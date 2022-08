Kreis Bergstraße

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch (10.8.) bis Donnerstag (11.8.) wurde

ein in der Weserstraße geparkter schwarzer Mercedes Kombi durch ein bislang

unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand dabei ein Schaden von mehreren

hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher richten Sie bitte an die

Polizeistation in Heppenheim unter Tel. 06252/706-0.

Lampertheim: Brand bei Spinnennetzentfernung ausgelöst

Lampertheim (ots) – Der Brand einer Gartenhütte in der Otto-Hahn-Straße rief am

Freitagnachmittag (12.8.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 17:00 Uhr

wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Die Feuerwehr Lampertheim

konnte die Flammen, die sich bereits auf eine angrenzende Gartenanlage

ausgebreitet hatten, unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Der Brand

wurde bei dem Versuch, mittels offener Flamme Spinnennetze zu entfernen,

ausgelöst. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand hierbei ein Schaden von

mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. gefertigt: POK

Saul, Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt Rettungshubschrauber im Einsatz

Rimbach (ots)

Am Freitag (12.08.) ereignete sich gegen 18:25 Uhr in der Gemarkung Rimbach, Landesstraße 3409 (Rennstrecke) ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 26-jähriger Kradfahrer befuhr die Landesstraße von Wald-Michelbach kommend in Richtung Rimbach-Zotzenbach. Gleichzeitig befuhr eine 23-jährige PKW-Fahrerin die Landesstraße aus entgegengesetzter Richtung.

Laut Mitteilung eines Zeugen, wurde dieser zwischen zwei Kurven von dem Kradfahrer überholt und geriet anschließend, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden PKW.

Der Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 23000 Euro.

Wer den Unfall beobachtet hat und sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Zwischen Donnerstag (11.08.) 16:30 Uhr und Freitag (12.08.) 12:45

Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen BMW der

3er Reihe, der in der Kolpingstraße in Lorsch am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das

an der vorderen linken Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den

Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer

06252/7060 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Mühltal-Nieder-Ramstadt: Verkehrsunfallflucht mit Verletzten nach Trunkenheitsfahrt

Mühltal (ots) – Am Samstag (13.08.) gegen 04:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger

Ober-Ramstädter zusammen mit vier weiteren Fahrzeuginsassen die Stiftstraße in

Nieder-Ramstadt. Hierbei verlor der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer die

Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit einem am rechten

Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug und kam anschließend nach leichtem Aufprall mit

einem weiterem am linken Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug zum Stehen.

Der Fahrer flüchtete zunächst mit einem weiteren Fahrzeuginsassen von der

Unfallstelle, kehrte dann aber schließlich zurück und stellte sich der Polizei.

Eine Fahrzeuginsassin wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Zwei weitere

Insassinnen erlitten leichte Verletzungen.

Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Groß-Gerau

Kind angefahren und anschließend geflüchtet

65468 Trebur (ots)

Am Freitag (13.08.) gegen 18.00 Uhr befuhr ein 12-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Hauptstraße in Trebur. In Höhe der Hausnummer 12 fuhr ein bislang unbekanntes blaues Auto gegen den Hinterreifen des 12-jährigen Mädchens. Das Kind kam zu Fall wurde leicht verletzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Groß-Gerau (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12.08., 21:00 Uhr bis Samstag, 13.08., 10:30 Uhr wurde eine weißer Mercedes, in der Sudetenstraße Höhe Hausnummer 38, am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von ca. 1000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen die sachdienliche Hinweise gebe können, melden sich bitte bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Tel.: 06152/175-0.