Frankfurt-Fechenheim: Mit Messer gedroht

Frankfurt (ots) – (fue) Die Besatzung eines Funkwagens des 18. Polizeirevieres

befand sich heute, gegen 04.40 Uhr, auf einer Streifenfahrt durch die

Leo-Gans-Straße. Dort bemerkten sie einen Kastenwagen am Straßenrand, dessen

Seitentür offen stand und der augenscheinlich mit Sperrmüll beladen worden war.

Der mutmaßliche Fahrer des Wagens befand sich in der Nähe und durchsuchte dort

befindlichen Sperrmüll. Die Streife entschloss sich zu einer Kontrolle und

sprach den 48-jährigen Mann mit der Aufforderung an, sich auszuweisen. Der

48-Jährige griff nun sofort nach einem Messer, welches sich auf einem neben ihm

befindlichen Bürostuhl befand und bedrohte die Beamten. Beide Beamten zogen ihre

Dienstwaffen und forderten den Mann auf, sein Messer fallen zu lassen und sich

auf den Boden zu legen.

Dieser Aufforderung kam der 48-Jährige sofort nach und ließ sich ohne weitere

Gegenwehr festnehmen. Verletzt wurde niemand.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Umfangreiche Kontrollmaßnahmen

Frankfurt (ots) – Unter der Leitung der Regionalen Einsatz- und

Ermittlungseinheit (D100-REE) wurden am gestrigen Samstag (13. August 2022),

über den gesamten Tag, bis in die Nacht hinein, umfangreiche Kontrollmaßnahmen

im Bahnhofsgebiet durchgeführt. Hierbei kam eine Vielzahl an Kräften der

Schutz-, Kriminal- und Bereitschaftspolizei zum Einsatz.

Im Bahnhofsviertel treten verschiedene Kriminalitätsphänomene, wie insbesondere

der Handel mit Betäubungs- und Arzneimitteln sowie vermehrt Gewalt- und

Eigentumsdelikte, Körperverletzung, Diebstähle und Raubstraftaten auf.

Vor diesem Hintergrund lag der Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen in der

Bekämpfung und Verfolgung der Betäubungsmittel- und Milieukriminalität. Hierzu

wurden offensive, gezielte sowie verdachtsunabhängige Kontrollen an örtlichen

Brennpunkten, Straßenzügen und Lokalitäten, unter anderem verschiedene Bars

sowie zwei Laufhäuser, im und um das Bahnhofsgebiet durchgeführt. Die Bereiche

der Niddastraße, der Taunusstraße, der Kaiserstraße und der Münchener Straße

standen an diesem Tag im Fokus der Polizeiaktion.

Im Rahmen des Einsatzes wurden rund 300 Personen kontrolliert und durchsucht. Es

wurden verbotene Gegenstände und diverse Betäubungsmittel sichergestellt sowie

Bunker für Drogen aufgefunden.

Durch verdeckte Maßnahmen wurden bereits im Vorfeld der groß angelegten

Kontrollen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bei Dealern und Abnehmern

festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Im Ergebnis wurden bislang mindestens 60 Strafanzeigen gefertigt, die aufgrund

der noch andauernden Ermittlungen weitere Strafanzeigen nach sich ziehen werden.

Zudem konnten neun per Haftbefehl gesuchte Personen festgestellt werden. Die

Kontrollen verliefen insgesamt ohne Störungen.

Aufgrund der Absperrmaßnahmen kam es zu temporären Verkehrseinschränkungen.

Teile der Taunusstraße wurden im Rahmen der Einsatzmaßnahmen für den Fahrzeug-

und Personenverkehr komplett gesperrt.

Frankfurt-Nordend: Pfefferspray in U-Bahn eingesetzt

Frankfurt (ots) – (fue) Vermutlich auf Grund eines unerwünschten Blickkontaktes

zwischen einem 24-jährigen Geschädigten und einem 26-jährigen Beschuldigten, kam

es am Samstag, den 13. August 2022, gegen 20.50 Uhr, in einer Bahn der Linie U5

zu einer tätlichen Auseinandersetzung

Als die in stadtauswärtiger Richtung fahrende U5 die Station „Deutsche

Nationalbibliothek“ erreicht hatte, eskalierte die Situation. Der 19-Jährige zog

ein Pfefferspray hervor, schlug damit dem 24-Jährigen ins Gesicht und sprühte

ihn damit ein. Durch den Pfeffersprayeinsatz erlitten noch drei weitere

Passagiere leichte Verletzungen.

