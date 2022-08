Einbruch in Grillhütte,

Merenberg, Reichenborn, Feldgemarkung „Wiese unter dem Dorf“ 11.08.2022, 18.00 Uhr bis 12.08.2022, 10.00 Uhr

(pa)In Merenberg Reichenborn sind von Donnerstag auf Freitag Unbekannte in eine Grillhütte eingedrungen. Wie am Freitag festgestellt wurde, hatte jemand über Nacht ein Fenster der im Bereich „Wiese unter dem Dorf“ gelegenen Hütte aufgehebelt und einen Feuerlöscher entwendet. Ein weiterer Löscher wurde auf dem Gelände entleert. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 bei der Kriminalpolizei in Limburg zu melden.

Vereinsheim aufgebrochen,

Selters-Eisenbach, Am Stolz, Donnerstag, 11.08.2022, 18:00 Uhr bis Freitag, 12.08.2022, 11:20 Uhr

(Kr)Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag kam es in Selters-Eisenbach, Am Stolz, im dortigen Vereinsheim zu einem Einbruch. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten unbekannte Täter die Eingangstüre auf und gelangten so ins Halleninnere. Gegenstände wurden nicht entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Limburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06431 / 9140-0

Einbruch in Kiosk,

Weilburg, Vorstadt, Montag, 15.08.2022, 02:00 Uhr

(Kr)In einem Kiosk in Weilburg, Vorstadt, kam es in der Nacht zum Montag zu einem Einbruch. Ersten Ermittlungen zufolge haben unbekannte Täter die Schaufensterscheibe des Kiosk eingeschlagen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Eine Zeugin beschreibt die Täter wie folgt: Männlich, 15-18 Jahre, schwarz-weiße Kapuzenjacke, schwarze Hose, schwarzer Rucksack. Männlich, 15-18 Jahre, hellgraue Kapuzenjacke, schwarze Hose, schwarzer Rucksack. Die Polizei in Weilburg erbittet weitere Hinweise unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0

Strohlager abgebrannt,

Merenberg, Rückershausen, Gemarkung „Rübel“, 14.08.2022, gg. 23.30 Uhr

(pa)Am späten Sonntagabend kam es bei Merenberg Rückershausen zu einem Brand, bei dem eine größere Anzahl an Strohballen zerstört wurde. Eine Anwohnerin meldete gegen 23.30 Uhr einen Feuerschein aus dem außerörtlichen Gemarkungsbereich „Rübel“. Die alarmierte Feuerwehr musste vor Ort feststellen, dass circa 150 Rundballen in Vollbrand standen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine Ausweitung auf angrenzende Wald- und Wiesenflächen verhindern. Die Strohballen brannten kontrolliert ab. Derzeit erscheint eine vorsätzliche Brandstiftung als wahrscheinlich. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 – 0 zu melden.

Holzpolter brennt,

Hünfelden, Waldgemarkung zwischen Dauborn und Niederselters, 15.08.2022, gg. 00.20 Uhr

(pa)In der Nacht zum Montag kam es im Wald bei Hünfelden Dauborn zu einem Brandgeschehen. Gegen 00.20 Uhr meldete ein Autofahrer, der auf der A3 unterwegs war, ein Feuer in einem an die Autobahn angrenzenden Waldstück zwischen Dauborn und Niederselters. Die entsandte Feuerwehr stellte an der Örtlichkeit fest, dass ein Holzpolter in Flammen stand und bekämpfte den Brand zeitnah, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Die Brandursache ist bislang unbekannt, eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter (06431) 9140 – 0 entgegen.

Schwerer Verkehrsunfall mit Hubschraubereinsatz, Runkel, Wirbelau, Landesstraße 3452, Landesstraße 3020, Sonntag, 14.08.2022, 18:27 Uhr

(jn)Infolge eines schweren Verkehrsunfalles am Sonntagabend bei Runkel sind drei Personen verletzt worden. Eine 63-jährige Frau musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Miltenberg um 18:27 Uhr die L 3542 am Steuer eines Skoda. Hierbei war er aus Richtung Wirbelau kommend in Fahrtrichtung L 3020 unterwegs. Diese Landesstraße querte der Skoda-Fahrer in Richtung Odersbach, wo er den Peugeot der 63-jährigen Frau übersah. Sie war auf der L 3020 in Fahrtrichtung Odersbach unterwegs und hatte Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision der zwei Fahrzeuge, die dazu führte, dass beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin des 57-Jährigen verletzt wurden. Alle mussten zwecks weiterer Behandlung in Krankenhäuser verbracht werden. In dem Kontext kam auch ein Rettungshubschrauber sowie zwei Fahrzeuge zum Abschleppen der total beschädigten Wagen zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.