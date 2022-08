Diebstahl eines E-Scooters

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und fehlendem Versicherungsschutz erwartet einen 32-jährigen Mann aus Ludwigshafen. Er war am frühen Samstagabend einer Streife aufgefallen, da an dem geführten E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Mann gab an, den E-Scooter am Wittelsbachplatz gefunden zu haben. Da der rechtmäßige Besitzer des Scooters noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde das Gefährt zur Dienststelle verbracht.

Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter

Am Samstagabend wurden zwei männliche Personen einer Verkehrskontrolle unterzogen, die zuvor auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Im Rahmen der Kontrolle räumte der 22-jährige Fahrer des E-Scooters den Konsum von Betäubungsmittel ein, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Fahrt war damit beendet.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Am frühen Samstagmorgen fiel ein 38-jähriger Mann einer Polizeistreife aufgrund unsicherer Fahrweise auf. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit mussten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Mann nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, sondern auch Alkohol getrunken hatte. So ergab eine entsprechende Messung eine Atemalkoholkonzentration von 2,53 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wurde zur Dienststelle verbracht und dort einer Blutentnahme unterzogen. Seinen Führerschein musste der 38-Jährige ebenso abgeben. Ihn erwartet nun ein entsprechendes strafrechtliches Ermittlungsverfahren.

Wer Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen. Setzen sie sich trotzdem ans Steuer, machen sie sich strafbar. Ihnen drohen eine Freiheitsstrafe, Punkte in Flensburg, Führerscheinentzug sowie Geldstrafen bzw. hohe Bußgelder.

Beschädigung eines geparkten Pkw

Am Freitag, 12.08.2022, zwischen 06:30 Uhr und 12:30 Uhr, beschädigte der bis dato unbekannte Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem BASF-Parkplatz in der Anilinstraße einen geparkten Pkw BMW. Das verursachende Fahrzeug, welches vermutlich blau lackiert ist, verließ anschließend die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0621 9632222 oder per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.