Der Beschuldigte verließ an der besagten Station die U-Bahn und flüchtete sich

in einen Imbiss.

Bei seiner Festnahme wollte sich der 19-Jährige an einer Glasscheibe festhalten,

welche jedoch zerbarst. Dabei zog er sich eine tiefe Schnittwunde am rechten

Handgelenk zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Der 24-Jährige erlitt zudem eine Platzwunde an der Stirn, die ambulant behandelt

werden musste. Auch die weiteren Geschädigten konnten nach erfolgter ambulanter

Behandlung wieder entlassen werden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Goldkettenraub

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 79-jähriger Mann war am Freitag, den 12. August

2022, gegen 21.45 Uhr, zu Fuß durch die Niddastraße unterwegs.

Dort näherte sich ihm von hinten ein zunächst unbekannter Räuber und versuchte,

ihm die Goldkette vom Hals zu reißen. Es entwickelte sich eine körperliche

Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen, in deren Verlauf der 79-Jährige

den Angreifer mit einem Messer verletzte. Nachdem der Räuber das T-Shirt des

Geschädigten zerrissen hatte, gelang es ihm, sich in den Besitz der Kette zu

bringen und zu flüchten.

Nur wenige Minuten nach der Tat konnte durch Beamte der Bundespolizei am

Bahnhofsvorplatz eine Person mit einer blutenden Brustverletzung angetroffen

werden. Es handelte sich um einen 19-jährigen Mann, der es ablehnte, sich

behandeln zu lassen und sich unkooperativ zeigte.

Auf Grund der stark blutenden Wunde wurden jedoch Rettungskräfte verständigt,

die den 19-Jährigen in ein Krankenhaus verbrachten.

Bei dem 19-Jähhrigen konnte nicht nur die Kette des 79-Jährigen aufgefunden

werden, sondern weitere sieben Ketten sowie drei Ringe. Die Ermittlungen in der

Sache dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raub in Telekommunikationsladen

Frankfurt (ots) – (fue) Zwei bislang unbekannte Täter betraten am Samstag, den

13. August 2022, gegen 18.00 Uhr, einen Telekommunikationsladen in der

Weserstraße.

Sie forderten die dort alleine befindliche 26-jährige Angestellte auf, ihnen das

Bargeld zu übergeben. Aus Angst übergab sie den Tätern Bargeld in noch

unbekannter Höhe (einige tausend EUR).

Die Geschädigte konnte lediglich angeben, dass einer der Täter größer war als

der Andere und beide einen Mund- Nasenschutz trugen. Zudem soll der Kleinere

eine Mütze und Handschuhe getragen haben.

Zeugen, welche in dieser Angelegenheit sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer

069-75551299 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Ginnheim: Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 12. August 2022, gegen 21.20 Uhr, wurde

ein Rettungswagen in die Raimundstraße gerufen, da dort bei einem 47-jähriger

Mann der Verdacht auf eine Alkoholintoxikation bestand.

Der 47-Jährige, der auch noch verschiedenen Schnittverletzungen aufwies, ging

die Rettungskräfte körperlich an. Auch eine weitere in der Wohnung befindliche

Person wies eine Schnittverletzung am Hals auf.

Auf Grund der Situation forderten die Rettungskräfte Unterstützung an. Durch die

Polizei konnten schließlich drei Personen festgenommen werden. Der 47-Jährige

stand unter erheblichem Alkoholeinfluss und widersetzte sich den Polizeibeamten.

Er versuchte, einen Beamten zu beißen und trat den eingesetzten Notarzt. Der

Beschuldigte, dessen Verletzungen sich als oberflächlich herausstellten, wurde

nach einer Blutentnahme gem. dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz in ein Klinikum

verbracht. Die Ermittlungen hinsichtlich der Gesamtsituation dauern an.