Sachbeschädigung an PKW

Bellheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Bellheim zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Eine bislang unbekannte Person zerkratzte die gesamte Beifahrerseite eines Fahrzeuges, welches im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Obermühlstraße abgestellt war. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Germersheim – Einbruch in Wohnung

Germersheim

Am gestrigen Abend brachen bisher unbekannte Täter in dem Zeitraum zwischen 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr in eine Wohnung in der Posthiusstraße in Germersheim ein. In der Wohnung durchwühlten die unbekannten Täter mehrere Schubladen und entwendeten Gegenstände im Wert von etwa 10 Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Germersheim – Geschwindigkeitskontrolle

Germersheim

Am gestrigen Mittag führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle Am Unkenfunk in Germersheim durch. In dem Zeitraum zwischen 11:40 Uhr bis 12:25 Uhr waren insgesamt neun Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer mit 45 km/h. Zudem wurden an zwei Fahrzeugen Mängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen.