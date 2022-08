Bergstrasse

Viernheim: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Viernheim – Vermutlich unter dem Vorwand die Wasserleitungen überprüfen zu

müssen, verschaffte sich ein Unbekannter am Samstag (13.08.), gegen 15.45 Uhr,

Zugang in die Wohnung einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus „Auf der Beune“.

Als der Kriminelle die Räumlichkeiten später wieder verließ, wurde festgestellt,

dass eine Geldbörse und zwei goldene Ringe gestohlen wurden. Von Zeugen wurde

zur Tatzeit ein Verdächtiger bemerkt. Der Mann war 30 bis 35 Jahre alt, 1,75

Meter groß und kräftig. Der Unbekannte hatte dunkle, kurze Haare und helle Haut.

Er trug eine grau/blaue Sonnenbrille.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim

(Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Viernheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Geld

Viernheim – Eine Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus in der

Wasserstraße, geriet am Sonntag (14.08.), in der Zeit zwischen 12.00 und 23.00

Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und

durchsuchten anschließend zwei Räume nach Wertgegenständen. Ihnen fiel hierbei

Geld in die Hände.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Lampertheim: Exhibitionist am „Trimm Dich“-Pfad

Lampertheim – Ein mit Maske und Brille maskierter Mann hat sich am

Samstagabend (13.08.), gegen 20.00 Uhr, auf einem Waldweg im Bereich des „Trimm

Dich“-Pfads bzw. der Grillhütte im Lampertheimer Wald, vor einer 43 Jahre alten

Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Eine Fahndung nach ihm

verlief bislang ergebnislos.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06142/6960 an die Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 10).

Viernheim: Waldbrände halten Feuerwehr auf Trab

Viernheim – Mehrere Brände hielten über das vergangenen Wochenende die

Feuerwehr auf Trab. So brannte am Samstag (13.08.), gegen 18.00, direkt am

Waldparkplatz an der Lorscher Straße eine circa 200 Quadratmeter große

Waldfläche. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte rasch gelöscht werden. Am

Sonntagmorgen (14.08.), gegen 6.20 Uhr, brannte dann im Bereich des

Lampertheimer Wegs eine kleine Fläche von etwa 50 Quadratmetern. Auch dieses

Feuer war schnell gelöscht.

Am Sonntagnachmittag (14.08.), gegen 14.20 Uhr, meldete zudem der Pilot eines

Segelflugzeugs einen Brand im Wald im Bereich Panzer-/Alte Poststraße. In dem

unzugänglichen Gelände mussten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr zunächst

erst einmal den Weg zum Brandort freischneiden. Gebrannt haben in diesem Fall

etwa 1400 Quadratmeter Waldboden.

In allen Fällen dauern die Ermittlungen zu Brandursache an. Sachdienliche

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der

Rufnummer 06206/9440-0.

Lampertheim: Kontrolle am Bahnhof/Polizei findet Drogen in Auto

Lampertheim – In der Nacht zum Samstag (13.08.), gegen 2.30 Uhr,

kontrollierten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim auf dem

Bahnhofsparkplatz in der Eugen-Schreiber-Straße ein Fahrzeug. Von den beiden am

Auto befindlichen Männern flüchtete einer beim Erblicken der Streife sofort zu

Fuß. Einen 18 Jahre alten Mann nahmen die Beamten anschließend vorläufig fest.

Im kontrollierten Fahrzeug entdeckten die Ordnungshüter, unterstützt von einem

Rauschgiftspürhund, etwa 80 Gramm Cannabis sowie Utensilien, die auf einen

illegalen Handel mit Drogen hinwiesen. Die Polizei leitete ein

Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die

Ermittlungen zu dem flüchtigen Unbekannten dauern derweil an.

Zwingenberg: Angebauter Schuppen brennt – Feuerwehr verhindert übergreifen auf das Wohnhaus

Zwingenberg – Am Sonntagabend (14.08.) geriet in Zwingenberg ein an ein

Wohnhaus angebauter Schuppen in Brand. Anwohner bemerkten um kurz vor 21:30 Uhr

das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Die eingesetzte Feuerwehr aus

Zwingenberg konnte das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern und

den Brand zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand nach ersten

Schätzungen ein Sachschaden von 15.000 Euro. Warum das Feuer ausgebrochen war,

ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bislang gibt es keine Hinweise

auf vorsätzliche Brandstiftung. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 /

96940312

Darmstadt

Katalysator-Diebe am Werk / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt – Zwischen Dienstagabend (9.8.) und Samstag (13.8.) entwendeten

bislang unbekannte Täter den Katalysator von einem Ford in der Arheilger Straße.

Die Kriminellen richteten nach bisherigen Erkenntnissen ein Schaden von über

000 EUR an.

Hinweise zu den Tätern und dem Verbleib des Katalysators werden vom Kommissariat

21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0 entgegengenommen.

Angriff auf Taxi / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Am Samstagmorgen (13.8.) stoppten drei Männer gegen 8.30 Uhr

ein Taxi auf dem Luisenplatz. Anschließend schlug eine der Personen auf die im

Taxi befindlichen Fahrgäste ein. Weiterhin versprühte ein weiterer Angreifer

Pfefferspray. Die zwei 35-jährigen Taxi-Gäste wurden durch den Angriff nach

derzeitigen Kenntnisstand leicht verletzt.

