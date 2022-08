Wörth am Rhein; Zuviel für die Entspannung gekifft

Wörth am Rhein; Am 11.08.22 wurde um 14:30 Uhr ein PKW Fahrer in der Bahnhofstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem 20-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen auf einen aktiven Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Nach eigenen Angaben konsumiert der junge Fahrer mehrere Joints mit Marihuana am Tag. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Hagenbach; Brand im Feldbereich

Hagenbach; Am 11.08.22 kam es gegen 21:00 Uhr zu einer Brandentwicklung im Bereich der Feldlage zwischen Kläranlage und den Höfen. Durch die Witterung entwickelte sich ein Feuer auf einer ca. 250 qm großen Fläche. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bekommen und löschen. Die Ermittlungen für die Brandursache dauern noch an.

Einbruch auf Sportplatzgelände

Westheim

Zirka 100EUR Sachschaden sind das Ergebnis eines weiteren Einbruchsversuchs, der sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Westheim ereignete. Neben einem auf dem Gelände abgestellten Imbisswagen versuchten die Täter einen Lagercontainer aufzubrechen, was jedoch misslang.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim/Knittelsheim

Auch am gestrigen Tag führte die Polizei Laserkontrollen an zwei Örtlichkeiten im Dienstgebiet durch.

Bei der Überprüfung der 30er-Zone Am Alten Hafen in Germersheim waren 11 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug dort 48 km/h. Zudem wurden sechs Fahrzeugführer wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes verwarnt.

Auch in der Hauptstraße in Knittelsheim kam es zu mehreren Überschreitungen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Bei 34 gemessenen Fahrzeugen waren sechs Fahrzeuge zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit betrug hier 45 km/h.

Mit 2,50 Promille Unfall verursacht

Sondernheim

Zirka 5000EUR Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen zwei entgegenkommenden Pkw, der sich gestern kurz nach 14:00 Uhr auf der Mailblumenstraße in Sondernheim ereignete. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch deutlichen Alkoholgeruch bei der 62-jährigen Unfallverursacherin fest. Ergebnis des Atemalkoholtests: 2,50 Promille. Auf die Frau kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Ihr Führerschein wurde einbehalten.