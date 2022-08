Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in Friseursalon

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 12.08.2022, zwischen 21:30 Uhr und 22:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einem Friseursalon in der Leiningerstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannter Täter öffnete zwei zuvor gekippte Fenster und stieg in den Friseursalon ein. Hierbei fiel eine auf der Fensterbank stehende Vase zu Boden und ging zu Bruch. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde durch den Täter nichts entwendet.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Trunkenheitsfahrt

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 13.08.2022, gegen 02:15 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Renault Zoe in der Hauptstraße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 23 Jahre alten Fahrer aus Bobenheim am Berg konnte starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Bad Dürkheim: Kind entwendet Blumenkübel

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 12.08.2022, gegen 21:16 Uhr, kam es in Bad Dürkheim im Oberer Finkenpfad zu einem Diebstahl von einem Blumenkübel. Die 48 Jahre alte Geschädigte konnte beobachten, wie ein Fiat Doblo aus Schwegenheim (Kreis Germersheim) vor ihrem Haus anhielt, ein Junge ausstieg und dieser einen Blumenkübel, welcher vor dem Anwesen auf dem Gehweg stand, an sich nahm, und in das Auto packte. Dann fuhr das Fahrzeug davon. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Lindenberg: Reifen zerstochen

Lindenberg (ots) – Am 09.08.2022 zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde auf dem Wanderparkplatz neben der K16 in der Nähe der Cyriakus-Kapelle der Hinterreifen eines dort geparkten schwarzen Citroen mit DÜW-Kennzeichen durch Unbekannte zerstochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Elmstein: Schwerer Motorradunfall auf L 499

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):