Im Zuge der Fahndung nach den flüchtigen Männern konnte die Polizei bereits zwei

Tatverdächtige im Alter von 17 und 21 Jahren ermitteln. Die Ermittlungen zu

einem möglichen dritten Tatverdächtigen und den Gründen des Übergriffes dauern

noch an. Er soll circa 20 Jahre alt sein und ein helles Oberteil getragen haben.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zu

dem Täter unter der Telefonnummer 06151 969 – 0 entgegen.

Offene Autos im Visier von Kriminellen / Hinweis der Polizei

Darmstadt – In der Nacht zum Sonntag (14.08.) haben Kriminelle sich an

einem BMW in der Moltkestraße zu schaffen gemacht. Sie öffneten die vermutlich

unverschlossene Fahrzeugtür und durchsuchten den Innenraum.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Armbanduhr entwendet. Die Höhe des

Schadens steht bislang nicht fest und muss durch die Ermittlungen festgestellt

werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151 969 – 0 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Achten Sie darauf, dass ihr Fahrzeug und alle Fenster beim Verlassen

verschlossen sind, um sich bestmöglich gegen ungewollte Eindringlinge zu

schützen. Wenn Sie verdächtige Personen an fremden Fahrzeugen wahrnehmen, rufen

Sie bitte die Polizei.

Scheibe zerstört und Bargeld erbeutet – Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Darmstadt-Kranichstein

In den frühen Stunden des Sonntags (14.8.), gegen 4.45 Uhr, verschaffte sich nach derzeitigem Kenntnisstand ein unbekannter Mann Zutritt zu einer Bar in der Siemensstraße. Er zerstörte die Scheibe, betrat dadurch das Geschäft und durchsuchte es.

Er konnte nach bisherigen Erkenntnissen eine Geldbörse sowie Bargeld erbeuten und damit flüchten. Ersten Schätzungen zufolge verursachte der Mann einen Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Der flüchtige Unbekannte soll ein helles Shirt und helle Schuhe der Marke „Nike“ getragen haben.

Wenn Sie Hinweise zu dem Täter geben können, melden Sie sich bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0.

Darmstadt-Dieburg

Vier E-Bike Akkus aus Geschäft entwendet / Zeugen gesucht

Griesheim – Am Samstag (13.8.), gegen 14 Uhr, haben ein bislang

unbekannter Mann und seine Komplizin in einem Fahrradgeschäft in der

Flughafenstraße vier E-Bike Akkus entwendet.

Der Mann soll circa 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß und etwas kräftig gewesen

sein. Seine Haare waren grau. Er trug eine Brille und einen Hut. Bekleidet war

er mit einem hellen Hemd, einer blauen Jeans und grauen Schuhe.

Seine Begleiterin war circa 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Ihre dunklen Haare

waren zum Zopf gebunden und auch sie war Brillenträgerin. Die Frau trug eine

schwarze Mütze, ein langes schwarzes Oberteil, blaue Jeans, schwarze Schuhe und

führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Die entwendeten Akkus haben nach bisherigen Erkenntnissen einen Wert von

mehreren Tausend Euro.

Sollten Sie Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der geklauten Ware haben,

melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 42 in Griesheim unter der

Telefonnummer 06155 – 83850.

Einbrecher verschaffen sich Zutritt zu Firmengelände / Zeugenaufruf der Polizei

Griesheim – Zwischen Freitagmittag (12.8.), 16 Uhr, und Sonntagabend

(14.8.), 18 Uhr, brachen bislang unbekannte Kriminelle in einen Lagerplatz in

der Daimlerstraße ein. Sie hebelten hierzu das Eingangstor auf und gelangten auf

das Firmengelände.

Was die Einbrecher erbeuten konnten, ist bislang nicht bekannt und muss im

Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. Sie verursachten bei ihrem Vorgehen

einen Schaden von bislang geschätzten 1.000 Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat seine Ermittlungen in dem Fall

aufgenommen. Wenn Sie etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich

bitte unter der Telefonnummer 06151 969 – 0.

Darmstadt: Unerlaubtes Entfernen von einer Unfallstelle/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Zwischen dem 03.08.2022 und dem 07.08.2022 kam es in der

Arheilger Straße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein

geparkter weißer VW T6 wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich

des hinteren linken Kotflügels, der Heckklappe und der Heckstoßstange stark

beschädigt.

Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der

Unfallstelle.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen oder Personen gesucht, die den Unfall

beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können.

Gross-Gerau

Zwei beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfallfluchten am Walldorfer Bahnhof

Mörfelden-Walldorf

Am 15.08.2022 wurden in der Farmstraße am Bahnhof gleich zwei Fahrzeuge beschädigte. Zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr am Vormittag wurde ein geparktes orangefarbenes Auto von einem anderen Verkehrsteilnehmer touchiert. Zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr wurde an gleicher Stelle ein blauer Kleinwagen beschädigt. In beiden Fällen meldeten die Unfall-Verursacher die Unfälle nicht der Polizei. Die Polizei ist auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer kann Angaben zu den Unfällen machen oder hat einen der Unfälle beobachtet?