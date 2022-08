Autos beschädigt – Zeugenaufruf

Schifferstadt

Unbekannte versuchten in der Nacht vom 12.08.2022 auf den 13.08.2022, zwischen 22:00 und 10:00 Uhr, ein geparktes Auto in der Pestalozzistraße in Schifferstadt aufzubrechen. Hierbei beschädigten die Täter zusätzlich die Motorhaube des Autos. Dem Geschädigten entstand hierdurch ein Sachschaden von ca. 2500EUR. Bei drei weiteren Fahrzeugen in der Straße wurde zudem die Luft aus den Reifen gelassen. Haben sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen oder können sie sonst Hinweise bezüglich der Tat geben? Bitte melden sie sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Verkehrsschild umgefahren – Zeugen gesucht

Waldsee

Ein Unbekannter befuhr mit seinem Auto am 12.08.2022 um ca. 21:30 Uhr die K13 zwischen Waldsee und Altrip entlang des Marxweihers. Aus ungeklärten Gründen fuhr er hier auf eine Verkehrsinsel auf und beschädigte ein dort stehendes Verkehrsschild. Im Anschluss flüchtete der Fahrer mit seinem Auto von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Tatfahrzeug dürfte es sich um einen schwarzen Audi A4 B8 mit massivem Frontschaden handeln. Können sie Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrer machen oder ist ihnen ein entsprechendes Auto mit Frontschäden aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt an 06235 495-0 oder an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Einbruchsversuch in Gastronomiebetrieb

Altrip

Unbekannte versuchten am 12.08.2022 zwischen 2:00 und 16:00 Uhr in ein Gastronomiebetrieb in der Ludwigstraße in Altrip einzudringen. Den Tätern gelang es zwar nicht Zutritt zur Gaststätte zu erlangen, dennoch entstand an der angegangenen Tür ein Sachschaden von etwa 500EUR. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt an 06235 495-0 oder an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin

Böhl-Iggelheim

Am 12.08.2022 um ca. 11:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in der Waldstraße. Ein 69-jähriger Autofahrer parkte dort am Fahrbahnrand. Beim Aussteigen übersah der 69-Jährige eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin, welche an seinem Auto vorbeifahren wollte und traf diese mit der Fahrertür seines Autos. Durch den Sturz zog sich die 64-Jährige Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Den 69-jährigen Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Fahrraddiebstahl verhindert – Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim

Ein 22-jähriger Schauernheimer beobachtete in der Samstagnacht am 13.08.2022, um ca. 23:15 Uhr drei Männer, die sich in der Speyerer Straße an Fahrrädern zu schaffen machten. Als er die Männer ansprach flüchteten sich diese von der Örtlichkeit, ließen jedoch Gegenstände zurück, die einen Aufbruchsversuch der Fahrradschlösser nahelegen. Haben sie in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet? Können sie nähere Angaben zu den drei verdächtigen Männern machen? Bitte melden sie sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de.