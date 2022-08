Wiesbaden: Die Polizei-News

30-Jähriger getreten,

Wiesbaden, Rheinstraße, 14.08.2022, 21.45 Uhr,

(pl)In der Rheinstraße wurde am Sonntagabend ein 30-jähriger Mann von einem

unbekannten Täter angegriffen. Der Angreifer habe sich dem die Straße

entlanglaufendem Geschädigten gegen 21.45 Uhr genähert und ihn dann unvermittelt

getreten. Der Täter soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sowie ca. 1,75 Meter groß

gewesen sein und eine kräftige Statur, schwarze gelockte Haare sowie einen

schwarzen Vollbart gehabt haben. Getragen habe er ein schwarzes T-Shirt mit

weißem Aufdruck und eine schwarze lange Hose. Das 1. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Streit im Bus eskaliert,

Wiesbaden, Oranienstraße, 14.08.2022, 15.10 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag kam es in einem Wiesbadener Linienbus zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 53-Jähriger geriet gegen 15.10 Uhr

im Bus der Linie 6 mit einem unbekannten Mann in einen Streit, nachdem der

Unbekannte im Fahrtverlauf volksverhetzende Äußerungen von sich gegeben haben

soll. Im weiteren Verlauf sei es zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden

Männern gekommen, welche in der Oranienstraße außerhalb des Busses im Bereich

der dortigen Haltestelle fortgesetzt wurden. Während der bei der

Auseinandersetzung leicht verletzte 53-Jährige bis zum Eintreffen der

verständigten Polizisten vor Ort verweilte, entfernte sich der Unbekannte zu Fuß

in Richtung Moritzstraße. Er wird als ca. 50-55 Jahre alt sowie etwa 1,80 Meter

groß beschrieben und soll eine Sonnenbrille, eine schwarze Baseballmütze, einen

Rucksack mit Deutschlandflagge sowie eine kurze Hose getragen haben. Das 1.

Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Karl-Marx-Straße, 11.08.2022, 16.00 Uhr bis 15.08.2022, 00.15 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagnachmittag und der Nacht zum Montag haben unbekannte

Täter in der Karl-Marx-Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter

machten sich an der Ecke zur Karl-Arnold-Straße an dem dortigen Automaten zu

schaffen, öffneten diesen gewaltsam und entwendeten die darin befindlichen

Zigarettenpackungen sowie das Bargeld. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter

der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Einbrecher erwischt,

Wiesbaden, Neroberg, 14.08.2022, 01.00 Uhr,

(pl)Auf dem Neroberg wurden in der Nacht zum Sonntag drei Personen beim Einbruch

in das Restaurant des dortigen Freibades ertappt und ergriffen daraufhin ohne

Beute die Flucht. Das Trio hatte sich gegen 01.00 Uhr durch eine aufgehebelte

Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten des Restaurants verschafft, als sie von einem

anwesenden Mitarbeiter erwischt wurden und daraufhin die Flucht antraten.

Während ein Täter zu Fuß in den Wald flüchtete, fuhren die anderen beiden mit

einem silbernen Kleinwagen davon. Zwei Einbrecher sollen etwa 30 Jahre alt sowie

zwischen 1,60-1,65 Meter groß gewesen sein und ein „asiatisches

Erscheinungsbild“ mit einem dunklen Teint sowie schwarze kurze Haare gehabt

haben. Der Dritte wurde als ca. 1,90 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt,

hellhäutig mit einer schmalen Statur beschrieben. Er habe Deutsch gesprochen und

eine schmale Brille, eine falsch herum aufgesetzte Baseballmütze, ein blaues

Hemd, eine kurze blaue Hose sowie weiße Turnschuhe getragen. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen – Fahrrad gestohlen, Mainz-Kostheim, Im Sampel,

14.08.2022, 08.30 Uhr bis 10.30 Uhr,

(pl)Am Sonntagvormittag waren in der Straße „Im Sampel“ in Kostheim Fahrraddiebe

unterwegs. Die Täter betraten zwischen 08.30 Uhr und 10.30 Uhr ein

Gartengrundstück, brachen in die dortige Gartenhütte ein und entwendeten hieraus

ein Fahrrad. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 entgegen.

Mülltonnenbrand,

Wiesbaden-Biebrich, Pfälzer Straße, 14.08.2022, 17.00 Uhr,

(pl)Im Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Pfälzer Straße brannten am

Sonntagnachmittag zwei in einer Müllhütte untergebrachte Großraummülltonnen. Das

Feuer wurde gegen 17.00 Uhr festgestellt und von der verständigten Feuerwehr

gelöscht, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Eine der Mülltonnen wurde

durch das Feuer beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf

mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 13.08.2022, 19.00 Uhr bis 14.08.2022, 03.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit

Kräften der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Gemeinsam Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 19.00 Uhr und 03.45 Uhr

unterwegs und die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der

Parkanlage „Warmer Damm“, am Schlachthof, der Reisinger Anlage oder zum Beispiel

auch im Schelmengraben gelegt. Im Ergebnis wurden bei 7 Kontrollen 26 Personen

kontrolliert und innerhalb der Waffenverbotszone ein Messer sowie ein Schlagring

aufgefunden. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden

Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet

präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann mit Reizgas besprüht,

