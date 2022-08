Brand eines Bürocontainers und angrenzende Grünfläche

Feuerwehr Stadt Frankenthal

Ein völlig ausgebrannter Büro- / Verkaufscontainer und ein vorsorglich ins Krankenhaus verbrachter Mitarbeiter sind die Bilanz eines Brandgeschehens am heutigen Freitagnachmittag.

Gegen 16:00 Uhr war die Feuerwehr Frankenthal zu einem Gebrauchtwagenhandel in die Beindersheimer Straße in Frankenthal alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand der Büro- und Verkaufsraumcontainer bereits nahezu in Vollbrand, zudem hatte das Feuer bereits auf die direkt dahinter angrenzende Grünfläche mit Gras und Gebüsch übergegriffen.

Der Brand des Containers konnte durch zwei Trupps unter schweren Atemschutz mit jeweils einem C-Strahlrohr zügig eingedämmt und die Ausbreitung des Feuers auf im Umfeld des Containers abgestellte Gebrauchtfahrzeuge nahezu verhindert werden. Lediglich ein Fahrzeug erlitt leichte hitzebedingte Verformungen. Auch die Ausbreitung des Flächenbrandes auf die gesamte Grünfläche konnte durch den Einsatz von weiteren Strahlrohren verhindert werden. Ein Mitarbeiter des Gebrauchtwagenhandels wurde auf Grund mutmaßlicher Rauchgasinhalation durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Einrichtung des Containers musste komplett ausgeräumt werden, um auch an die letzten Brandnester, gerade in den aufgedoppelten Wänden und Decken zu kommen. Zum endgültigen Ablöschen kam schließlich auch Löschschaum zum Einsatz. Die Fläche der verbrannten Grünfläche dürfte bei rund 500 qm liegen.

Nach Ende der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle an die Funkstreife der Polizeiinspektion Frankenthal übergeben, welche auch die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen hat.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 30 Kräften und 9 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen.