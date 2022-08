Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.08.2022 wurde gegen 10:50 Uhr ein in der Straße „Langer Wingert“ geparkter Pkw durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in absteigende Richtung. An dem geparkten Fahrzeug wurde die Heckstoßstange und der linke hintere Radkasten beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.200 Euro entstand.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Deidesheim: Zuviel Alkohol für die Fahrt mit dem Rad

Deidesheim (ots) – Im Rahmen der Überwachung des Weinfestes in Deidesheim wurde am frühen Montagmorgen ein 31-jähriger Deidesheimer radelnd im Platanenweg kontrolliert. Bei näherer Betrachtung konnte bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen Wert von 1,98 Promille. Das Fahrrad blieb stehen und der Radler musste zur Blutentnahme. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Lambrecht: Ohne Führerschein zur Arbeit

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Am 15.08.2022 um 07:30 Uhr wurde ein 22- Jähriger mit seinem PKW in der Wiesenstraße in 67466 Lambrecht einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann aus Lambrecht befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Aufgrund dieser Tatsache war für diesen die Fahrt beendet und dessen Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Den Lambrechter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):