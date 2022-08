Karlsruhe – Größerer Einsatz der Polizei anlässlich einer Promotion-Aktion einer Musikgruppe wird Verursacher in Rechnung gestellt

Karlsruhe (ots) – Ein größerer Einsatz der Karlsruher Polizei, welcher am

Freitag, den 29. Juli 2022 durch eine in den Sozialen Medien angekündigte

Promotion-Aktion einer Musikgruppe ausgelöst wurde, wird dem vermeintlichen

Verursacher in Rechnung gestellt.

Bei der Promotion-Aktion kam es durch die wartenden überwiegend jugendlichen

Fans zu massiven Beeinträchtigungen des Straßen- und Bahnverkehrs im Bereich des

Rondellplatzes und der Kriegsstraße. Bei dem Einsatz setzte das Polizeipräsidium

knapp 60 Beamte und Beamtinnen, sowie mehrere Diensthunde ein, um eine

Gefährdung zu verhindern, die Lage zu kontrollieren als auch die Behinderungen

zu beseitigen. Das Polizeipräsidium Karlsruhe stellt nun nach dem

Landesgebührengesetz von Baden-Württemberg dem Verantwortlichen der Aktion die

verursachten Kosten in Höhe eines hohen vierstelligen Betrages in Rechnung.

Zugbegleiterin angegriffen

St. Ilgen / Heidelberg – Donnerstagmorgen (11. August) ist es in der S 3

von St. Ilgen nach Heidelberg zu einem körperlichen Angriff auf eine

Zugbegleiterin gekommen. Helfende Reisende wurden von der Tatverdächtigen zudem

beleidigt.

Gegen 07:50 Uhr kam es in der S-Bahn zu Unstimmigkeiten zwischen der

Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG und der 33-jährigen deutschen

Tatverdächtigen. Hierbei beleidigte Letztere die Geschädigte mit verschiedenen

Kraftausdrücken.

Da die Tatverdächtige zu diesem Zeitpunkt ihren Mund-Nasen-Schutz nicht

ordnungsgemäß trug, wurde sie von der Zugbegleiterin zum Befolgen der geltenden

Hygiene- und Beförderungsbestimmungen aufgefordert. Die 33-Jährige reagierte

hierauf aggressiv und stieß die Geschädigte von sich.

Zwei Reisende, die auf den Vorfall aufmerksam wurde, eilten zu der Situation, um

diese zu entschärfen. Die Tatverdächtige beleidigte daraufhin auch die beiden

Personen mit diversen Kraftausdrücken.

Beim Eintreffen der Bundespolizei am Heidelberger Hauptbahnhof befanden sich

alle Beteiligten bereits am Bahnsteig. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Tatverdächtige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und

Beleidigung.

Bad Schönborn – Unbekannte entwenden wertvolle religiöse Gegenstände aus Kirche – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Unbekannte entwendeten bereits in der Nacht von Sonntag auf

Montag, den 07. auf 08. August 2022 aus der Kirche St. Lambertus in Mingolsheim

in der Kraichgaustraße wertvolle religiöse Gegenstände.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter offenbar eine Tür auf und

entwendeten in der Folge unter anderem einen schweren Tresor und Gegenstände der

religiösen Verehrung wie sakrale Kelche als auch Schalen. Der Gesamtschaden

beläuft sich schätzungsweise auf 200.000 Euro.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bitte

beim Kriminaldauerdienst unter 0721/666 5555 zu melden.

Malsch – Auffahrunfall bei stockendem Verkehr

Karlsruhe – Zwei Lkw fuhren am Donnerstagmorgen auf der Bundesautobahn 5

auf Höhe von Malsch aufeinander. Ein Fahrer musste aufgrund seiner Verletzungen

in ein Krankenhaus gebracht werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Stockender Verkehr veranlasste einen 52-jährigen Sattelzugfahrer gegen 06.30 Uhr

zu einer Verzögerung seiner Fahrt auf der A5 auf Höhe von Malsch in Richtung

Basel. Ein hinter ihm fahrender Sattelzug, der von einem 25-Jährigen gelenkt

wurde, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Dieser wurde in

seinem Führerhaus eingeklemmt und wurde durch Ersthelfer an der Unfallstelle

befreit. Er kam in ein Krankenhaus.

Beide Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, es kam zu einem

Stau von an die 10 Kilometer Länge.

Bruchsal – Auffälliger Motorradfahrer – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe – Am Donnerstagmittag fiel einer Streifenbesatzung der

Autobahnpolizei Karlsruhe auf der Bundesautobahn 5 auf Höhe von Bruchsal ein

Motorradfahrer auf, der sehr rücksichtslos fuhr. Aufgrund des Fahrverhaltens war

eine Kontrolle des Motorrads nicht möglich.

Gegen 14 Uhr sahen die Polizisten vor sich, ebenfalls in Richtung Bruchsal

fahrend, ein Motorrad. Der Fahrer fuhr ziemlich schnell und wurde mehrfach beim

Rechtsüberholen beobachtet. Er wechselte fortwährend unvorsichtig die

Fahrstreifen und zwang andere Fahrer durch sein Verhalten zum Bremsen. Mehrfach

kam es fast zu einem Unfall. Diese Fahrweise konnte in einiger Entfernung bis

nach Kronau beobachtet werden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in

Kombination mit der rücksichtslosen Fahrweise konnte der Motorradfahrer nicht

angehalten werden.

Er trug auffällige Tarnkleidung und einen schwarzen Helm. Seine Maschine hatte

Heidelberger Zulassung.

Autofahrer, die ebenfalls durch den Motorradfahrer, gefährdet wurden, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/944840 mit der Verkehrspolizei

Karlsruhe in Verbindung zu setzen.