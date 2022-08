Mannheim: Behördenüberreifende Gaststättenkontrollen – sieben Gaststätten kontrolliert, davon vier geschlossen

Mannheim – Am Donnerstag zwischen 16:30 und 22:30 Uhr führte das

Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Kontrollaktion mit der Stadt

Mannheim und dem Hauptzollamt Karlsruhe in den Stadtteilen Mannheim-Sandhofen,

Mannheim-Schönau und Mannheim Waldhof mehrere Kontrollen in Gaststätten durch.

Insgesamt kontrollierten sechs Beamte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen,

zehn Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, vier Beschäftigte des städtischen

Ordnungsdienstes und eine Mitarbeiterin der Gaststättenbehörde der Stadt

Mannheim sieben Gaststätten und 63 Personen.

Während des Kontrolltages stellten die Einsatzkräfte 28 Ordnungswidrigkeiten und

sechs Straftaten fest. In vier Lokalen waren die Feststellungen so erheblich,

dass sie geschlossen werden mussten. Beispielhaft in einem Fall, weil dort

mehrere Geldspielautomaten vorgefunden wurden und sich daraus Verdachtsmomente

für eine Steuerhinterziehung ergaben.

Mehrfach wurden in den Lokalen keine oder lediglich veraltete Aushänge über

jugendschutzrechtliche Vorschriften vorgefunden. Ein Betreiber muss sich wegen

der Unterschreitung des Mindestlohns und der falschen Aufzeichnung von

Arbeitszeiten verantworten. Gegen einen weiteren Betreiber wurden Ermittlungen

wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung eingeleitet. Sein Kassenbuch

wurde zur weiteren Überprüfung sichergestellt. Die festgestellten Verstöße

werden nun konsequent zur Anzeige gebracht.

Im Hinblick auf die getroffenen Feststellungen werden die gemeinsamen

Gaststättenkontrollen auch zukünftig intensiv und flächendeckend fortgesetzt.

Mannheim: Kontrollen der Ermittlungsgruppe Poser im Mannheimer Stadtgebiet

Mannheim – Am Donnerstag zwischen 16 und 1 Uhr kontrollierten Beamtinnen

und Beamte der Ermittlungsgruppe Poser des Mannheimer Verkehrsdienstes insgesamt

19 Fahrzeuge und 29 Personen im Mannheimer Stadtgebiet. In einem Fall wurde

hierbei ein Fahrzeugführer wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis beanstandet. Gegen

18 Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In fünf

Fällen wurde ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt, wobei bei zwei

Fahrzeugen deshalb sogar eine Sicherstellung des PKWs erforderlich wurde. Drei

Fahrzeugführer müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen unnötiger

Lärmverursachung rechnen. Eine ganze Reihe an Verstößen stellten die

Ermittlerinnen und Ermittler bei der Verkehrskontrolle eines 41-jährigen Mannes

gegen 22 Uhr in der Schafweide in der Neckarstadt fest. Das Fahrzeug war nicht

nur rund 20 Dezibel deutlich lauter als erlaubt, sondern die Software des PKW

war dahingehend manipuliert, dass beim Beschleunigen des VWs ein sogenannter

„Schubknall“ verursacht wird. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte mehrere

Manipulationen an der Abgasanlage fest, außerdem waren mehrere Teile am gesamten

Fahrzeug unfachmännisch verbaut und verkabelt. Die weitere Fahrt war aufgrund

der Vielzahl an Mängeln, welche die allgemeine Verkehrssicherheit

beeinträchtigen, beendet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Mann muss mit

einer Anzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis rechnen.

Mannheim-Neckarstadt: Motorradfahrer stürzt aus unbekannter Ursache – gültige Fahrerlaubnis derzeit noch unklar

Mannheim – Am Donnerstag kam es gegen 22.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in

der Untermühlaustraße. Hierbei kam ein Motorradfahrer aus bislang unbekannten

Gründen ins Schleudern und stürzte im weiteren Verlauf. Sein Motorrad rutschte

hierbei entlang des Fahrstreifens und beschädigte ein dort geparktes Fahrzeug.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus

verbracht. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ob der Fahrer

die nötige Fahrerlaubnis für das Motorrad besitzt, ist derzeit noch Gegenstand

der Ermittlungen.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall – Radfahrer leicht verletzt

Mannheim – Am Donnerstag kam es gegen 14.00 Uhr im Bereich von E 5 in der

Mannheimer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und

einem Radfahrer. Der Fahrer des VW missachtete die Vorfahrt des Radfahrers. In

Folge dessen kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer

wurde hierbei leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sein

Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. An dem PKW entstand ebenfalls ein

Sachschaden.