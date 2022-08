Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Dürkheim (ots) – Am Sonntagmorgen, 14.08.2022, um 00:10 Uhr wurde ein 37-jähriger Peugeot-Fahrer in der Altenbacher Straße in Ungstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor konnte beobachtet werden, wie der Pkw mit auffällig langsamer Geschwindigkeit die linke Fahrspur befuhr. Zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,73 Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen handelte es sich somit um eine Trunkenheit im Straßenverkehr, weshalb bei dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Der Fahrer muss mit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Grünstadt: Sachbeschädigung an PKW, Spiegel abgetreten

Grünstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldeten Zeugen, dass zwei Männer gerade an einem PKW des Ordnungsamtes der Stadt Grünstadt den Außenspiegel abgetreten, und sich zu Fuß entfernt hatten. Beim Weglaufen hätten sie dann noch gegen einen weiteren PKW getreten. Die Fahrzeuge waren im Bereich Kreuzerweg in Grünstadt geparkt. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte einer der Männer, ein 25-Jähriger aus Eisenberg, im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle gab er zunächst falsche Personalien an und versuchte anschließend zu flüchten. Er wurde durch die Polizeibeamten jedoch unmittelbar wieder eingeholt, zu Boden gebracht und durchsucht. Hierbei konnte sein Ausweis aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf räumte er die Tat ein. Kurze Zeit später meldete sich der Besitzer des bis dahin unbekannten PKW auf der Dienststelle und meldete die Beschädigung seines Außenspiegels. Ermittlungen zum zweiten Täter, sowie Strafverfahren wurden eingeleitet. Evtl. weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Grünstadt zu melden.

Gönnheim: Verkehrsunfall nach Unachtsamkeit

Gönnheim (ots) – Eine 49-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr am Samstag, 13.08.2022, um 23:40 Uhr mit ihrem Pkw in Gönnheim die Bahnhofstraße in Richtung Bismarckstraße. Hierbei kollidierte die Fahrerin ungebremst mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw, sodass an beiden Fahrzeugen jeweils ein Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000Euro entstand. Die Fahrerin, ihr 45-jähriger Beifahrer und der 10-jährige Sohn wurden leicht verletzt und klagten über Schmerzen im Kopf-, Brust- und Nackenbereich. Alle Insassen wurden zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weshalb die Bahnhofstraße kurzzeitig gesperrt wurde. Ein Alkohol- bzw. Drogenkonsum konnte bei der Fahrerin ausgeschlossen werden, nach eigenen Angaben sei sie schlicht unachtsam gewesen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):