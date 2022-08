Speyer – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagmittag kam es auf der B39 zwischen Dudenhofen und Speyer zu einem Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden. Der 52-jährige Germersheimer übersah, dass die mit ihrem Ford Galaxy vor ihm fahrende 43-jährige aus Wiesloch von der B39 auf die B9 in Richtung Germersheim abbiegen wollte. Hierbei fuhr der 52-jährige der 43-jährigen auf. Der VW des Germersheimer Fahrers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6500EUR. Verletzt wurde niemand.

Speyer – Diebstahl aus Fahrzeug

Am 13.08.2022 gegen 00:27 Uhr kam es in der Rheinhäuser Straße zu einem Einbruch in einen Pkw. Dabei öffnete ein unbekannter Täter den in der Hofeinfahrt geparkten PKW, indem er eine Scheibe einschlug. Dadurch ging die Alarmanlage des Pkw’s an. Hier konnte ein Zeuge beobachten, wie ein unbekannter Mann durch das zerbrochene Fenster des PKW’s schaute. Dem Täter gelang jedoch die Flucht in Richtung Industriestraße. Wer kann Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben? Er wird mit einer normalen, sportlichen Figur beschrieben und war wie folgt bekleidet: schwarze, lange Hose, schwarzer Pullover, Mütze, grau/weißes Halstuch. Zudem rät die Polizei: -Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, dass Dach Ihres Cabrios zu verschließen. -Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Drei PKW befuhren am Freitag, dem 12.08.2022, gegen 13:10 Uhr, die L 454 (Verlängerung Schifferstadter Straße) von Speyer kommend in Fahrtrichtung Schifferstadt. An der Auffahrt zur B9, befuhren zunächst alle drei Fahrzeuge die rechte Fahrspur, bis der ganz vorne befindliche PKW-Führer unvermittelt stark bremste, um trotz durchgezogener Linie, einen Spurwechsel nach links durchzuführen. Er hatte sich im letzten Moment dazu entscheidet, auf die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen aufzufahren. Der direkt dahinter befindliche PKW-Führer (25 Jahre, Germersheim, PKW Opel, GER-Kennzeichen) musste aus diesem Grund eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand durchführen. Die dahinter befindlichen PKW-Fahrerin (21 Jahre, Landkreis Germersheim, PKW VW, GER-Kennzeichen) gelang dies nicht mehr und fuhr auf den Opel auf. Der Aufprall war so stark, dass der Opel auch auf den vor ihm fahrenden PKW geschoben wurde, was den Fahrer aber nicht davon abhielt, seine Fahrt auf die B 9 fortzusetzen, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Von dem flüchtigen PKW ist nur bekannt, dass es sich um einen dunklen Passat o.ä. mit ausländischem Kennzeichen handeln soll, der nun hinten rechts nicht unerheblich beschädigt sein dürfte. Der VW hatte einen starken Frontschaden, war aus diesem Grund nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden (vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, ca. 10 000 Euro) Der Opel wurde vorne und hinten beschädigt – ca. 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen PKW-Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der 06232 137-0 in Verbindung zu setzen