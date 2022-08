Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Fulda (ots)

Am Samstag (13.08.) ereignete sich gegen 19:30 Uhr in der Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall, der Sachschaden in Höhe von 24.000 Euro zur Folge hatte. Drei Fahrzeuge befuhren die Frankfurter Straße in Richtung Bronnzeller Kreisel. In Höhe Hausnummer 62 bremsten die vorausfahrenden zwei Pkw verkehrsbedingt ab. Der 18-jährige Fahrer eines 5er BMW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw VW Golf auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Golf noch auf den ersten Wagen, einen 3er BMW aufgeschoben. Der Pkw des Unfallverursachers und der VW Golf wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Verkehrsunfall mit 9 Leichtverletzten auf A7 bei Hünfeld

Fulda (ots)

Neun Leichtverletzte und 10.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagmittag auf der BAB 7 bei Hünfeld. Ein mit vier Erwachsenen besetzter Citroen Berlingo, der von einem 30-Jährigen aus Aschaffenburg gesteuert wurde, befuhr gegen 14:15 Uhr den rechten Fahrstreifen der BAB 7 in Richtung Kassel. Etwa 1000 m nach der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz fuhr ein nachfolgender VW Caddy aus bislang unbekannter Ursache dem Citroen auf. Der VW Caddy wurde von einem 45-jährigen Münchner gefahren. In seinem Fahrzeug befanden sich noch vier weitere Personen, darunter drei Kinder. Die beschädigten Pkw wurden eigenständig nach dem Zusammenstoß auf den Standstreifen gefahren.

Bei Eintreffen der Polizei klagten die Fahrzeuginsassen über Schmerzen, sodass der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Aufgrund der hohen Anzahl untersuchungspflichtiger Personen wurde durch die Rettungsleitstelle MANV 10 ausgelöst. Insgesamt begaben sich acht Rettungswagen, vier Notärzte und ein Rettungshubschrauber zum Einsatzort. Darüber hinaus fand sich der organisatorische Leiter Rettungsdienst beim Landkreis Fulda an der Unfallstelle ein. Vier Fahrzeuginsassen wurden schließlich vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden auf eigene Veranlassung der Beteiligten abgeschleppt.

Die BAB 7 in Fahrtrichtung Nord musste im Bereich der Unfallstelle bis 16.00 Uhr gesperrt werden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens entstand ein etwa 5 Kilometer langer Stau.