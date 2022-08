Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit vom 01.08. bis 11.08.2022 brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Wörthstraße ein. Die Bewohner befanden sich zu der Zeit im Urlaub. Aus dem Haus wurde Schmuck in Wert von rund 2000,- Euro entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Damit Sie im oder nach dem Urlaub keine böse Überraschung erleben, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. Informieren Sie Ihren Nachbarn, Ihre Freunde oder Ihre Bekannten, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in der Zeit leer steht. Vermeiden Sie eindeutige Zeichen, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist.

Hier einige Tipps:

-Lassen Sie den Briefkasten leeren,

-Sorgen Sie temporär für Beleuchtung,

-Lassen Sie Rollläden nicht permanent geschlossen,

-Sprechen Sie ihre Abwesenheit nicht auf den Anrufbeantworter,

-Posten Sie keine aktuellen Urlaubsbilder Facebook, Twitter und

Co.,

-Verwahren Sie besonders wertvolle Gegenstände in einem

Bankschließfach

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Radfahrer flüchtet nach Unfall

Am Donnerstagmorgen (11.08.2022), gegen 9:50 Uhr, fuhr ein Radfahrer in der Notwendestraße in das fahrende Auto einer 61-Jährigen. Als die Autofahrerin die Polizei rufen wollte, flüchtet der Radfahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 700,- Euro zu kümmern. Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

-ca. 30 – 40 Jahre alt,

-ca. 1,70 m groß,

-blonde/hellbraune Haare,

fuhr mit einem silbernen Mountainbike.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Anrufe von falschen Europol-Beamten

Am Donnerstag (11.08.2022) erhielten drei Ludwigshafener Anrufe, vermeintlich von Europol. Unter verschiedenen Vorwänden (Probleme mit ID-Karte, Bankverbindung gesperrt, Unregelmäßigkeiten bei Kreditkarte) wurden die Angerufenen aufgefordert die 1 auf der Telefontastatur zu drücken. Alle erkannten die Masche und beendeten das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich auch vor Betrug am Telefon zu schützen:

-Folgen Sie keinen Aufforderungen am Telefon und legen Sie sofort

auf.

-Lassen Sie sich in keinerlei Gespräche verwickeln und schon gar

nicht unter Druck setzen.

-Fragen Sie bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle nach und

lassen Sie sich nicht von dem Anrufer verbinden.

-Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon

haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Weitere Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen

erhalten Sie unter:

erhalten Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und -aktionen/aktuell es/detailansicht/telefonbetrug-im-namen-von-europ ol-oder-interpol/ Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963 1515 auch telefonisch, wie man sich am besten gegen

Telefonbetrug schützen kann.



Einsatzfahrzeug beschädigt – Tatverdächtiger ermittelt

Am Donnerstagabend (11.08.2022), gegen 21:00 Uhr, wurde an einem abgestellten Einsatzfahrzeug der Stadt Ludwigshafen (Ruhender Verkehr) ein Reifen beschädigt. Durch Zeugenhinweise konnte in unmittelbarer Nähe ein 32-jährige Tatverdächtiger kontrolliert werden. Der 32-Jährige hatte bei der Kontrolle ein Messer dabei. Nach Abgleich mit der Beschädigung am Reifen, könnte es sich bei dem Messer um das Tatmittel gehandelt haben. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Drogenbeeinflusster E-Scooter-Fahrer versucht zu flüchten

In der Nacht auf Freitag (12.08.2022), gegen 00:15 Uhr, sollte ein E-Scooter mit zwei Personen in der Brunckstraße kontrolliert werden. Fahrer und Beifahrer versuchten getrennt voneinander zu flüchten, konnten durch die Polizeikräfte aber zum Anhalten gebracht werden. Bei dem 18-jährigen Fahrer stellten die Beamten Hinweise auf eine Alkoholisierung und auf eine Drogenbeeinflussung fest. Der Verdacht konnte durch Tests bestätigt werden. Ein Alkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 0,18 Promille und ein Urintest verlief positiv auf THC. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Beifahrers wurde ein Einhandmesser sichergestellt. Dem 18-jährigen Fahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Alkohol- und Drogenbeeinflussung festzustellen.

Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am späten Donnerstagabend (11.08.22) gegen 23:00 Uhr in der Geibelstraße alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle stellten die Polizeikräfte fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Dem 28-jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Sogenannte E-Scooter sind Kraftfahrzeuge, deshalb gelten die gleichen Promillegrenzen, wie z.B. bei Autos. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem kann die Führerscheinstelle auch, bei E-Scooter-Fahrern die Geeignetheit des Fahrers überprüfen und ggfls. einen Fahrerlaubnisentzug oder -sperre anordnen.

Streit eskaliert

Am Donnerstagnachmittag (11.08.2022), gegen 16:20 Uhr, gerieten zwei Bekannte am Welserplatz in Streit. Im Verlauf des Streites beleidigte der 34-Jährige seinen 40-Jährigen Bekannten und griff ihn dann mit einem Cuttermesser, Tritten und Schlägen an. Der 40-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Taschendiebstahl

Am Donnerstag (11.08.2022), zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, stahlen Unbekannte das Handy aus der Hosentasche eines 69-Jährigen, während dieser in einem Discounter in der Ludwigstraße einkaufen war. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am

Körper.

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de