BAB 6 (Gem. Mannheim-Feudenheim): Happy End! Verlorener Teddybär auf der Autobahn findet zurück

BAB 6 (Gem. Mannheim-Feudenheim) – Vergangenen Sonntag verlor ein zunächst

unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Teddybären auf der A6, welcher durch das

schnelle Eingreifen der Autobahnpolizei Mannheim unversehrt von der Autobahn

gerettet werden konnte. Nach einer großangelegten medialen Suchaktion meldete sich der 54-jährige Verlierer aus dem Rhein-Neckar-Kreis schließlich am Montagabend bei der Polizei.

Er hatte den Teddy am Tag zuvor vom Motorrad verloren. Der bärige Sozius war eigentlich für die 1 1/2 -jährige Tochter einer befreundeten Familie bestimmt, hatte sich aber

während der Fahrt von der Gepäcktasche gelöst.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch das Stofftier glücklicherweise nicht gefährdet. Nachdem der Teddy einige spannende Tage auf der Wache des Verkehrsdienstes Mannheim verbracht hatte, erfolgte am gestrigen Donnerstagnachmittag durch die rettenden Polizeibeamten die Übergabe des Teddys, welcher ab sofort an seiner markanten roten Schleife auch noch das Wappen der Polizei trägt.

Wiesenbach: 5.000.- Euro „Steuern“ bezahlt, um Geldgewinn zu erhalten; Wiesenbacherin geht Betrügern auf den Leim

Wiesenbach – Eine 55-jährige Wiesenbacherin ging diese Tage dreisten

Betrügern auf den Leim.

Bereits am 3. August hatte sie einen Anruf erhalten, worin sie informiert wurde,

bei einem Online-Gewinnspiel 16.000.- Euro gewonnen zu haben.

Der Anrufer, der Polnisch mit russischen Akzent gesprochen haben soll,

überredete die in Polen geborene Frau in langen, zermürbenden Telefonaten, eine

gültige TAN durchzugeben, damit er die zu entrichten Steuern auf dem Gewinn in

Höhe von über 4000.- Euro online einziehen könne.

Die entnervte Frau folgte wie paralysiert den Anweisungen des Anrufers -auch die

Installation einer betrügerischen App- und stellte nach rund einer Woche fest,

dass der Gewinn immer noch nicht auf ihr Konto, aber dafür rund 5.000.- Euro von

ihrem Konto auf ein fremdes Kontor überwiesen wurden. Zudem bemerkte sie, wie

der Unbekannte im Hintergrund dreist das Überweisungslimit änderte, um weitere,

viel höhere Beträge abzufischen. Dazu setzte der Mann sie telefonisch weiter

unter Druck, zusätzliche TANs durchzugeben.

Verängstigt und aufgelöst, rief die 55-Jährige schließlich am Mittwochnachmittag

beim Polizeirevier Neckargemünd an und erstattete Anzeige.

Inwiefern ein Online-Gewinnspiel, bei dem die Frau mitspielte und dabei

ausführlich persönliche Daten preisgab, für den oder die Betrüger zum

Tateinstieg genutzt wurde, ist Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen

Ermittlungen.

Walldorf: 150.000.- Euro Schaden durch ungewöhnlichen, aber dreisten schweren Diebstahl – leerstehende Villa „ausgeschlachtet“ – Zeugen gesucht

Walldorf – Mit der Aufklärung eines ungewöhnlichen, aber dreisten schweren

Diebstahls ist der Polizeiposten Walldorf derzeit beschäftigt.

Anfang April 2022 hatte eine Eigentümergesellschaft aus Stuttgart eine

leerstehende Villa in der Robert-Bosch-Straße erworben. Ab Anfang August sollte

mit den Renovierungs- und Teilabrissarbeiten begonnen werden. Am Dienstag, den

9. August stellten Mitarbeiter der Eigentümergesellschaft fest, dass an und in

der Villa Diebstähle in großem Stil begangen wurden. Dabei wurden sämtliche

Türen und Fenster des Gebäudes sowie das Dachgebälk, die Dachziegel, Bodenbeläge

und Elektroinstallationen entwendet. Auch vor hochwertigen Armaturen im Inneren

des luxuriösen Gebäudes machten die Diebe nicht Halt.

Der Diebstahlsschaden summiert sich so auf rund 150.000.- Euro.

Die Täter, die offenbar über Wochen hinweg an und in der Villa beschäftigt

waren, müssen zum Abtransport Lkws und/oder Transporter benutzt haben.

Aufgrund der Tatsache, dass die Villa in Gewerbegebiet Walldorfs liegt und die

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehrerer Firmen und eines Großkonzerns

tagtäglich den Bereich passieren, erhoffen sich die Ermittler von deren Aussagen

wichtige Hinweise über Personen und/oder Fahrzeuge, die auf die Spur der

kriminellen „Abrissfirma“ führen.

Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldorf,

Tel.: 06227/841999-0 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in

Verbindung zu setzen.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus; Ursache noch unklar; drei leicht verletzte Personen

Sandhausen – Bei einem Wohnungsbrand am Donnerstagabend im Neubachweg in

Sandhausen wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Sie wurden mit

Verdacht einer Rauchgasintoxikation zur Behandlung in die umliegenden

Krankenhäuser verbracht.

Die Brandursache ist weiterhin unklar und derzeit noch Gegenstand der

Ermittlungen der Brandexperten des Polizeireviers Wiesloch.

Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden, die Brandwohnung ist

derzeit unbewohnbar.