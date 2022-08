Sachbeschädigung am Grillplatz „Nahepilz“

Gensingen, Nahestraße, 12.08.2022 21:00 – 13.08.2022 12:20 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf dem Grillplatz „Nahepilz“ durch bislang unbekannte Täter mehrere hochwertige Sitzgarnituren und Teile der Wiese mutwillig durch Feuer beschädigt. Auch wurde durch die Nutzer der gesamte Grillplatz extrem vermüllt hinterlassen.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Tätern sowie den Nutzern des Grillplatzes bitte an die Polizei Bingen – 06721/905-0.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, Saarlandstraße, 13.08.2022, 13:20 Uhr

Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle werden beim 46-jährigen E-Scooter-Fahrer Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuten. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenschnelltest bestätigt die Annahme, weshalb der Fahrzeugführer zur Dienststelle verbracht und dort eine Blutentnahme entnommen wird.

Falschfahrer auf der A61 bei Zotzenheim

Gau-Bickelheim – Am 14.08.2022 gegen 07:45 Uhr teilt ein

Verkehrsteilnehmer mit, dass er die A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, kurz vor

dem Parkplatz Sitzborn bei Zotzenheim /Welgesheim befahren habe. Dort habe er

zwei Motorradfahrer vor sich gehabt, welche zunächst auf der rechten Spur

abgebremst, dann über den Standstreifen gewendet hätten und schließlich auf der

Überholspur, entgegen der Fahrtrichtung, weiter gefahren wären.

Die A61 wurde daraufhin an mehreren Stellen gesperrt und parallel nach den

Fahrzeugen gefahndet. Nachdem eine Gefahr ausgeschlossen werden konnte, wurde

die Fahrbahn nach kurzer Sperrung wieder freigegeben. Die Motorräder konnten

nicht mehr festgestellt werden.

Laut dem Zeugen habe eines der Motorräder einen Hänger gezogen und es soll sich

um Touringmaschinen gehandelt haben.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim (06701/919-0) sucht Zeugen, die die

Motorräder ebenfalls gesehen haben.

Mainz / Ingelheim – Versammlungen in Ingelheim und Mainz

Mainz – Für Samstag, den 13.08.2022, wurden bei der Versammlungsbehörde

der Stadt Ingelheim mehrere Versammlungen angemeldet.

Durch die Partei „Neue Stärke Rheinhessen“ wurde ursprünglich eine Versammlung

in der Stadtmitte Ingelheim für 15:00 Uhr angemeldet. Diese wurde bei der

Versammlungsbehörde in Ingelheim kurzfristig abgesagt. Durch deren Mitglieder

wurde an einer zeitgleich in Mainz-Gonsenheim angemeldeten Versammlung eines

Anmelders aus der Südwestpfalz, teilgenommen. Insgesamt nahmen an diesem Aufzug,

ab ca. 15:50 Uhr, 28 Personen teil. Dabei kam es zu möglicherweise

strafrechtlich relevanten Aussagen einiger Teilnehmer. Diese werden von der

Polizei strafrechtlich überprüft.

Entgegen der ursprünglichen Planung einen Aufzug mit Zwischenkundgebung durch

die „Breite Straße“ durchzuführen, wurde zur Abwehr von Gefahren für die

öffentliche Sicherheit, eine stark verkürzte Route in der Ortslage von

Mainz-Gonsenheim angeordnet. Diese Versammlung wurde um 16:40 Uhr durch die

Polizei Mainz aufgelöst. Die Versammlungsteilnehmer verließen um 16:50 Uhr mit

einem Zug den Stadtteil Mainz-Gonsenheim.

An den angemeldeten Gegenversammlungen in Ingelheim nahmen mehrere hundert

Menschen teil. Hier kam es bei einer Versammlung zu einer strafrechtlich

relevanten Vermummung. Bei der Kontrolle der Person wurde zur Verhinderung einer

gewalttätigen Störung der Maßnahme kurzzeitig Pfefferspray eingesetzt. Relevante

Feststellungen gegen Auflagenverstöße und weitere dokumentierte Sachverhalte

werden in der Folge strafrechtlich und versammlungsrechtlich geprüft.

Die Bundespolizei unterstützte an den Bahnhöfen.

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der A63 – zeitweise Vollsperrung der Autobahn

Heidesheim am Rhein – Am Freitag Nachmittag, gegen 13:19 Uhr, kam es auf

der A63 zwischen Wörrstadt und Saulheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein

51-jähriger Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis befuhr mit seinem PKW den linken

Fahrstreifen der A63. Aus bisher ungeklärter Ursache öffnete sich während der

Fahrt die Motorhaube seines Fahrzeuges. Dadurch wurde dem Fahrer die Sicht auf

die Fahrbahn versperrt, so dass er eine Vollbremsung durchführte. Der

nachfolgende PKW-Führer, ein 19-jähriger Mann aus Hessen, konnte seinen PKW noch

rechtzeitig abbremsen. Dies gelang dem dahinter fahrenden 51-jährigen

Motorradfahrer aus Rheinhessen nicht mehr, so dass es zum Zusammenstoß mit dem

Fahrzeug des 19-jährigen Mannes gekommen ist. Der 51-jährige Motorradfahrer

wurde schwerverletzt in die Uniklinik Mainz verbracht. Für die Unfallaufnahme

musste die Richtungsfahrbahn Mainz kurzfristig voll gesperrt werden. Auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz wurden zwei unfallbeteiligte Fahrzeuge

sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 23.000 Euro.

Bei dem Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Mainz 3, der Polizeiwache

Wörrstadt und der Polizeiautobahnstation Heidesheim beteiligt.