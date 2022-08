Heidelberg/Kirchheim: Unbekannte brechen in Mercedes ein und entwenden Navi – Zeugen gesucht

Heidelberg – In den frühen Morgenstunden des 13.08.2022, in der Zeit von

03.00 bis 09.00 Uhr warfen ein oder mehrere Unbekannte die Seitenscheibe eines

im Margot-Becke-Ring geparkten Mercedes ein. Aus dem Mercedes bauten der oder

die Unbekannten das Navigationssystem, die Geschwindigkeitsanzeige und die

Kopfstützen aus. Während sich der Diebstahlsschaden auf ca. 5000,- Euro beläuft

wird der Sachschaden an dem Fahrzeug mit ca. 1000,- Euro beziffert. Zeugen

und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.:

06221/3418-0, aufzunehmen.