Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht – Beifahrer leicht verletzt

Ketsch – Am Sonntag gegen 03:34 Uhr kam es auf der Schwetzinger Straße in

Ketsch zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 24-jährige

Fahrer eines Honda Jazz kam von der Fahrbahn ab und beschädigte dort zwei

geparkte Fahrzeuge. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der

Mann unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 1,8 Promille. Während das Fahrzeug mit einem vermutlichen

Totalschaden abgeschleppt wurde, kam der leicht verletzte Beifahrer des

Unfallverursachers zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Gegen

den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs sowie einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Sein

Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen entgegenkommenden Opel übersehen

Sinsheim – Am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, befuhr ein 26-jähriger VW

Fahrer die Heilbronner Straße. Als der 26-Jährige in Höhe der Hausnummer 38 nach

links auf einen dortigen Parkplatz abbog übersah er den entgegenkommenden Opel

einer 21-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch Zusammenstoß blieben beide

Fahrzeuglenker zum Glück unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden

in Höhe von insgesamt 3500,- Euro.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugen gesucht

Walldorf – Zwischen Freitag dem 12.08.22, 22.00 Uhr und Samstag 13.08.22,

10.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Walldorf,

Heidelberger Straße 28, einen dort geparkten Pkw der Marke Lancia. Der Pkw stand

in einer Parklücke vor einem dort befindlichen Friseursalon. Nach dem

Zusammenstoß mit dem Lancia entfernte sich der derzeit unbekannte

Kraftfahrzeugführer, ohne zuvor seiner Feststellungspflicht als

Unfallverursacher nachzukommen, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der

Geschädigte stellte den Schaden am 13.08.22 10.00 Uhr fest, woraufhin er die

Polizei verständigte. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf 1.500,- Euro. Die

Ermittlungen nach dem Unfallverursacher dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222-57090 zu melden.

A659/Weinheim: Fahrzeug überschlägt sich – Fahrer betrunken

A659/Weinheim – Am Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, ereignete sich ein

Verkehrsunfall mit einem Pkw auf der A659 am Autobahnkreuz Weinheim. Der

31-jährige Fahrer eines VW befuhr die die Autobahn von Mannheim kommend in

Richtung Weinheim und wollte am Autobahnkreuz auf die A5 in Richtung Frankfurt

auffahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und des Genusses

alkoholischer Getränke kam der Fahrer zunächst nach links von der Fahrbahn ab.

Hierbei kam es zur Kollision mit einer Leitplanke und mehreren Verkehrszeichen,

welche beschädigt wurden. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und

blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe

von ca. 50.000 Euro. Durch den Unfall wurde eine 30-jährige Beifahrerin leicht

verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Eine weitere 6-jährige

Mitfahrerin blieb unverletzt, kam dennoch vorsorglich zunächst in ein

Krankenhaus. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Die Auffahrt auf die A5 blieb für die Dauer der

Unfallaufnahme und anschließende Fahrbahnreinigung bis 07:30 Uhr gesperrt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem

des 31-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Gegen

ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und

Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Unfallaufnahme und weitere

Sachbearbeitung erfolgte durch die Autobahnpolizei Mannheim.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, kam es

zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in der Massengasse. Eine 86-Jährige

war mit ihrem VW von der Max-Berk-Straße kommend in Richtung des Gerätehauses

der Feuerwehr Nußloch unterwegs. An der Einmündung Westring Ecke Massengasse

missachtete die Fahrerin die Vorfahrt, des von links kommenden 31-jährigen

Audi-Fahrers, wobei es zum Unfall kam. In Folge der Kollision wurden beide

Unfallbeteiligten leicht verletzt und kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Die

Fahrzeuge, welche sichergestellt wurden, waren beide nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch den

Verkehrsdienst Heidelberg und die anschließende Fahrbahnreinigung blieb die

Straße gesperrt. Die Sperrung konnte gegen 19.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Bundesstraße 39 (Gem. Schwetzingen): Kleinbus kippt um, eine Person leicht verletzt

Schwetzingen – Wie bereits berichtet, kam es am späten Freitagabend zu

einem Verkehrsunfall in Höhe der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim auf der

Bundesstraße 39 in Fahrtrichtung Schwetzingen. Aus bislang noch nicht geklärter

Ursache kam ein Mercedes-Benz Sprinter von der Fahrbahn ab und kippte in der

Folge auf die Seite und blockierte hierdurch beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung

Mannheim. Der 29-jährige Fahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem

Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Sprinter entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Unfallfahrzeuges war die B 39 in

Fahrtrichtung Schwetzingen gesperrt. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle

zur BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn abgeleitet. Es kam zu keinen größeren

Verkehrsstörungen.

Da der Unfallhergang noch nicht gänzlich geklärt ist, bittet die Polizei Zeugen,

die den Unfall mitbekommen haben, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter

Telefon 06202/288-0 zu melden.