeinde Künzell, welche aus Fahrtrichtung Fulda in Richtung Hünfeld fuhren.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes-Benz und einem der beiden Harley-Davidson-Motorrädern.

Der 28-jährige Fahrer aus der Gemeinde Künzell und dessen 26-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus Künzell, kamen bei der Kollision mit dem Pkw mit der Harley-Davidson Sport Glide zu Fall und verletzten sich schwer.

Der unfallverursachende Pkw-Fahrer und dessen 87-jährige Beifahrerin wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt.

Der nachfolgende 28-jährige Motorradfahrer aus der Gemeinde Künzell konnte seine Harley-Davidson Street Glide Spezial noch rechtzeitig zum Stillstand bringen. Er und seine 26-jährige Sozia wurden durch das beobachtete Unfallgeschehen leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.500,- Euro.