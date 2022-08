Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Einfamilienhaus,

Hofheim, Lorsbach, Neueburgstraße, bis Freitag, 12.08.2022

(jn)Am Freitag meldete sich der Bewohner eines Lorsbacher Einfamilienhauses bei der Polizei, nachdem er einen Einbruch festgestellt hat. Demnach hatten unbekannte Täter Fenster und Tür des Wohnhauses in der Neueburgstraße aufgehebelt und Parfüm sowie Tabakware gestohlen. Der Sach- und Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei, die unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 erreichbar ist.

Autofenster eingeschlagen und nichts entwendet, Eppstein, Ehlhalten, Silberbachstraße, Sonntag, 14.08.2022, 17:16 Uhr bis 17:45 Uhr

(jn)Ohne Beute sind ein oder mehrere unbekannte Täter am Sonntagnachmittag im Eppsteiner Ortsteil Ehlhalten geflüchtet, nachdem sie zuvor das Fenster eines Pkw eingeschlagen haben. Der angegangene blaue Skoda Fabia parkte in der Silberbachstraße, als Unbekannte die Scheibe einschlugen und damit einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachten. Erkenntnissen vom Tatort zufolge waren die Täter grundsätzlich auf Beute aus, fanden jedoch kein potentielles Diebesgut in dem Fahrzeug.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Fenster von kirchlicher Einrichtung beschädigt, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Rother Weingartenweg, Freitag, 12.08.2022, 21:55 Uhr bis 22:05 Uhr

(jn)Zu einer Sachbeschädigung an dem Gemeindehaus in der Straße „Rother Weingartenweg“ in Bad Soden – Neuenhain kam es am Freitagabend gegen 22:00 Uhr. Zeugen berichteten von einem lauten Geräusch und entdeckten dann Beschädigungen an einem Fenster im 1. Stock. Die Ermittlungen der alarmierten Polizisten ergaben, dass eine Kugel das äußere Glas beschädigt hatte, die allem Anschein nach von einer Zwille abgefeuert worden war. Der entstandene Schaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 entgegen.

Vorsätzlichen Schaden an BMW verursacht, Hochheim am Main, Görlitzer Straße, Samstag, 13.08.2022, 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(jn)Innerhalb von 90 Minuten wurde am Samstagabend in Hochheim ein schwarzer BMW X1 beschädigt. Das Fahrzeug parkte zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr auf der Verlängerung der Görlitzer Straße im Bereich des Kleingartenvereins. Dort parkend wurde es Ziel eines Vandalismus, indem der oder die Unbekannten den Wagen an mehreren Stellen zerkratzten und beschädigten. Der Schaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen.

Hinweise erbittet die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Audi großflächig zerkratzt,

Hofheim am Taunus, Fichtestraße, Donnerstag, 11.08.2022, 19:00 Uhr bis Freitag, 12.08.2022, 14:30 Uhr

(jn)Einen schwarzen Audi A6 haben unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag in Hofheim mutwillig beschädigt. Die Unbekannten näherten sich dem Fahrzeug in der Fichtestraße und hinterließen einen Kratzer, der sich auf der rechten Seite von der Front bis zum Heck erstreckte. Die Kosten für die Reparatur dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Golf bei Unfallflucht beschädigt,

Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, Parkplatz Rhein-Main-Therme, Freitag, 12.08.2022, 13:30 Uhr bis 14:55 Uhr

(jn)Am Freitagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz der Rhein-Main-Therme in Hofheim eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstanden ist. Das später beschädigte Fahrzeug – ein grauer VW Golf – parkte in einer Parklücke des Parkplatzes, als es von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Verlauf des Ein- oder Ausparkvorganges auf der linken Seite beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer oder die Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und nimmt Hinweise zu dem Unfall unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.