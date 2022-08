Motorradfahrer bei Unfall verletzt:

Unfallort: K490 Wirbelau – Odersbach

Unfallzeit: Samstag, 13.08.2022, 12:30 Uhr

Am Samstag, 13.08.2022, gg. 12:30 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frau aus Runkel mit ihrem Pkw die Kreisstraße zwischen Odersbach und Wirbelau. Hierbei kam der Pkw-Fahrerin im Bereich einer Kurve ein 18-jähriger Mann aus Weilburg mit seinem Motorrad entgegen. Im Kurvenbereich kam es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge, wobei sich der Fahrer des Kraftrades leicht verletzte.

Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden von ca. 3500 EUR an den Fahrzeugen.

Hund trotz Hitze im Auto zurückgelassen, Zeugin beschimpft und beleidigt:

Samstag, 13.08.2022, 18:45 Uhr

Auf der Platte in 35781 Weilburg

Während seines Einkaufs hatte ein bislang unbekannter Beschuldigte trotz der extrem hohen Außentemperaturen einen Hund in seinem Fahrzeug zurückgelassen. Als er bei seiner Rückkehr zu dem Fahrzeug durch eine Zeugin auf den Umstand hin angesprochen wurde, beschimpfte und beleidigte der Beschuldigte die Zeugin, bevor er die Örtlichkeit verließ.

Gegen den bislang unbekannten Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie Beleidigung eingeleitet.

Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden:

Sonntag, 14.08.2022, 02:20 Uhr

Bahnhofsplatz in 65549 Limburg

Durch eine Streife der Polizeistation Limburg wurde am Sonntag, 14.08.2022, gg. 02:20 Uhr, eine zuvor als auffällig gemeldete Person einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle auf dem Bahnhofsplatz in Limburg konnten die Beamten bei dem Beschuldigten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln auffinden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Zeit: Freitag, 12.08.2022, 11.39 Uhr

Ort: Limburg, Blumenröder Straße 14

Ein 70 – jähriger Mann aus Limburg ist vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums gestürzt und bedurfte ärztlicher Hilfe. Durch Passanten wurde ein Rettungswagen gerufen. Als die Rettungssanitäter dem Mann helfen wollten, schlug er um sich und verweigerte die Hilfe. Erst als eine Streife der Polizeistation Limburg dazukam konnte der renitente Mann gebändigt und zum Krankenhaus Limburg verbracht werden.

Treibstoff im Gulli entsorgt

Zeit: Freitag, 12.08.2022, 19.29 Uhr

Ort: Hadamar, An der Kimmelwiese/Faulbacher Straße

Ein bisher unbekannter Umweltsünder hat den Inhalt eines roten 5 Liter Benzinkanisters in einem Gulli entleert. Der aus dem Urlaub gekommene Hausbesitzer eines Hauses an der Kimmelwiese vernahm dann Benzingeruch aus dem Gulli. Durch die hinzugezogene Feuerwehr Hadamar konnte der Gulli gespült und gesäubert werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Umweltdelikts eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Unfall durch brennende Zigarette verursacht

Zeit: Freitag, 12.08.2022,18:25 Uhr

Ort: B 49 Gemarkung Obertiefenbach,

Zwei Fahrzeuge überschlugen sich bei einem Unfall.

Am Freitag, 12.08.22 gegen 18:25 Uhr befuhr der Fahrer eines VW-Bus die B 49 von Limburg aus kommend in Fahrtrichtung Weilburg. Aufgrund einer heruntergefallenen brennenden Zigarette verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und touchierte einen neben ihm in der Abfahrt nach Obertiefenbach fahrenden Mazda. Der Mazda kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen. Der Unfallverursacher selbst verlor ebenso die Kontrolle über seinen VW-Bus, beschädigte ein Verkehrszeichen und überschlug sich ebenfalls. Neben den beiden total beschädigten Fahrzeugen wurden die Insassen glücklicherweise nicht schwerer verletzt, der Mazda-Fahrer musste allerding im Krankenhaus behandelt werden. Beim Fahrer des VW wurde bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.