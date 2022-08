Mannheim-Innenstadt: Betrunken auf E-Scooter unterwegs.

Mannheim – Am Sonntag gegen 00:50 Uhr haben Polizisten einen stark

alkoholisierten Fahrer auf einem E-Scooter aus dem Verkehr gezogen. Der

24-jährige Beschuldigte konnte beobachtet werden, wie er mit einer weiteren

Person auf dem E-Roller die Jungbuschbrücke in Richtung Innenstadt befuhr.

Während der Kontrolle des Mannes, konnte in dessen Atemluft Alkoholgeruch

wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert

von 1,18 Promille. Eine notwendige Blutprobe wurde anschließend beim

Polizeirevier Innenstadt durchgeführt. Der Führerschein des Beschuldigten wurde

sichergestellt. Ein Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr wurde gegen

den Mann eingeleitet..

Mannheim: Körperverletzung nach Zigarettendiebstahl

Mannheim – Am Freitagmorgen gegen 09:26 Uhr beobachteten zwei Zeuginnen im

Ulmenweg in einem dortigen Supermarkt zwei Männer, welche Zigarettenpackungen

einsteckten und ohne die Ware zu bezahlen die Kasse passierten. Beim Verlassen

des Supermarktes wurde einer der beiden Täter durch zwei Mitarbeiterinnen des

Supermarktes angesprochen und festgehalten. Dieser händigte die

Zigarettenpackungen zwar aus, konnte sich allerdings durch einen Biss in die

Hand einer Mitarbeiterin aus dem Griff befreien und flüchtete in Richtung

Zielstraße. Die 59-Jährige wurde durch den Biss leicht verletzt. Der unbekannte

Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, graue Basecap, schwarzes

Shirt, Bluejeans, graue Sportschuhe, ca. 40 Jahre alt. Der zweite 57-jährige

Tatverdächtige konnte festgenommen werden, wurde auf weiteres Diebesgut

durchsucht und im Anschluss zum Polizeirevier Neckarstadt gebracht. Nach

Abschluss der Strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.:

0621/33010 zu melden.

Mannheim: Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim – Am Samstag kam es in den frühen Morgenstunden, gegen 01:20 Uhr,

in der Käfertaler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein

57-jähriger Fahrer eines VWs fuhr in Richtung der Mittelstraße. An der

Einmündung Obere Clignetstraße hielt dieser an, um einen Fußgänger die

Überquerung der Straße zu ermöglichen. In diesem Moment fuhr ein grauer

Daimler-Benz dem stehenden VW auf, beschädigte diesen und entfernte sich

anschließend mit hoher Geschwindigkeit unerlaubt von der Unfallstelle. Der

Sachschaden am dem VW beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, insbesondere der querende

Fußgänger, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter

Tel.: 0621/33010 zu melden.