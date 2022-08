Mehrere fahruntüchtige E-Scooter Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Von Samstag, den 13.08.2022 bis Sonntag, den 14.08.2022

wurden mehrere E-Scooterfahrer im Stadtgebiet Kaiserslautern kontrolliert,

welche alle fahruntüchtig waren.

Am Samstag, gegen 19:19 Uhr wurde ein 15-jähriger Jugendlicher mit einem

17-jährigen Jugendlichen auf einem E-Scooter fahrend in der Kantstraße

kontrolliert. Grund der Kontrolle war, dass ein E-Scooter nur von einer Person

genutzt werden darf. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der

15-jährige Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, was ein

Schnelltest bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt

untersagt. Die Mutter des Jugendlichen wurde zudem über den Vorfall in Kenntnis

gesetzt.

Am Sonntag traf es gleich mehrere E-Scooterfahrer. Gegen 01:20 Uhr wurde ein

30-jähriger Mann mit einem 31-jährigen Mann auf einem E-Scooter fahrend in der

Zollamtstraße kontrolliert. Hier wurde bei dem 30-jährigen Mann eine

Alkoholisierung von 0,88 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt

untersagt.

Um 02:19 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann in der Eisenbahnstraße auf einem

E-Scooter kontrolliert. Hier wurde bei dem 2-jährigen Mann eine Alkoholisierung

von 0,68 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Zuvor konnte gegen 02:14 Uhr ein 25-jähriger Mann in der Bahnhofstraße gerade

noch davon abgehalten werden mit einem E-Scooter loszufahren. Es wurde eine

Alkoholisierung von 1,26 Promille festgestellt. Dem Mann wurde die Nutzung des

E-Scooters untersagt und entsprechend über die rechtlichen Bestimmungen

aufgeklärt.

Gegen 02:45 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann unter dem Einfluss von

Betäubungsmittel in der Pirmasenser Straße auf einem E-Scooter fahrend

festgestellt, was ein Schnelltest bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen

und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 03:20 Uhr wurden in der Zollamtstraße noch ein 25-jähriger mit 0,86

Promille und ein 29-jähriger Mann mit 0,96 Promille auf E-Scootern kontrolliert.

Ihnen wurde in der Folge die Weiterfahrt untersagt.

Gegen alle Fahrer werden entsprechende Verfahren eingeleitet. Zudem wird darauf

hingewiesen, dass auch für die Nutzung von E-Scooter Vorschriften gelten, welche

zu beachten sind. |PvD

Falschen Ausweis vorgezeigt

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, den 14.08.2022, gegen 02:30 Uhr versuchte

eine bisher nicht bekannte Frau mit einem nicht auf sie ausgestellten Ausweis

Zutritt zu einer Diskothek in der Marktstraße, Kaiserslautern zu erhalten. Als

dies der Security auffiel, lief die Frau weg. Die rechtmäßige 24-jährige

Inhaberin des Ausweises, welche sich bereits in der Diskothek befand, forderte

in der Folge den einbehaltenden Ausweis von der Security zurück. Sie wurde

darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Polizei über den Vorfall bereits

informiert wurde. Hieraufhin beleidigte eine 20-jährige Begleiterin der Frau

einen Securitymitarbeiter. |PvD

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß Waffengesetz

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, den 13.08.2022, um 22:40 Uhr wurde in der

Straße Rittersberg, Kaiserslautern ein 19-jähriger Heranwachsender aus

Kaiserslautern einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde in seiner

rechten Hosentasche Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Gegen 23:00 Uhr wurden sechs Personen auf einem Spielplatz in der Rabengasse,

Kaiserslautern einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurden bei einer

17-jährigen Jugendlichen Marihuana und bei einer 16-jährigen Jugendlichen

Konsumutensilien für Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Bei einer

15-jährigen Jugendlichen wurde ein Springmesser aufgefunden und sichergestellt.

In Bezug auf die Jugendlichen wird das zuständige Jugendamt in Kenntnis gesetzt.

Bezüglich der Personen, bei denen Betäubungsmittel aufgefunden wurde, ergeht

eine Meldung an die zuständige Führerscheinstelle. |PvD

Verkehrsunfall mit verletzter Person und Flucht

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, den 13.08.2022, gegen 05:42 Uhr befuhr ein

57-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem Motorrad die Königstraße,

Kaiserslautern in Richtung Brandenburger Straße. Ein bisher unbekannter

Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Pirmasenser Straße aus Richtung

Stadtpark kommend in Richtung Königstraße. An der Einmündung

Königstraße/Pirmasenser Straße missachtete er die Vorfahrt des Motorrades und

bog nach links in die Königstraße ein. Der Motorradfahrer musste stark bremsen

und stürzte, kollidierte jedoch nicht mit dem PKW. Er verletzte sich bei dem

Sturz leicht und das Motorrad wurde leicht beschädigt. In diesem Zusammenhang

sucht die Polizei nach einem weißen Lieferbus und dessen Fahrer. Zeugen, welche

sachdienliche Hinweise zu dem Lieferbus machen können, werden gebeten, sich bei

der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an

pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Verkehrsunfall mit Flucht

Hochspeyer (ots) – Am Samstag, den 13.08.2022, gegen 16:49 Uhr fuhr ein

66-jähriger Mann aus Kaiserslautern auf die B48 in Richtung Hochspeyer aus

Richtung Frankenstein kommend. An der Einmündung Fischbach (B48) fuhr eine

bisher unbekannte Fahrzeugführerin aus Fischbach kommend in den

Einmündungsbereich ein, um nach links in Richtung Frankenstein (B37) abzubiegen.

