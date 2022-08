Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Versuchter Diebstahl von Baustelle

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 13.08.2022 gegen 11:00 Uhr versuchte ein bis dato Unbekannter mehrere Metallkabel von einer Baustelle in der Gabelsbergerstraße zu entwenden. Aufmerksame Zeugen beobachteten dies jedoch und sprachen den Täter an, welcher daraufhin, ohne Beute, mit seinem Fahrrad vom Tatort flüchtete. Eine sofortige Fahndung nach dem Flüchtigen verlief leider erfolglos. Ein Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 50-60 Jahre alten Mann mit auffälliger Zahnlücke handeln.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Diebstahl von Fahrradachse

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 05.08.2022 und dem 12.08.2022 entwendeten Unbekannte die Vorderachse eines in der Straße Am Speyerbach abgestellten Herrenrades. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad im Tatzeitraum an seinem Gartenzaun angeschlossen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

