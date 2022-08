Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Warndreieck der Feuerwehr gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 11.08.2022, 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurde auf der B37 in Bad Dürkheim ein faltbares Warndreieck der Feuerwehr entwendet. Gegen 16:30 Uhr kam es an der Bruchkreuzung zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Fahrer eines Peugeot befuhr die B37 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung A650. An der Kreuzung fuhr er auf einen verkehrsbedingt haltenden Audi auf. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr verständigt werden. Diese streute die Fahrbahn ab. Da die Fahrbahn dennoch teilweise glatt war, wurde die Straßenmeisterei Neustadt zur Reinigung der Straße verständigt. Um die Verkehrsteilnehmer auf die Ölspur bis zur Straßenreinigung hinzuweisen, wurde durch die Feuerwehr Bad Dürkheim ein Faltdreieck aufgestellt. Dieses wurde durch bislang unbekannte Täter entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Gegen die Täter wird nun wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Unter Alkoholeinwirkung beinahe Polizeiauto gerammt

Bad Dürkheim (ots) – Am 11.08.2022 gegen 23:00 Uhr konnte in der Kaiserlauterstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines 3er BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war er einer Streifenwagenbesatzung nach dem Ortseingang Hausen mit seinem BMW entgegengekommen. Dabei fuhr er auf die Gegenfahrbahn, sodass es beinahe zu einem Zusammenstoß mit dem Streifenwagen gekommen wäre. Dies konnte nur durch ein starkes Ausweichmanöver nach rechts durch den Polizeibeamten verhindert werden. Anschließend konnte er in der Kaiserlauterstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 36-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Niederkirchen, Meckenheim: Unglücklicher Zusammenstoß

Niederkirchen/Meckenheim (ots) – Am Donnerstag, 11.08.22, gegen 17:40 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Meckenheim und Niederkirchen zu einem unglücklichen Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Linienbus. Im Begegnungsverkehr berührten sich die jeweiligen Außenspiegel beider Fahrzeuge und wurden hierdurch beschädigt. Der Spiegel des LKW zerschlug hierbei das Seitenfenster. Durch die Glassplitter wurde der 57-jährige Fahrer aus Niederkirchen leicht verletzt. Der 58-jährige Busfahrer aus Neustadt blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Ellerstadt: Flächenbrand

Ellerstadt (ots) – Am 11.08.2022 gegen 23:00 Uhr wurde ein Flächenbrand im Bereich der Akaziensiedlung in Ellerstadt gemeldet. Es handelte es sich um eine Fläche von ca. 800 m2 Wiese und Feld. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Der Geschädigte Eigentümer konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Wie der Brand ausgelöst wurde, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Obersülzen: Versuchtes Ausspähen von Daten durch vermeintliche Polizeibehörde

Obersülzen (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde kam es am 10.08.22 zu einem Versuch Kontodaten von einer Anwohnerin zu erlangen. Bei zwei Telefonaten meldete sich der Anrufer als vermeintlicher Mitarbeiter von „Europol“ und versuchte Kontodaten zu erfragen. Die 60-jährige reagiert vorbildlich und beendete die Telefonate ohne persönliche Daten preiszugeben. Wertvolle Präventionstipps gibt es unter www.polizei-beratung.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):