Bad Schwalbach, Rheinstraße, 13.08.2022, gg. 10.40 Uhr

(pa)In der Bad Schwalbacher Rheinstraße wurde am Samstagvormittag ein

24-Jähriger mit Reizgas besprüht und verletzt. Der Geschädigte hielt sich gegen

10.40 Uhr an einer Bushaltestelle auf, als ein Mann an ihn herantrat und ihm mit

einem Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Daraufhin kam es zum einem Gerangel, bei

dem der 24-jährige zu Boden ging. Der Täter flüchtete anschließend auf einem

Fahrrad. Der verletzte 24-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung

in ein Krankenhaus gebracht. Die ersten Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht

gegen einen 28-jährigen Wiesbadener, gegen den nun wegen gefährlicher

Körperverletzung ermittelt wird. Als Anlass der Auseinandersetzung dürfte eine

Meinungsverschiedenheit im privaten Bereich zugrunde liegen. Mögliche noch nicht

bekannte Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter (06124) 7078 – 0 bei der

Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

Diebstahl aus Wohnung,

Taunusstein-Neuhof, Idsteiner Straße, Freitag, 12.08.2022, 14:50 Uhr

(Kr)Am Freitagmittag kam es in Taunusstein-Neuhof in der Idsteiner Straße zu

einem Diebstahl aus Einfamilienhaus. Die unbekannte Täterin betrat unbefugt das

Haus und entwendete aus der Küche ein Smartphone und Bargeld. Erste Ermittlungen

ergaben, dass sich der Diebstahl um 14:50 Uhr ereignete und folgende

Täterbeschreibung vorliegt: Weibliche korpulente Person, ca. 1,60m groß,

rötlich-orange Haare zu einem „Dutt“ gebunden, bekleidet mit schwarzer Hose,

schwarzem T-Shirt und zwei Umhängetaschen. Der Wert des Diebesgut liegt bei über

700 Euro. Zeuginnen/Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06124 /

7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Taunusstein-Hahn, Röderweg, Samstag, 13.08.2022, 14:00 Uhr (Kr)Unbekannte Täter

haben in Taunusstein-Hahn in der Röderstraße am Samstagnachmittag einen

Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie entwendeten anschließend alle Zigaretten

und das gesamte Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Die Polizei

in Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06124 / 7078-0 entgegen.

Einbruch im Jugendzentrum,

Niedernhausen, Idsteiner Straße, Freitag, 12.08.2022 bis Sonntag, 14.08.2022,

14:00 Uhr (Kr) In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag kam es in

Niedernhausen im Jugendzentrum in der Idsteiner Straße zu einem Einbruch.

Unbekannte Täter drangen auf noch ungeklärte Weise in das Jugendzentrum ein. Sie

entwendeten diverse elektronische Geräte im Wert von über 1.000 Euro. Die

Polizei in Idstein bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06126 / 9394-0

Feuerwehr löscht Waldbrand bei Idstein-Niederrod, Idstein, Waldgemarkung

zwischen Niederrod, Oberrod und Kröftel, 14.08.2022, gg. 11.45 Uhr

(pa)Am Sonntagmittag kam es bei Idstein-Niederrod zu einem Waldbrand. Gegen

11.45 Uhr meldete ein Zeuge eine Rauchentwicklung in einem Waldstück zwischen

Niederrod, Oberrod und Kröftel. Nachdem die Brandstelle im Bereich „Schanze“

lokalisiert werden konnte, gelang es den eingesetzten Feuerwehren, eine weitere

Ausbreitung zu verhindern und den Brand erfolgreich zu bekämpfen. Der von dem

Feuer betroffene Bereich wird auf etwa 500 Quadratmeter geschätzt. Zur

Brandursache liegen aktuell keine näheren Erkenntnisse vor. Eine vorsätzliche

Verursachung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter (0611) 345 – 0 entgegen.

Motorradkontrollen und Geschwindigkeitsmessungen, Wispertal, Landesstraße

3372 zwischen Bundesstraße 260 und Reitallee in Bad Schwalbach, Samstag,

13.08.2022

(jn)Am vergangenen Samstag fanden im Wispertal und an der L 3372 zwischen der B

260 und der Reitallee in Bad Schwalbach Verkehrskontrollen statt. Ihr

Hauptaugenmerk legten die Einsatzkräfte dabei auf Zweiräder sowie das Einhalten

der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sämtlicher Verkehrsteilnehmer, wobei

lediglich Motorradfahrer geschwindigkeitstechnisch negativ auffielen. Trauriger

Spitzenreiter war ein 54-jähriger Ducati-Fahrer aus Beckum, der mit 117 km/h bei

erlaubten 80 km/h gemessen wurde. Von den 93 Motorräder, die näher in

Augenschein genommen wurden, mussten in 25 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet werden. Unter anderem mussten sich fünf Motorradfahrer für die

Weiterfahrt zugelassene Schutzhelme besorgen, da sie Exemplare trugen, die für

den Straßenverkehr nicht zugelassen waren. In anderen Fällen wiesen die Reifen

nicht die erforderliche Mindestprofiltiefe auf oder die Betriebserlaubnis war

erloschen.