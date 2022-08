Großbrand einer Wohnung

Worms – Am Sonntag, dem 14.08.2022 kam es um 10:58 Uhr zu einem Großbrand

einer Wohnung in der Speyerer Straße in Worms.

Aus unbekanntem Grund geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhaus in Brand.

Hierdurch kam es zu einer enormen Rauchentwicklung wurden die umliegenden

Bewohner aufgefordert, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Durch den Brand entstand an dem Mehrfamilienhaus erheblicher Sachschaden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden drei Bewohner leicht verletzt.

Verkehrsunfall – Pkw-Fahrer eingeklemmt

Partenheim/Saulheim

Gegen 03:15 Uhr ereignete sich am frühen Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall auf der L429 zwischen Partenheim und Saulheim. Ein 19 Jahre alter Mann kam dort aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwilligen Feuerwehren Partenheim, Saulheim und Wörrstadt aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde er schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung seiner Fahrtüchtigkeit wurde dem Fahrer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz eine Blutprobe entnommen. Mögliche Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich mit der Polizei Alzey unter 06731/911-0 in Verbindung zu setzen.

Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn verhindern Brand

Framersheim

Ein ausgelöster Rauchwarnmelder und aufmerksame Nachbarn verhinderten am gestrigen Samstag vermutlich einen Brand in einem Einfamilienhaus in Framersheim. Gegen 18:00 Uhr wurden Anwohner auf das Piepsen des Rauchmelders aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Diese verschaffte sich Zugang zu dem Wohnhaus und stellte fest, dass auf dem noch eingeschalteten Herd in der Küche eine Pfanne stand und bereits stark qualmte. Die im Haus lebende Seniorin war nicht zuhause und hatte vor dem verlassen des Anwesens offensichtlich vergessen den Herd abzuschalten. Durch die Feuerwehr wurde der Herd abgeschaltet und das Gebäude belüftet. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Framersheim, Gau-Heppenheim und Gau-Odernheim.

Mehrere Sachbeschädigungen auf Kinderspielplatz

Worms – Zwischen dem 12.08.2022, 10:00 Uhr und dem 13.08.2022, 09:00 Uhr

kam es auf dem Kinderspielplatz Kastanienallee zu mehreren Sachbeschädigungen.

Im Tatzeitraum wurden durch unbekannte Tatverdächtige eine auf dem

Kinderspielplatz befindlichen Parkbank, sowie eine Wippe massiv beschädigt.

Darüber hinaus wurde ein Schildpfosten stark verbogen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.