Hierbei touchierte sie die rechte Fahrzeugseite des PKW des 66-jährigen Mannes

und entfernte sich hiernach ohne ihren erforderlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 sucht in diesem Zusammenhang nach einem

weinroten kastenförmigen PKW und dessen Fahrerin. Zeugen, welche sachdienliche

Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion

Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per E-Mail an die

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Sachbeschädigung an PKW

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, den 13.08.2022, gegen 03:20 Uhr lief eine

dreiköpfige Personengruppe durch die Friedenstraße, Kaiserslautern in Richtung

Hilgardring. Eine Person aus der Gruppe, welche mit einem schwarzen T-Shirt

bekleidet war, beschädigte an zwei geparkten PKW den rechten Außenspiegel. Im

Rahmen der Fahndung konnte die Personengruppe nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Personengruppe geben können, werden

gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150

oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern mitn anschließender Flucht

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, den 12.08.2022, gegen 22:10 Uhr befuhr ein

62-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem Fahrrad die Steinstraße in

Richtung Salzstraße, Kaiserslautern. In Höhe einer Gaststätte kam es zu einem

Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrradfahrer und beide Fahrradfahrer stürzten

zu Boden. Hier bei verletzte sich der 62-jährige Mann leicht. Als er seinen

Unfallgegner nach dessen Personalien fragte, beleidigte dieser ihn und fuhr in

Richtung Gaustraße weg. Da das Fahrrad des 62-jährigen Mannes derart beschädigt

war, dass es nicht mehr fahrbereit war, konnte er den Mann nicht verfolgen. Der

flüchtige Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, 175 cm

groß, schlank, dunkelblonde kurze Haare, Tattoo am Hals rechtsseitig. Zeugen,

welche sachdienliche Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten sich

bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per

E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, den 12.08.2022, gegen 17:37 Uhr ereignete

sich auf der B270, Kaiserslautern ein Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mann aus

dem Kreis Kaiserslautern befuhr die B270 von Hohenecken kommend in Fahrtrichtung

Vogelweh. Ein 38-jährige Mann aus Luxemburg fuhr ebenfalls in gleicher Richtung

auf einem Einfädelungsstreifen. Jedoch fuhr der Mann nicht von dem

Einfädelstreifen auf die B270 auf, sondern wendete sein Fahrzeug, so dass er in

Richtung Hohenecken fuhr. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW des

50-jährigen Mannes. Der 38-jährige Mann entfernte sich zunächst von der

Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Bei der

folgenden Kontrolle wurde der Grund für die Flucht nach dem Zusammenstoß

bekannt, welcher darin lag, dass der Mann mit 1,72 Promille deutlich

alkoholisiert war. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und der

Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß nur

leicht beschädigt und waren weiterhin fahrbereit. |PvD

Bei Fußstreife Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, den 12.08.2022, konnte im Rahmen einer

Fußstreife durch Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 ein gesuchter

56-jähriger Mann aus Kaiserslautern im Bereich des Treppenaufgangs

Willy-Brandt-Platz festgestellt werden. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl

der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern. Der Mann konnte eine Einlieferung in eine

Justizvollzugsanstalt abwenden, da er die erforderliche nicht unerhebliche

Geldbuße zahlen konnte. |PvD

E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, den 12.08.2022, gegen 23:27 Uhr wurde in der

Albrechtstraße, Kaiserslautern ein E-Scooter gestohlen. Zwei bisher unbekannte

Täter traten eine Hofabschlusstür auf, betraten den Innenhof des Anwesens und

entwendeten den dort abgestellten E-Scooter. Hiernach flüchteten sie in Richtung

der Wiesenstraße. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den beiden Personen

geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1

unter der 0631 639-2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu

melden. |PvD

Mehrere berauschte Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, den 12.08.2022, um 22:30 Uhr wurde ein

50-jähriger Mann aus Kaiserslautern in der Richard-Wagner-Straße, Kaiserslautern

auf einem Fahrrad fahrend einer Kontrolle unterzogen, nachdem dieser zuvor

„Schlangenlinien“ fuhr. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Mann mit 1,78

Promille alkoholisiert war. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und

die Weiterfahrt untersagt.

Nahezu zeitgleich wurden ein 20 und ein 37-jähriger Mann einer Kontrolle

unterzogen. Bei der Kontrolle des 20 jährigen Mannes in der Fruchthallstraße,

Kaiserslautern wurden Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmittel

festgestellt. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Aufnahme von Cannabis. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Der 37-jährige Mann wurde in der Eisenbahnstraße, Kaiserslautern kontrolliert,

nachdem er zuvor mit einem E-Scooter fuhr. Bei dieser wurde festgestellt, dass

der Mann mit 2,16 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde in der Folge eine

Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da immer wieder

E-Scooterfahrer nicht fahrtüchtig kontrolliert werden, sei hier angemerkt, dass

auch für E-Scooter Regeln gelten, unter anderem was den Konsum von Alkohol und

Betäubungsmittel betrifft. |PvD

Nicht zugelassenes Fahrzeug kontrolliert

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, den 12.08.2022 gegen 07:00 Uhr wurde ein VW

Golf in der Erlenbacher Straße, Kaiserslautern festgestellt, als dieses gerade

einparkte. Bei einer Nachschau stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug

nicht ordnungsgemäß zugelassen war und lediglich die ungestempelten Kennzeichen

an diesem angebracht waren. Der 19-jährigen Fahrerin aus dem Stadtgebiet wurde

die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |PvD