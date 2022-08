Kirner Kerb – Zwischenbilanz

Am Eröffnungstag (Freitag, den 12.08.2022) war der Festplatz gut besucht und die Veranstaltung nahm anfangs einen friedlichen Verlauf. In den späten Abendstunden kam es dann ab 23.00 Uhr bei teilweise gereizter Stimmung im Zusammenspiel mit überhöhtem Alkoholgenuss zu insgesamt fünf Körperverletzungsdelikten zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In einem Fall schlugen 7 bis 10 Personen auf einen 16-jährigen ein. Dieser erlitt nur leichte Verletzungen und die Brille wurde beschädigt. Dank Zeugenhinweisen konnten mehrere Beschuldigte ermittelt werden.

Am Samstag war kurz nach Eröffnung um 16.00 Uhr ein starker Besucherzulauf zu verzeichnen. Hier handelte es sich überwiegend um junge Familien. In den Abendstunden betrug die Besucherzahl in der Spitze bis zu 2000 Personen. Die Veranstaltung nahm bei friedlicher Stimmung einen guten und aus polizeilicher Sicht vergleichsweise ruhigen Verlauf. Es kam lediglich zu einem Platzverweis und einem Körperverletzungsdelikt. Die Fahrgeschäfte waren ab ca. 00.00 Uhr geschlossen; um 01.00 Uhr leerte sich der Festplatz zunehmend sodass die Marktmeisterin pünktlich um 03.00 Uhr die Veranstaltung beendete.

Einsatzreiche Nacht im Zusammenhang mit dem Residenzfest

Kirchheimbolanden

Anlässlich des Residenzfests „Drei Sommertage in der Kleinen Residenz“, welches in diesem Jahr vom 13.08.22 bis zum 15.08.2022 in Kirchheimbolanden stattfindet wurde die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden im Verlauf der Nacht vom 13.08 auf den 14.08.2022 zu mehreren Einsätzen herbeigerufen. So war bis Veranstaltungsende um 2 Uhr reges Besucheraufkommen und eine friedliche Gesamtstimmung zu verzeichnen. Nach der eigentlichen Veranstaltung kam es aufgrund von teilweise starkem Alkoholkonsum und zunehmender Aggressivität einzelner Besucher zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen von Gruppierungen, sodass polizeiliches Einschreiten notwendig war. Weiterhin wurden in mehreren Fällen im Rahmen von Personenkontrollen Betäubungsmittel aufgefunden, sodass Strafanzeigen wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt wurden. Ebenfalls wurden vereinzelte PKW im Stadtgebiet, ebenfalls durch alkoholisierte Besucher beschädigt.

Brand einer Werkshalle

Göllheim

Am 13.08.22 wird hiesiger Polizeiinspektion gegen 18:10 Uhr ein größerer Brand einer Werkshalle eines ortsansässigen Zementwerks gemeldet. Vor Ort war das Feuer durch die im Einsatz befindlichen Feuerwehren der Ortschaften Eisenberg, Göllheim sowie Kirchheimbolanden bereits gelöscht worden. Als Grund des Brandes dürfte die langanhaltende Trockenheit und damit verbundene Selbstentzündung des Brandguts zum Betreiben von Öfen in Betracht kommen. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Göllheim

Am Morgen des 14.08.2022 befährt ein 19-jähriger aus der Verbandsgemeinde Eisenberg mit seinem PKW gegen 01:57 Uhr die B47 von Dreisen in Fahrtrichtung Göllheim. Auf genannter Strecke kommt er von der Fahrbahn ab und kollidiert mehrmals mit der Leitplanke, sodass am PKW augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden entsteht. Gegenüber den Beamten gibt der unverletzte Fahrer an, dass der PKW ohne ersichtlichen Grund während der Fahrt einfach ausgegangen ist, sodass es daraufhin zum Verkehrsunfall gekommen ist. Beim Fahrer kann jedoch starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Die Alkoholisierung dürfte somit ursächlich für den Verkehrsunfall sein. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.